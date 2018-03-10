наверх
10.03.201818:48
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Ernst & Young

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Акция против повышения тарифов на ЖКХ
    Международный аудит тарифов ЖКХ удобен для власти и монополистов - эксперт
    22:46 02.09.2015
    336Соцполитика, коммунальные тарифы, геноцид.
    По словам Тараса Галайды, международные аудиторы не ищут коррупцию, откаты или завышенные цены при покупке энергоресурсов. Они только анализируют те статистические данные, которые предоставляет заказчик.
    Доллары в конверте. Архивное фото
    Украина заняла 7-е место по уровню коррупции в бизнесе - опрос
    02:32 21.05.2015
    356Украина - шаг до дефолта
    Согласно данным исследования, 24% опрошенных в Украине назвали неукоснительное соблюдение антикоррупционной политики путем к меньшей конкурентоспособности их бизнеса.
    Поезд Укрзализныци. Архивное фото
    Ernst & Young проведет финансовый аудит "Укрзализныци"
    14:38 14.04.2015
    164
    Международная компания победила в тендере на предоставление аудиторских услуг Администрации железнодорожного транспорта Украины. Ernst & Young получит за свои услуги около 20 миллионов гривен.
    Нафтогаз Украины
    Проведение аудита "Нафтогаза" - кому от этого легче?
    10:49 11.03.2015
    290
    Совет Нацбанка предложил правительству провести аудит "Нафтогаза" с привлечением международных аудиторов. Конечной целью является определение путей оптимизации финансовой деятельности компании и сокращения его дефицита.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
    0
    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
    Все теги

    Организации