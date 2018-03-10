По словам Тараса Галайды, международные аудиторы не ищут коррупцию, откаты или завышенные цены при покупке энергоресурсов. Они только анализируют те статистические данные, которые предоставляет заказчик.
Совет Нацбанка предложил правительству провести аудит "Нафтогаза" с привлечением международных аудиторов. Конечной целью является определение путей оптимизации финансовой деятельности компании и сокращения его дефицита.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".