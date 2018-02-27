НБУ ждет роста трудовой миграции в Польшу

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины ожидает роста трудовой миграции в Польшу, заявил директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Сергей Николайчук, сообщил регулятор у себя в Facebook.

"В краткосрочной перспективе мы прогнозируем, что эмиграция продолжит расти, но в среднесрочной перспективе ожидается определенная конвергенция уровней заработной платы и производительности, что поможет немного успокоить ситуацию. Кроме того, мы ожидаем улучшения качества жизни в Украине", — сказал Николайчук в интервью польскому информационному агентству Polska Agencja Prasowa Biznes.

По его словам, в последующие 2-3 года увеличение численности может быть значительным, но в среднесрочной перспективе НБУ ожидает сокращения количества мигрантов.

Среди причин роста миграции в Польшу Николайчук отметил существенную разницу между уровнем заработной платы в Украине и Польше.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что повышение уровня средней зарплаты до 10 000 гривен будет способствовать возвращению из-за границы трудовых мигрантов.