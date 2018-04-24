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    Экономика

    НБУ отчеканит монеты номиналом 5 грн с изображением Крыма

    (обновлено: )40304
    На монете изображена композиция, символизирующая Крым: Медведь-гора (Аю-Даг), на фоне стилизованных волн - античный корабль, Ханский дворец в Бахчисарае, беседка в Херсонесе, внизу - гроздь винограда, амфора, татарская и античная монеты и цветы горной лаванды.
    Национальный банк Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Национальный банк со среды выпустит серию памятных монет с изображением Крыма, сообщается на сайте регулятора.

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    Тираж составит 45 тыс штук, номинал монеты будет равен пяти гривнам. На монете изображена композиция, символизирующая Крым: Медведь-гора (Аю-Даг), на фоне стилизованных волн — античный корабль, Ханский дворец в Бахчисарае, беседка в Херсонесе, где произошло крещение князя Владимира, внизу — гроздь винограда, амфора, татарская и античная монеты и цветы горной лаванды.

    Национальный банк Украины
    Нацбанк выпустит монеты с изображением Крыма

    Монета биметаллическая, из недрагоценных металлов. 

    Национальный банк Украины
    Нацбанк выпустит монеты с изображением Крыма

    Ранее сообщалось, что Монетный двор Национального банка Украины планирует производить продукцию по заказу других государств.

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