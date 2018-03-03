Торг за НБУ. В коалиции боятся "кидка" и реакции МВФ — Якубин

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Верховная Рада в четверг так и не рассмотрела вопрос с назначением главы Национального банка.

"В любой момент мы готовы проголосовать, но наши коллеги пытаются сложить какую-то комбинацию и пока голосовать не готовы. Точно вам сообщаю, что сегодня мы не будем голосовать по Национальному банку Украины и за любые кадровые вопросы. К сожалению, потому что очень хотелось голосовать", — заявил в четверг замглавы фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко.

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По словам политолога Алексея Якубина, в парламенте нет консенсуса относительно кандидатуры Якова Смолия.

"Кроме партий власти, большинство оппозиционеров отказались голосовать за него. Да и внутри коалиции все не так гладко, как это подают. Если по отдельным законам есть единство, то кадровые вопросы регулярно провоцируют трудности. В следствии недоверия части "Блока Петра Порошенко" по отношению к "Народному фронту". Партнеры по большинству панически боятся "кидалова". Например, они проголосуют за Смолия, но не получат кандидатуру омбудсмена или заместителей главы НБУ", — убежден эксперт.

По его словам, даже если в коалиции захотят утвердить кандидатуру Якова Смолия, голосов все равно не хватает.

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"Кроме того, свою роль играет и фактор МВФ. Отсутствует понимание, что работа Смолия поможет восстановить работу с Валютным фондом. Мы знаем, что последняя миссия в Киеве закончилась ничем. Открытыми остаются вопросы об Антикоррупционном суде, о повышении цен на газ для населения на 30%. Неоднозначно к кандидатуре Смолия относятся и в самом МВФ, полагая, что на этом посту нужен кто-то другой. В Фонде понимают, что Смолий ориентирован на Банковую и какой политикой он будет заниматься", — резюмировал Якубин.