Смолий вместо Гонтаревой: чего ждать от НБУ?

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

В понедельник парламентский комитет по вопросам финансовой политики и банковской деятельности рекомендовал парламенту уволить Валерию Гонтареву с должности главы Национального банка и назначить новым главой Якова Смолия, который сейчас является первым замглавы НБУ и де-факто, исполняет обязанности руководителя НБУ в условиях длительного "отпуска" Гонтаревой.

По словам заместителя главы комитета Михаила Довбенко, члены комитета заслушали Смолия и задали ему все интересующие вопросы. По словам Довбенко, Смолий имеет свое четкое видение развития банковской системы. При этом, Смолий заявил, что не прогнозирует существенных кадровых изменений в руководстве регулятора после возможного назначения главой банка.

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Он рассчитывает, что в Раде хватит голосов для его назначения главой НБУ. Ранее президент Петр Порошенко предложил парламенту назначить Якова Смолия главой Национального банка.

Руководство Нацбанка заявило, что намерено и дальше закручивать гайки экономике страны, поднимая учетную ставку. 25 января 2017 года Национальный банк уже поднял учетную ставку на 1,5 процентных пункта до 16%.

Банкиры в целом, позитивно отнеслись к идее назначения Смолия на должность главы НБУ.

"25 банковского стажа на руководящих должностях в банках, компаниях, в последний год он проработал исполняющим обязанности главы НБУ. Мы ожидаем более спокойного управления, каких то катаклизмов в банковской системе быть не должно. Курс должен сохранится в тех параметрах, который оценивает Нацбанк. В прошлом году был средний курс 27.20, и мы это увидели, в этом году будет 29,30 и собственно говоря, мы это увидим тоже. С другой стороны, у НБУ есть достаточно ресурсов, чтобы удерживать гривну. Банковская система очистилась и работает. Были и негативные факторы, но списывать все на НБУ неправильно", — заявил РИА Новости Украина управляющий директор "Кредит Оптима банк" Игорь Львов.

По его словам, банковская система работает и потихоньку выходит из кризиса.

"Банковская система зависит от экономики. Вопрос не к банкам, а к той среде, поэтому в данном случае НБУ это больше регулятор, по сути постановления которые он принимает, они адекватные. Главное чтобы для развития финсектора была экономическая среда", — отметил Львов.

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Как отметил банкир, повышение учетной ставки приведет к повышению ставок по банковским депозитам, в том числе, по кредитным ставкам, которые и так достаточно высоки.

"А раз ставки увеличивается, то уменьшается кредитования экономики. Это с одной стороны. А с другой стороны это приводит к тому, что население понесло деньги в банки, ведь высокая инфляция может съесть ь сбережения. Повышение учетной ставки приводит к тому, что более привлекательной становится гривна. Вы видите как курс просел и откатился назад. Поэтому для того, чтобы выйти на параметры с МВФ 29.30 на какое то время незначительное повышение повышение процентной ставки оно оправдано", — отметил Львов.