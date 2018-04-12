В НБУ оценили влияние новых антироссийских санкций на экономику Украины

КИЕВ, 12 пр — РИА Новости Украина. Новые санкции США против российских компаний, бизнесменов и должностных лиц не окажут прямого влияния на экономику Украины и ситуацию на финансовом рынке страны в краткосрочном периоде, заявил заместитель главы Национального банка Олег Чурий.

США ранее ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных российских чиновников. В частности, в санкционный список попали российские миллиардеры Виктор Вексельберг и Олег Дерипаска и подконтрольные им компании. У Дерипаски это En+ Group, группа "ГАЗ", "Русал", "Базовый элемент", "Евросибэнерго", "Русские машины". У Вексельберга — группа "Ренова".

"У нас торговля с Россией упала очень сильно. Несколько лет назад удельный вес России в украинском товарном экспорте составлял около 30%, по итогам 2017 года он составил 9%. Поэтому прямое влияние очень ограниченное", — приводит слова Чурия "Экономическая правда".

С другой стороны, отмечает он, если эта ситуация будет распространяться на страны-соседи России, с которыми Украина имеет достаточно глубокие внешнеэкономические связи, то это, возможно, отобразится на украинском экспорте в эти страны.

"А значит, и на поступлениях валюты в Украину. Мы еще не совсем понимаем, насколько серьезное это влияние — возможно, краткосрочное, возможно – нет. Пока что рынки оценивают, что происходит", — сказал замглавы НБУ.

В то же время, по его словам, антироссийские санкции США, в том числе, способствуют повышению доходности облигаций развивающихся рынков.

Читайте также: Санкции США против России: как Вашингтон снова просчитался

"Ситуация в России наряду с угрозой торговых войн и обострением геополитической ситуации способствует в целом повышению доходности облигаций развивающихся рынков. Спред по украинским бондам немного расширился. Возможно, это временное явление", — сказал Чурий.

На днях стало известно, что США планируют ввести новые санкционные ограничения в отношении России.