НБУ отчеканит монеты номиналом 5 грн с изображением Крыма

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Национальный банк со среды выпустит серию памятных монет с изображением Крыма, сообщается на сайте регулятора.

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Тираж составит 45 тыс штук, номинал монеты будет равен пяти гривнам. На монете изображена композиция, символизирующая Крым: Медведь-гора (Аю-Даг), на фоне стилизованных волн — античный корабль, Ханский дворец в Бахчисарае, беседка в Херсонесе, где произошло крещение князя Владимира, внизу — гроздь винограда, амфора, татарская и античная монеты и цветы горной лаванды.

Национальный банк Украины Нацбанк выпустит монеты с изображением Крыма

Монета биметаллическая, из недрагоценных металлов.

Национальный банк Украины Нацбанк выпустит монеты с изображением Крыма

Ранее сообщалось, что Монетный двор Национального банка Украины планирует производить продукцию по заказу других государств.