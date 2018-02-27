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    НБУ ждет роста трудовой миграции в Польшу

    (обновлено: )40302
    Как отметил директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ, в последующие 2-3 года увеличение численности может быть значительным, но в среднесрочной перспективе НБУ ожидает сокращения количества мигрантов.
    Вывеска на здании Национального банка Украины. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины ожидает роста трудовой миграции в Польшу, заявил директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Сергей Николайчук, сообщил регулятор у себя в Facebook.

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    "В краткосрочной перспективе мы прогнозируем, что эмиграция продолжит расти, но в среднесрочной перспективе ожидается определенная конвергенция уровней заработной платы и производительности, что поможет немного успокоить ситуацию. Кроме того, мы ожидаем улучшения качества жизни в Украине", — сказал Николайчук в интервью польскому информационному агентству Polska Agencja Prasowa Biznes.

    По его словам, в последующие 2-3 года увеличение численности может быть значительным, но в среднесрочной перспективе НБУ ожидает сокращения количества мигрантов.

    Среди причин роста миграции в Польшу Николайчук отметил существенную разницу между уровнем заработной платы в Украине и Польше.

    Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что повышение уровня средней зарплаты до 10 000 гривен будет способствовать возвращению из-за границы трудовых мигрантов.

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