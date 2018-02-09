Дело Гонтаревой живет и побеждает. Смолий в НБУ

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Коалиция трещит по швам?

Яков Смолий является первым заместителем главы НБУ, проявив себя, как человек, глубоко лояльный нынешней власти. Не мудрено, почему Порошенко предложил его на должность главы НБУ. Процесс поиска новой кандидатуры затянулся на несколько месяцев. Президент должен был подать нового "очильныка" Нацбанка на рассмотрение парламента еще в конце сентября, однако этого так и не сделал. Порошенко такое безвластие было выгодно, поскольку это давало ему все возможности для контроля НБУ. Однако подобная анархия не нравилась МВФ, который настаивал на назначении нового главы Нацбанка. В итоге президент остановился на кандидатуре более послушного Смолия, хотя Запад настаивал на Владимире Лавренчуке — главе "Райффайзен Банк Аваль".

Финансовый комитет Верховной Рады утвердил кандидатуру Смолия, однако назначения нового главы не произошло. Парламент может затянуть рассмотрение кандидатуры до конца февраля. Спикер Верховной Рады Андрей Парубий уже заявил, что Смолий должен встретиться со всеми руководителями парламентских фракций.

"По-моему, Наркофронт банально что-то себе выторговывает, чтобы дать голоса за внесенного президентом Петром Порошенко Смолия", — считает блоггер Денис Безлюдько.

Экзекуция от Ляшко

Оказалось, что фракции больше не проявляют такой лояльности при назначении главы НБУ, как это было при назначении Гонтаревой. Первыми на кандидата решили посмотреть во фракции Радикальной партии, однако смотрины больше напоминали экзекуцию. Ляшко называл Смолия и "Гонтаревой в штанах" и "икрожером".

"Неужели вы считаете, что у вас есть моральное право претендовать на должность главы НБУ? Вы чей человек? Откуда вы? Я знаю, кто вы такой! Вы – Гонтарева в штанах!", – с этих слов Олег Ляшко начал свое выступление на заседании фракции Радикальной партии, передает Finclub.

"Дорогой господин Смолий, зачем вы идете в НБУ? Что вам в жизни не хватает? … Вы же, наверное, каждый день едите красную и черную икру?! Вы яркий представитель категории населения – “ікрожерів”!", – выпалив Олег Ляшко в лицо руководителю НБУ.

К экзекуции присоединились и другие представители фракции.

"Инфляция вызвана тем, что у нас слабая промышленность, большая импортозависимость и вручную поднимаются коммунальные тарифы. А вы повышением учетной ставки делаете еще хуже!", – заявил главный по экономике по фракции Виктор Галас, подчеркнув, что украинская экономика – 12-я в мире с конца по дороговизне кредитов – на уровне Конго и Гондураса.

"Как вы можете держать такую "драконовскую" процентную ставку и помогать спекулянтам заработать на депозитных сертификатах 18% годовых!" – возмущался Виктор Галас.

В итоге радикалы провалили согласование Смолия, заявив, что не желают видеть его новым главой НБУ. Впрочем, как мы наблюдали уже ранее, люди Ляшка могут в один день поменять свое мнение. Для этого властям достаточно хорошо "подмазать" радикалам, посулив им должности или финансовую выгоду.

Гораздо важней для назначения Смолия согласие со стороны БПП, "Народного фронта" и мажоритарщиков. По словам главы профильного парламентского комитета Михаила Довбенко, члена фракции БПП, пропрезидентская фракция вероятно, проголосует за Смолия. В тоже время, "Народный фронт" и "Самопомич" пока не определились, будут ли они за него голосовать. Поэтому процедура согласования Смолия во фракциях может затянуться до конца февраля.

Дело Гонтаревой живет

Понимая свое шаткое положение, Смолий пытается всячески задобрить руководителей фракций, заверяя, что при нем будет все также, как и при Гонтаревой.

"Гонтарева сделала огромную работу по установлению новой банковской системы, и основная ее заслуга — это то, что были изменены подходы к банковскому регулированию, к курсообразованию, к инфляционному таргетированию. Я считаю, что это заслуга", — подчеркнул и. о. главы НБУ.

Также Смолий заверил, что никого увольнять не будет.

"Существенные кадровые изменения не предусматриваются. У нас будет одна вакансия заместителя, который отвечает за блок расчетов и денежного обращения. Кандидатура будет отобрано на конкурсной основе", — сказал он журналистам.

Представителям Ляшко Смолий пообещал отмену обязательной продажи валютной выручки в текущем году. "Планируем отменить эту норму, так как это ограничивающий фактор для экспортеров. Наша задача — отметить обязательную продажу валютной выручки. Я думаю, что в этом году мы этого добьемся", — сказал Смолий в ходе встречи с радикалами.

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"Основные шаги, которые будут сделаны после моего избрания главой НБУ — это добиться стабильной финансовой системы, сохранить прозрачную банковскую систему, добиться низкого уровня инфляции. В перспективе — проект Cashless — увеличение количества безналичных расчетов. И планы, которые сегодня есть в программе для реформирования финансового сектора до 2020 года", — рассказал Смолий в эфире телеканала NewsOne.

Слабому президенту — слабый глава НБУ

Яков Смолий вероятно, таки возглавит НБУ, однако сможет ли он проводить независимую монетарную политику, большой вопрос. Смолий уже многократно ошибался в прогнозах инфляции в 2017 году, в результате чего регулятору пришлось срочно пересматривать макропрогнозы и вводить жесткие меры борьбы с инфляцией, повысив учетную ставку до 16%.

"Попытки Правления НБУ сдержать инфляцию с помощью очередного повышения учетной ставки могут привести к комплексу негативных последствий, среди которых два наиболее значимые:

- торможение экономического роста из-за снижения спроса на кредиты предприятиями реального сектора экономики;

- рост потребительских цен через трансляцию повышения затрат на уплату процентов по банковским кредитам в оптовые и розничные цены.

Считаю решение Правления Национального банка Украины о повышении учетной ставки до 16% годовых, таким, которое будет иметь преимущественно негативные последствия для экономического роста и ценовой стабильности", — заявил глава совета НБУ Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

В условиях ухудшения мирового финансовой ситуации страна получает откровенно слабого руководителя НБУ, который не сможет вести независимую кредитно-денежную политику. Вероятно, Нацбанк станет послушным орудием в руках президента, который и далее будет бесконтрольно печатать гривну и "валить" непослушные банки.

"Перед голосованием в Раде за назначение Смолия главой Нацбанка — у него в ведомстве сразу два громких скандала.

1. Это требование Генпрокуратуры предоставить расчеты потребности ПриватБанка в капитале перед национализацией. И выявления факта служебного подлога – завышение потребности в капитале на 88 (!) млрд гривен из-за того, что сотрудники НБУ применили не действующую на тот момент методику расчета кредитного риска и резервов. Чем нанесли ущерб бюджету в особо крупных размерах.

2. Попытка замглавы НБУ Екатерины Рожковой назначить на должность начальника инспектирования банков (ранее эту должность занимала Т. Лебединец) некоего Дениса Новикова. Смолий должен подписать его назначение по итогам "открытого конкурса", который не был объявлен и о котором никто не знает. По причине того, что у Новикова, ранее работавшего с предправления банка "Авангард" Гонтаревой, проблемы с репутацией – в период кураторства в CityCommerceBank он содействовал акционерам в краже 0.5 млрд гривен", — написал в своем блоге финансовый обозреватель Александр Дубинский.