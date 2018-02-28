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    Совет НБУ поддержал предложенную Порошенко кандидатуру главы Нацбанка

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    Совет НБУ обратился к парламенту Украины, выразив поддержку представлению президента относительно назначения Смолия главой Национального банка Украины.
    Часы на здании Национального банка Украины. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Совет Нацбанка Украины обратился к Верховной Раде с просьбой поддержать представление президента Петра Порошенко о назначении Якова Смолия на пост главы НБУ, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

    Валерия Гонтарева и Яков Смолий
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Дело Гонтаревой живет и побеждает. Смолий в НБУ

    "Совет НБУ обратился к парламенту Украины, выразив поддержку представлению президента относительно назначения Смолия главой Национального банка Украины… Совет считает, что Смолий на этой должности будет гарантом независимости НБУ, создаст все условия для достижения приоритетных и основных целей центробанка", — сообщила пресс-служба Нацбанка.

    Ранее послы стран "Большей семерки" призвали украинский парламент безотлагательно избрать нового главу Национального банка. Верховная Рада Украины в четверг намерена рассмотреть вопрос о его назначении.

    В январе президент Украины Петр Порошенко предложил Раде уволить Валерию Гонтареву с поста главы Нацбанка и назначить на эту должность ее заместителя Якова Смолия. Комитет по вопросам финансовой политики и банковской деятельности рекомендовал депутатам одобрить проект о назначении Смолия на должность главы Нацбанка.

    Гонтарева написала заявление об отставке с 10 мая 2017 года и в настоящее время находится в отпуске. С 11 мая обязанности главы банка исполняет первый зампредседателя регулятора Смолий. Согласно процедуре, Верховная Рада назначает и увольняет главу Нацбанка по представлению главы государства.

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