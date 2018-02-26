Парубий назвал дату отчета Гонтаревой в Раде

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Глава Национального банка Виктория Гонтарева, которая почти год назад подала в отставку, но так и не была уволена, придет в парламент для отчета 1 марта. Об этом сообщил в понедельник председатель Верховной Рады Андрей Парубий, передает "Левый берег".

В январе президент Украины Петр Порошенко предложил Верховной Раде уволить Гонтареву с поста главы Нацбанка и назначить на этот пост ее заместителя Якова Смолия, соответствующее постановление он подал в парламент.

На брифинге Парубий напомнил, что по закону парламент должен заслушать отчет действующего руководителя НБУ перед тем, как рассмотреть кандидатуру нового.

"Это предусмотрено действующим законодательством, конечно, предусмотрен и отчет, и назначение. Сегодня будут происходить заседания всех фракций, и я надеюсь, там пройдет уже окончательное обсуждение этого вопроса", — заявил Парубий.

Он выразил надежду на то, что фракции парламента найдут консенсус в вопросе назначения и.о. председателя правления Нацбанка Якова Смолия на должность главы центрального банка.

При этом уже три оппозиционные фракции — "Батькивщина", "Оппоблок" и "Радикальная партия" — уже заявили, что не намерены поддерживать кандидатуру Смолия.

Читайте также: "Озолотилась и ушла… СИЗО по ней плачет". Соцсети об отставке Гонтаревой

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева написала заявление об отставке с 10 мая 2017 года и в настоящее время находится в отпуске. С 11 мая обязанности главы банка исполняет первый зампредседателя регулятора Яков Смолий. Согласно процедуре, Верховная Рада назначает и увольняет главу Нацбанка по представлению главы государства. Ранее представитель президента в парламенте Ирина Луценко сообщила, что Порошенко до конца сентября внесет в Раду кандидатуру нового главы НБУ, однако до сих пор этого сделано не было.