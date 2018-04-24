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    Монетный двор НБУ начнет чеканить валюту для других стран

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    Глава НБУ Яков Смолий, поздравляя Монетный двор с 20-летием, заявил, что предприятие готовится выйти на международный рынок. Монетный двор впервые отчеканил украинскую монету в 2000 году - это была 1 копейка.
    Одна гривна, монета
    УНИАН

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Монетный двор Национального банка Украины планирует производить продукцию по заказу других государств, заявил председатель НБУ Яков Смолий.

    Национальный банк Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Председатель Национального банка Украины Яков Смолий… заявил, что в планах предприятия – выход на международный рынок", —  отметили в НБУ.

    За последние двадцать лет работы на Монетном дворе отчеканены почти 10 млрд разменных и оборотных монет, около 20 млн памятных и инвестиционных монет, изготовлено 75 наименований государственных наград общим количеством более 10 млн штук.

    Чеканка разменных монет на Монетном дворе началось в конце 2000 года – первой отчеканенной здесь оборотной монетой стала монета номиналом 1 копейка. В 2000 году Монетный двор также начал изготовление государственных наград по заказу Государственного управления делами.

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    Ранее новые украинские монеты были презентованы Смолием. Разменные монеты в 1, 2, 5 и 10 гривен должны постепенно заменить купюры, печать которых становится нерентабельной.

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