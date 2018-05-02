Странное дело. Зачем НБУ отказался от продажи долларов

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

НБУ планирует во втором квартале этого года ежедневно выкупать на валютном межбанке по 10 млн долларов, и каждые три месяца сообщать об изменении планов по своим приобретением. Об этом говорится на официальном сайте регулятора.

Там не уточнили, какой формат сделок будет приоритетным, однако отметили, что покупка такого объема не будет существенно влиять на ситуацию на межбанковском рынке. Чиновники не скрывают, что главная цель регулярных закупок НБУ — наращивание золотовалютных резервов, которые являются главным источником для выплат по внешнему госдолгу Украины.

Может ли новшество повлиять на курс гривны, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал управляющий директор финансовой компании "Аверс №1" Игорь Львов.

Первый Деловой Телеканал Управляющий директор банка "Кредит-Оптима" Игорь Львов. Архивное фото

Чего ждать от НБУ и какие это может иметь последствия?

— Первое, я не помню, чтобы НБУ заранее предупреждал о том, что ежедневно он будет покупать определенную сумму денег на межбанковском валютном рынке. То есть если мы говорить о том, курс изменится или не изменится от этого, 10 миллионов — это достаточно небольшая сумма, учитывая что объемы торгов на межбанковском валютному рынке ежедневно составляют до 200 млн долларов. Поэтому говорить о том, что 10 миллионов каким-то образом повлияют, то есть НБУ станет одним из игроков, который будет тоже участвовать на рынке по покупке этих долларов, то здесь я бы не сказал, что курс каким-то образом поменяется. Но тут вопрос в другом. Дело в том, что этим НБУ говорит, что он больше не будет продавать доллары. То есть в первом квартале, в четвертом квартале, когда рос курс, Вы помните, доходил до 30 гривен за доллар, НБУ выходил с продажей валюты через аукционы с тем, чтобы погасить. И в данном случае НБУ говорит о том, что он будет покупать доллары, пускай, 5 миллионов, 10 миллионов, но мы понимаем, что он не будет продавать доллары. С чем это связано? Тут есть несколько факторов. Первый фактор — это то, что действительно, Вы правы, тут нужно пополнять золотовалютные запасы. Поскольку о транше МВФ пока что мы уже не говорим, это связано с тем, что Украина те условия, которые выдвинул МВФ, пока не выполнила. Второе — мы увидели, что за последние три месяца цена на нефть выросла почти на 50% с 50 долларов за баррель до 74 долларов. А мы понимаем, что уже сейчас нужно будет закупать нефть и газ для того, чтобы пополнять наши газовые хранилища на следующую зиму. А это будет уже дороже. Третий фактор — Вы знаете, что с 2019 года заканчивается "Северный поток-2", и сейчас говорят о "Северном потоке-3" и "Южном потоке". Соответственно, ГТС не получит по разным оценкам до 3 млрд долларов, и это нужно чем-то компенсировать. И вот эти факторы сегодня говорят о том, что НБУ нужно каким-то образом начинать пополнять свои золотовалютные запасы. Вот это один из первых шагов.

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Есть ли у НБУ ресурсы для такой активности на межбанке?

— Вот тут как раз и самое интересное. Дело в том, что 10 миллионов — это не такая уже большая цифра. Грубо говоря, 600 млн долларов за квартал — это особо на курс не повлияет. Поскольку там идет и покупка, и продажа долларов на межбанковском валютном рынке. Если бы говорилось о 40-50 миллионах, тогда конечно бы рынок среагировал. В данном случае сейчас на межбанковском валютном рынке особых таких подвижек, изменений пока мы не видим.

Что касается самого предупреждения НБУ, кому важно знать, что такие операции будут проводиться?

— Во-первых, рынку. Вы знаете, что действует обязательная продажа валютной выручки. Если я, допустим, промышленное предприятие, мне поступила валютная выручка, я хочу-не хочу, но я ее обязан продать. Кроме того, НБУ выходит с такой инициативой, что он будет постоянно покупать, условно, 10 млн долларов. А поскольку у меня, может быть, какие-то излишки, которые я хочу придержать, то в данном случае есть возможность продать эту валюту постоянному игроку, это НБУ, который будет 100% покупать во втором квартале не меньше 10 млн долларов. То есть это объявление о том, что я становлюсь во втором квартале на скупку. Давайте все приходите ко мне, на постоянной основе.

Возможна ли паника в связи с появлением этой новости?

— Нет, я не думаю. Дело в том, что, во-первых, 10 миллионов — это до 5% вообще. И если бы там, допустим, вышел какой-нибудь государственный банк, предположим, Ощадбанк, или Укрэксим с таким заявлением, то я не думаю, что там бы это повлияло бы каким-то образом. Порядка 20 игроков на рынке сегодня — крупнейшие банки. Появился 21-й. Это все равно, что знаете, было 20 обменных пунктов, стало на один больше. Каким образом это повлияет на рынок? Никаким практически. Вот поэтому я не думаю, что будут какие-то колебания большие.

Относительно форматов сделок по купле валюты, валютные аукционы, запрос лучшего курса, иной формат — для кого это может быть важно?

— Тут еще НБУ сам не определился. Потому что валютный аукцион — да. Это уже есть формат, когда НБУ выходит с определенным курсом, тогда можно выходить раз в неделю, допустим, раз в 10 дней. Но когда ты выходишь ежедневно, то ты уже начинаешь влиять на курс. Потому что есть же еще 20 игроков, которые не выходят с валютным аукционом. И если бы они выходили с аукционом на продажу, например, или на покупку 200 млн долларов, тогда бы и устанавливали, предположим, такой-то курс, поэтому если мы говорим о ежедневной какой-то покупке, то я думаю, что, скорее всего, они будут одним из игроков, который будет по лучшему курсу покупать валюту.

Что касается 2018-го, то продержимся в прогнозируемом валютном коридоре?

— Конечно, да. Дело в том, что средний курс, который заложен в бюджете, 29,3 гривен за доллар. Что делает НБУ? Он становится на покупку валюты. То есть он не будет продавать. Он говорит рынку о том, что да, сейчас курс будет потихоньку расти. И к концу года, мы понимаем, что он будет в районе 30. Он посмотрит сейчас по второму кварталу. То есть если он вдруг увидит, что по итогам второго квартала ничего не произошло такого, то есть курс резко не стал расти, то он будет продолжать дальше политику. Если вдруг, предположим, начнутся какие-то колебания, естественно, он может сказать завтра: все, я прекращаю покупку и становлюсь на продажу валюты для того, чтобы погасить за счет тех же долларов, которые он купил, а покупать, конечно, он будет все, что ниже, чем 29,3. Это можно считать определенным, достаточно гибким инструментом, которым НБУ сможет влиять на курс.

Напомним, исполнительный директор Центра экономических стратегий Глеб Вышлинский в эфире Голоса Столицы отметил, что для получения нового транша МВФ Украина должна выполнить два условия, в противном случае ей придется столкнуться с непомерными выплатами по долгам. Он прогнозирует, что без финансирования Фонда Украина продержится до августа, а дальше придется тратить золотовалютные резервы.