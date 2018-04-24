Монетный двор НБУ начнет чеканить валюту для других стран

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Монетный двор Национального банка Украины планирует производить продукцию по заказу других государств, заявил председатель НБУ Яков Смолий.

"Председатель Национального банка Украины Яков Смолий… заявил, что в планах предприятия – выход на международный рынок", — отметили в НБУ.

За последние двадцать лет работы на Монетном дворе отчеканены почти 10 млрд разменных и оборотных монет, около 20 млн памятных и инвестиционных монет, изготовлено 75 наименований государственных наград общим количеством более 10 млн штук.

Чеканка разменных монет на Монетном дворе началось в конце 2000 года – первой отчеканенной здесь оборотной монетой стала монета номиналом 1 копейка. В 2000 году Монетный двор также начал изготовление государственных наград по заказу Государственного управления делами.

Читайте также: Повышение "минималки": и хочется, и колется, и МВФ не велит

Ранее новые украинские монеты были презентованы Смолием. Разменные монеты в 1, 2, 5 и 10 гривен должны постепенно заменить купюры, печать которых становится нерентабельной.