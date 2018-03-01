наверх
01.03.201818:19
Курсы валют НБУ
  • USD26.81- 0.14
  • EUR32.74- 0.41
Рубрики
Ещё
    Политика

    Идут торги. СМИ назвали дату назначения нового главы НБУ

    (обновлено: )54
    Как сообщил источник во фракции "Народный фронт", для фракции вопрос увольнения и назначения нового главы НБУ привязан к голосованию за нового уполномоченного по правам человека.
    Нацбанк
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Главу Национального банка Украины могут назначить на следующей пленарной неделе в четверг.

    Валерия Гонтарева и Яков Смолий
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Дело Гонтаревой живет и побеждает. Смолий в НБУ

    Об этом УНН сообщил осведомленный источник во фракции "Народный фронт".

    По данным источника, назначение состоится в случае достижения согласия между "Народным фронтом" и БПП

    "Для фракции НФ вопрос увольнения и назначения нового главы НБУ привязан к голосованию за нового уполномоченного по правам человека. То есть, предлагается голосовать "пакетом", что по мнению НФ будет справедливым. Мы даем голоса на назначение Смолия, а БПП со своей стороны дает голоса на нашего кандидата. Сейчас идут торги, и если удастся договориться, то голосование по главе НБУ состоится на следующей пленарной неделе в четверг, когда в парламенте смогут собрать максимальное количество народных депутатов. Это, возможно, состоится 15 марта", — сообщил собеседник.

    Он добавил, что, кроме назначения омбудсмена и председателя НБУ, между фракциями БПП и НФ, идут торги по другим кадровым вопросам.

    "Например вместо приставки "и.о." некоторые получит полноценную должность. Все зависит от договоренностей", — резюмировал источник.

    Напомним, ранее Петр Порошенко внес в парламент кандидатуру Смолия на пост главы НБУ. С мая 2017 года Смолий исполняет обязанности председателя Нацбанка, заменив ушедшую в длительный отпуск Валерию Гонтареву.

    Смотрите также: Перестановки в НБУ. Азаров о главном страхе Порошенко

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Снежный коллапс в Киеве
    Украина остановилась в снежных заносах
    Европейский квартал в Брюсселе
    Стокгольмская "победа": деньги есть, газа нет
    Молоток судьи
    Закон о языке: КСУ создал прецедент
    Петр Порошенко на пресс-конференции в Киеве, 28 февраля 2018 года
    Пресс-конференция Порошенко: выборы, война, Мальдивы