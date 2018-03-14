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14.03.201812:28
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    НБУ сообщил о сокращении денежной массы в Украине

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    Такая динамика обусловлена сокращением остатка по депозитам - на 0,7%, до 848,476 млрд грн, тогда как объем наличных средств в обращении вне банков возрос на 0,1% - до 321,487 млрд грн.
    Часы на здании Национального банка Украины. Архивное фото
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Денежная масса в феврале 2018 года сократилась на 0,5% — до 1 трлн 170,133 млрд грн, сообщается на официальном сайте НБУ.

    Эксперт в банковской отрасли Игорь Шевченко.
    Игорь Шевченко, facebook
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    По данным регулятора, такая динамика обусловлена сокращением остатка по депозитам — на 0,7%, до 848,476 млрд грн, тогда как объем наличных средств в обращении вне банков возрос на 0,1% — до 321,487 млрд грн.

    В целом с начала 2018 года объем денежной массы сократился на 3,2%.

    Кредитный портфель банков в феврале уменьшился на 1,4% — до 1 трлн 31,933 млрд грн. При этом объем кредитов в национальной валюте возрос на 0,8% — до 580,745 млрд грн, тогда как в иностранной сократился на 4,2% — до 451,188 млрд грн.

    С начала года кредитный портфель банков увеличился на 1,6%, в том числе в национальной валюте — на 1,9%, в иностранной — на 1,2%.

    Ранее НБУ заявил, что инфляция в Украине в феврале в годовом измерении осталась выше прогноза.

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