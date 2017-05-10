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10.05.201712:54
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    Экономика

    Без Гонтаревой. Смолий назначен и.о. главы НБУ

    Тема:

    По собственному. Гонтарева объявила об отставке (134)

    (обновлено: )16320
    Как отмечается, Яков Смолий будет исполнять обязанности председателя Национального банка Украины до назначения нового председателя Национального банка.
    Яков Смолий
    zn.ua

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости. Первый заместитель председателя Нацбанка Украины Яков Смолий будет исполнять обязанности главы регулятора с 11 мая, сообщается в среду на сайте ведомства.

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    "Сегодня у главы Национального банка Валерии Гонтаревой последний рабочий день, о чем она объявила месяц назад. Валерия Гонтарева полностью оставляет профессиональные дела в Национальном банке и уходит в вынужденный отпуск, пока Верховная Рада Украины не примет решение о ее отставке", — говорится в сообщении.

    Как отмечается, Гонтарева готова отчитаться в Раде перед отставкой, как того требует процедура увольнения с должности главы НБУ.

    "Подробная процедура назначения на должность и освобождение от должности председателя Национального банка регламентируется статьей 18 закона Украины "О Национальном банке Украины". Таким образом, Яков Смолий будет исполнять обязанности председателя Национального банка Украины до назначения нового председателя Национального банка", — отмечается в сообщении регулятора.

    Ранее глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева написала заявление об отставке с 10 мая. Согласно процедуре, Рада назначает и увольняет главу Нацбанка по представлению президента. Пока президент Украины Петр Порошенко не подал на рассмотрение парламента соответствующее предложение.

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