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    НБУ согласовал назначение чеха главой "ПриватБанка"

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    (обновлено: )23413
    Правление Национального банка Украины согласовало Петра Крумханзла на должность председателя правления "ПриватБанка". Соответствующее решение было принято в четверг.
    ПриватБанк
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Национальный банк Украина (НБУ) согласовал назначение главой правления "ПриватБанка" чеха Петра Крумханзла.

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    "8 февраля 2018 года правление Национального банка Украины согласовало господина Крумханзла на должность председателя правления ПАТ "ПриватБанк", — говорится в микроблоге Нацбанка в Twitter.

    НБУ/Twitter, 8 февраля 2018

    Напомним, после увольнения Александра Шлапака исполняющим обязанности председателя правления "ПриватБанка" была Галина Пахачук.

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