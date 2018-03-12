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    Рада внесла в повестку дня вопрос о назначении главы НБУ

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    В предварительную повестку дня Верховной Рады вопрос о назначении нового главы Национального банка включен на заседание 15 марта. Ранее Комитет по вопросам финансовой политики и банковской деятельности поддержал кандидатуру Якова Смолия.
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    Украинское фото

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Верховная Рада в четверг вновь попытается назначить нового главу Национального банка Украины, вопрос о назначении главы НБУ включен в предварительную повестку дня на 15 марта.

    Национальный банк Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Повестка обнародована в понедельник на официальном сайте Верховной Рады.

    В январе президент Петр Порошенко предложил Раде уволить Валерию Гонтареву с поста главы Нацбанка и назначить на эту должность ее заместителя Якова Смолия. Комитет по вопросам финансовой политики и банковской деятельности рекомендовал депутатам одобрить проект о назначении Смолия на должность главы Нацбанка.

    Депутаты планировали рассмотреть этот вопрос в начале марта, однако отложили его из-за отсутствия необходимого числа голосов.

    Спикер Рады Андрей Парубий на минувшей неделе сообщил, что лидеры фракций еще проводят консультации по этому вопросу.

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    Гонтарева написала заявление об отставке с 10 мая 2017 года и в настоящее время находится в отпуске. С 11 мая обязанности главы банка исполняет первый зампредседателя регулятора Смолий.

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