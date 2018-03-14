Фото дня. Монеты, которые заменят бумажные гривны

Об этом сообщила в среду пресс-служба регулятора на презентации монет.

"Украинцы смогут рассчитываться одновременно и новыми монетами, и банкнотами соответствующих номиналов неограниченный период времени — пока монеты постепенно не заменят банкноты в обращении… Изымать из обращения банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен Национальный банк не будет, но прекратит печатать эти банкноты и дополнительно пополнять ими денежный оборот", — говорится в сообщении.

National Bank Of Ukraine / flickr.com Презентация новых оборотных монет номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривень

Как отмечается, замена банкнот низких номиналов на монеты соответствует практике стран ЕС.

Национальный банк Украины так же сообщилт, что в рамках продолжения политики оптимизации наличного оборота с 1 июля Украине будут применяться правила округления общих сумм наличных расчетов.