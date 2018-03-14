НБУ сообщил о сокращении денежной массы в Украине

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Денежная масса в феврале 2018 года сократилась на 0,5% — до 1 трлн 170,133 млрд грн, сообщается на официальном сайте НБУ.

По данным регулятора, такая динамика обусловлена сокращением остатка по депозитам — на 0,7%, до 848,476 млрд грн, тогда как объем наличных средств в обращении вне банков возрос на 0,1% — до 321,487 млрд грн.

В целом с начала 2018 года объем денежной массы сократился на 3,2%.

Кредитный портфель банков в феврале уменьшился на 1,4% — до 1 трлн 31,933 млрд грн. При этом объем кредитов в национальной валюте возрос на 0,8% — до 580,745 млрд грн, тогда как в иностранной сократился на 4,2% — до 451,188 млрд грн.

С начала года кредитный портфель банков увеличился на 1,6%, в том числе в национальной валюте — на 1,9%, в иностранной — на 1,2%.

Ранее НБУ заявил, что инфляция в Украине в феврале в годовом измерении осталась выше прогноза.