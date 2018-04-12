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    В НБУ оценили влияние новых антироссийских санкций на экономику Украины

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    Санкции США против РФ: новая партия (715)

    (обновлено: )138
    По словам заместителя главы НБУ Олега Чурия, антироссийские санкции США, кроме всего прочего, способствуют повышению доходности облигаций развивающихся рынков.
    Национальный банк Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 12 пр — РИА Новости Украина. Новые санкции США против российских компаний, бизнесменов и должностных лиц не окажут прямого влияния на экономику Украины и ситуацию на финансовом рынке страны в краткосрочном периоде, заявил заместитель главы Национального банка Олег Чурий.

    США ранее ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных российских чиновников. В частности, в санкционный список попали российские миллиардеры Виктор Вексельберг и Олег Дерипаска и подконтрольные им компании. У Дерипаски это En+ Group, группа "ГАЗ", "Русал", "Базовый элемент", "Евросибэнерго", "Русские машины". У Вексельберга — группа "Ренова".

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    "У нас торговля с Россией упала очень сильно. Несколько лет назад удельный вес России в украинском товарном экспорте составлял около 30%, по итогам 2017 года он составил 9%. Поэтому прямое влияние очень ограниченное", — приводит слова Чурия "Экономическая правда". 

    С другой стороны, отмечает он, если эта ситуация будет распространяться на страны-соседи России, с которыми Украина имеет достаточно глубокие внешнеэкономические связи, то это, возможно, отобразится на украинском экспорте в эти страны.

    "А значит, и на поступлениях валюты в Украину. Мы еще не совсем понимаем, насколько серьезное это влияние — возможно, краткосрочное, возможно – нет. Пока что рынки оценивают, что происходит", — сказал замглавы НБУ.

    В то же время, по его словам, антироссийские санкции США, в том числе, способствуют повышению доходности облигаций развивающихся рынков.

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    "Ситуация в России наряду с угрозой торговых войн и обострением геополитической ситуации способствует в целом повышению доходности облигаций развивающихся рынков. Спред по украинским бондам немного расширился. Возможно, это временное явление", — сказал Чурий.

    На днях стало известно, что США планируют ввести новые санкционные ограничения в отношении России.

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