наверх
03.03.201815:30
Курсы валют НБУ
  • USD26.54- 0.13
  • EUR32.67+ 0.21
Рубрики
Ещё
    Интервью

    Торг за НБУ. В коалиции боятся "кидка" и реакции МВФ — Якубин

    (обновлено: )13030
    По мнению политического эксперта Алексея Якубина, нежелание депутатов Верховной Рады утверждать кандидатуру Якова Смолия на пост главы НБУ связано с рядом весомых причин.
    Алексей Якубин
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Верховная Рада в четверг так и не рассмотрела вопрос с назначением главы Национального банка.

    "В любой момент мы готовы проголосовать, но наши коллеги пытаются сложить какую-то комбинацию и пока голосовать не готовы. Точно вам сообщаю, что сегодня мы не будем голосовать по Национальному банку Украины и за любые кадровые вопросы. К сожалению, потому что очень хотелось голосовать", — заявил в четверг замглавы фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко.

    Читайте также: Рост цен уже не остановить: новое за март

    По словам политолога Алексея Якубина, в парламенте нет консенсуса относительно кандидатуры Якова Смолия.

    Международный валютный фонд
    РИА Новости Украина Коллаж
    Власть заложила Украину МВФ... недорого, до выборов

    "Кроме партий власти, большинство оппозиционеров отказались голосовать за него. Да и внутри коалиции все не так гладко, как это подают. Если по отдельным законам есть единство, то кадровые вопросы регулярно провоцируют трудности. В следствии недоверия части "Блока Петра Порошенко" по отношению к "Народному фронту". Партнеры по большинству панически боятся  "кидалова". Например, они проголосуют за Смолия, но не получат кандидатуру омбудсмена или заместителей главы НБУ", — убежден эксперт.

    По его словам, даже если в коалиции захотят утвердить кандидатуру Якова Смолия, голосов все равно не хватает.

    Читайте также: Кого коснутся ограничение потребления газа?

    "Кроме того, свою роль играет и фактор МВФ. Отсутствует понимание, что работа Смолия поможет восстановить работу с Валютным фондом. Мы знаем, что последняя миссия в Киеве закончилась ничем. Открытыми остаются вопросы об Антикоррупционном суде, о повышении цен на газ для населения на 30%. Неоднозначно к кандидатуре Смолия относятся и в самом МВФ, полагая, что на этом посту нужен кто-то другой. В Фонде понимают, что Смолий ориентирован на Банковую и какой политикой он будет заниматься", — резюмировал Якубин.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Митинг сторонников Саакашвили под АП, 12 февраля 2018
    Зачистка палаточного городка под Радой
    Газораспределительная станция. Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Молоток судьи
    Закон о языке: КСУ создал прецедент
    Последствия непогоды в Западной Украине
    Украина остановилась в снежных заносах