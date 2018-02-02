Стало известно, когда комитет Рады займется увольнением Гонтаревой

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Комитет Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности в понедельник, 5 февраля, рассмотрит проекты постановлений об увольнении с должности председателя Национального банка Украины Валерии Гонтаревой и назначении на эту должность Якова Смолия, сообщает пресс-служба комитета

Заседание назначено на 12.30 и пройдет в закрытом режиме. Брифинг для прессы запланирован на 13.45.

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева написала заявление об отставке с 10 мая 2017 года и в настоящее время находится в отпуске. С 11 мая обязанности главы банка исполняет первый зампредседателя регулятора Яков Смолий. Согласно процедуре, Верховная Рада назначает и увольняет главу Нацбанка по представлению главы государства.