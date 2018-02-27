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    Интервью

    Дымов: избрание нового главы НБУ - торги, ставшие фарсом

    Тема:

    Перестановки в НБУ: что изменится после ухода Гонтаревой? (189)

    (обновлено: )17420
    Новый глава НБУ будет избран только если политические торги будут выгодны для всех фракций, потому, когда это произойдет, сложно сказать, полагает эксперт.
    Национальный банк Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

    Парламент может рассмотреть вопрос отставки главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой и проголосовать за назначение нового руководителя уже через неделю, 2 марта. Об этом сообщила представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко.

    Возглавить НБУ может Яков Смолий. Но сначала он должен пройти консультации с фракциями.

    Каковы шансы избрания нового главы НБУ, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал директор центра общественно-информационных технологий "Форум" Валерий Дымов.

    (текст публикуется на языке оригинала)

    скриншот видео
    Валерий Дымов

    Які процедури має проходити кандидат на голову НБУ?

    — Процедуру голосування в парламенті. Подання президента, відповідно, але насправді для того, щоб ти отримав підтримку в парламенті, ти маєш отримати підтримку всіх, багатьох політичних фракцій, тому відповідно до процедур, і до практик, і до так званого аналізу політики ти маєш проконсультуватись і відповісти на запитання, які вони будуть ставити, а ти маєш отримати, скажімо, від них підтримку під куполом ВР.

    Верховная Рада. Архивное фото
    УНИАН
    Рада на низком старте: новый глава НБУ, Антикорруционный суд и нацбезопасность

    На четвер запланований звіт Валерії Гонтаревої перед парламентарями. На вашу думку, це буде об'єктивна доповідь? Чи взагалі відбудеться цей звіт?

     — Я хотів би, щоб це була, звичайно, відповідь, що це буде об'єктивна доповідь, але у нас вся політика — це шоу, Show Must Go On — шоу має тривати. І як консультації, до речі, так і голосування в парламенті і щодо, скажімо так, звіту пані Гонтаревої, і щодо призначення Смолія у нас традиційно буде перетворюватись на шоу, оскільки наша політика є практично, з одного боку, політичним базаром, з іншого боку, таким шоу. Коли я кажу про політичний базар, я кажу, в тому числі, про консультації. Були, наприклад, консультації Якова Смолія з фракцією Радикальної партії. Ми чули слова Ляшка про те, що от вам стільки-то років, 62, скільки він сказав, насправді Якову Смолію, це був його день народження, йому було набагато менше. Тобто ми будемо бачити шоу, але торги, чому я кажу базар, вони торгуватимуть, тому що насправді за лаштунками всієї цієї п'єси політичного, вірніше, фарсу відбуваються примітивні торги: я дам 20 голосів моєї фракції, якщо ви зробите те-то, те-то, я дам 19 голосів своєї фракції або групи, якщо, скажімо так, буде призначення іншого пакетного якогось голосування. Нагадаю, для пасьянсу, для торгів у нас дуже багато відкритих питань, починаючи від Рахункової палати, АМКУ, двох міністрів, які разом з пані Гонтаревою давно написали заяву про відставку — Юрія Стеця і Тараса Кутового, йдеться про інші незаповнені вакансії. Тому, відповідно, це буде торгами: підтримую вас, а ви маєте підтримати когось мого.

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    Напомним, политический консультант Андрей Вальчишин заявил, что на отчете Гонтаревой постараются не акцентировать внимания, чтобы не навредить рейтингу Порошенко.

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