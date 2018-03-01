Идут торги. СМИ назвали дату назначения нового главы НБУ

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Главу Национального банка Украины могут назначить на следующей пленарной неделе в четверг.

Об этом УНН сообщил осведомленный источник во фракции "Народный фронт".

По данным источника, назначение состоится в случае достижения согласия между "Народным фронтом" и БПП

"Для фракции НФ вопрос увольнения и назначения нового главы НБУ привязан к голосованию за нового уполномоченного по правам человека. То есть, предлагается голосовать "пакетом", что по мнению НФ будет справедливым. Мы даем голоса на назначение Смолия, а БПП со своей стороны дает голоса на нашего кандидата. Сейчас идут торги, и если удастся договориться, то голосование по главе НБУ состоится на следующей пленарной неделе в четверг, когда в парламенте смогут собрать максимальное количество народных депутатов. Это, возможно, состоится 15 марта", — сообщил собеседник.

Он добавил, что, кроме назначения омбудсмена и председателя НБУ, между фракциями БПП и НФ, идут торги по другим кадровым вопросам.

"Например вместо приставки "и.о." некоторые получит полноценную должность. Все зависит от договоренностей", — резюмировал источник.

Напомним, ранее Петр Порошенко внес в парламент кандидатуру Смолия на пост главы НБУ. С мая 2017 года Смолий исполняет обязанности председателя Нацбанка, заменив ушедшую в длительный отпуск Валерию Гонтареву.

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