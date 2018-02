Дымов: избрание нового главы НБУ - торги, ставшие фарсом

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Парламент может рассмотреть вопрос отставки главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой и проголосовать за назначение нового руководителя уже через неделю, 2 марта. Об этом сообщила представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко.

Возглавить НБУ может Яков Смолий. Но сначала он должен пройти консультации с фракциями.

Каковы шансы избрания нового главы НБУ, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал директор центра общественно-информационных технологий "Форум" Валерий Дымов.

Які процедури має проходити кандидат на голову НБУ?

— Процедуру голосування в парламенті. Подання президента, відповідно, але насправді для того, щоб ти отримав підтримку в парламенті, ти маєш отримати підтримку всіх, багатьох політичних фракцій, тому відповідно до процедур, і до практик, і до так званого аналізу політики ти маєш проконсультуватись і відповісти на запитання, які вони будуть ставити, а ти маєш отримати, скажімо, від них підтримку під куполом ВР.

На четвер запланований звіт Валерії Гонтаревої перед парламентарями. На вашу думку, це буде об'єктивна доповідь? Чи взагалі відбудеться цей звіт?

— Я хотів би, щоб це була, звичайно, відповідь, що це буде об'єктивна доповідь, але у нас вся політика — це шоу, Show Must Go On — шоу має тривати. І як консультації, до речі, так і голосування в парламенті і щодо, скажімо так, звіту пані Гонтаревої, і щодо призначення Смолія у нас традиційно буде перетворюватись на шоу, оскільки наша політика є практично, з одного боку, політичним базаром, з іншого боку, таким шоу. Коли я кажу про політичний базар, я кажу, в тому числі, про консультації. Були, наприклад, консультації Якова Смолія з фракцією Радикальної партії. Ми чули слова Ляшка про те, що от вам стільки-то років, 62, скільки він сказав, насправді Якову Смолію, це був його день народження, йому було набагато менше. Тобто ми будемо бачити шоу, але торги, чому я кажу базар, вони торгуватимуть, тому що насправді за лаштунками всієї цієї п'єси політичного, вірніше, фарсу відбуваються примітивні торги: я дам 20 голосів моєї фракції, якщо ви зробите те-то, те-то, я дам 19 голосів своєї фракції або групи, якщо, скажімо так, буде призначення іншого пакетного якогось голосування. Нагадаю, для пасьянсу, для торгів у нас дуже багато відкритих питань, починаючи від Рахункової палати, АМКУ, двох міністрів, які разом з пані Гонтаревою давно написали заяву про відставку — Юрія Стеця і Тараса Кутового, йдеться про інші незаповнені вакансії. Тому, відповідно, це буде торгами: підтримую вас, а ви маєте підтримати когось мого.

