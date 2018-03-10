По словам нардеп Нестор Шуфрича, слова "Еще не умерла Украины и слава, и воля" следует заменить на "Будет вечно Украина, ее слава и воля". Депутат пояснил, что после замены текста гимна он будет звучать более позитивно.
Синхронность действий главы МВД и Генпрокуратуры косвенно подтверждают слух, что Порошенко, лидерам НФ и премьеру таки удалось договориться о единой коалиции и списке на предстоящих досрочных или назначенных в срок парламентских выборах.
Количество пострадавших, оказавшихся в больницах с черепно-мозговыми травмами, говорит о чрезмерном применении силы правоохранителями. Об этом заявляет представитель уполномоченного ВР по правам человека Михаил Чаплыга.
Прокуратура Киева сообщает, что зарегистрировано уголовное производство с определением предварительной правовой квалификации по части второй статьи 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа).
признав закон об основах государственной языковой политики неконституционным, "Конституционный суд открыл ящик Пандоры". Суд принял решение из-за нарушения процедуры принятия закона и теперь можно отменить каждую инициативу Верховной Рады.
Сотрудники Нацгвардии и Нацполиции "зачистили" палаточный городок под зданием Верховной Рады. По последним данным полиции, задержаны 50 человек во время столкновений. Пострадали шесть протестующих и четверо полицейских.
Возможно, необходимые правки к закону об антикоррупционном суде внесут ко второму чтению. Но возможно, что Петр Порошенко сознательно срывает программу с МВФ, чтобы не повышать цену на газ и не потерять остатки рейтинга, предполагает Дмитрий Корнейчук.
По словам нардепа Семена Семенченко, лагерь уменьшается в размерах, и это связано в том числе с тем, что накануне Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект о Высшем антикоррупционном суде.
По информации вице-премьера Вячеслава Кириленко, "законопроект о внедрение целевого гастрольного сбора в поддержку ВСУ для украинских исполнителей, которые гастролируют в стране-агрессоре, зарегистрирован в ВР".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Народный депутат "Народного фронта" Антон Геращенко заявляет, что перед Верховной Радой устроили провокацию, в результате которой получили ранения полицейские. Об этом он заявил с трибуны парламента 27 февраля.
Палаточный городок под стенами ВР набил оскомину не только руководству страны, но и простым киевлянам, которые, объезжая лагерь, вынуждены выстаивать в огромных пробках. Но решится ли власть на ликвидацию оставшегося без лидера МихоМайдана?
Закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" был опубликован спустя три дня после того, как его подписал президент Порошенко.
Сотрудники Нацгвардии и Нацполиции "зачистили" палаточный городок под зданием Верховной Рады. По последним данным полиции, задержаны 50 человек во время столкновений. Пострадали шесть протестующих и четверо полицейских.
Влиятельным группам из "партии войны" и "партии военных бенефициаров" не нужна "реинтеграция" Донбасса. Их интерес в том, чтобы кровоточащая рана на востоке страны, продолжая кровоточить, увеличивала их барыши.
Директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский уверен, что "люди президента" будут контролировать ситуацию в ЦИК до тех пор, пока у самого Петра Порошенко есть шанс избраться на второй срок.
У украинцев появилась новая "забава" - заработал онлайн-реестр должников, в котором можно найти все данные о неплательщиках штрафов и алиментов. Как оказалось, в него входят небезызвестные депутаты Найем, Лещенко, сестра Савченко и не только.
Спикер ВР подчеркнул, что досрочные выборы снимут с повестки дня вопрос создания Антикоррупционного суда, формирования нового состава Центризбиркома, снятие депутатской неприкосновенности и других реформ.
Сотрудники Нацгвардии и Нацполиции "зачистили" палаточный городок под зданием Верховной Рады. По последним данным полиции, задержаны 50 человек во время столкновений. Пострадали шесть протестующих и четверо полицейских.
Народный депутат "Народного фронта" Антон Геращенко заявляет, что перед Верховной Радой устроили провокацию, в результате которой получили ранения полицейские. Об этом он заявил с трибуны парламента 27 февраля.
По словам директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, спускание всех собак на парламент был бы очень важным выпуском пара, который может добавить рейтингов президента и вывести его во второй тур.
По словам директора Института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, власть достигла ключевого для себя момента – выиграла время, в лучшем случае антикоррупционный суд начнет функционировать в 2020 году.
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что закон об Антикоррупционном суде могут принять в начале весны, в законопроект между первым и вторым чтениями должны включить все рекомендации Венецианской комиссии.
Директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский уверен, что "люди президента" будут контролировать ситуацию в ЦИК до тех пор, пока у самого Петра Порошенко есть шанс избраться на второй срок.
Лидер партии "Народный фронт", экс-премьер Арсений Яценюк считает, что принятие Верховной Радой закона о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором", откроет путь к принятию решения СБ ООН о введении миротворцев.
Парламент Украины в четверг принял в целом президентский законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором". Документ еще должен подписать президент Украины. Он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе.
Принятый Верховной Радой закон о реинтеграции не предусматривает торговли между подконтрольной и неподконтрольной территорией, в нем разрешено лишь перемещение товаров, заявил секретарь комитета по нацбезопасности и обороне ВР, нардеп Иван Винник.
Верховная Рада в четверг продолжила рассмотрение законопроекта "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях".
Парламент Украины в четверг принял в целом президентский законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором". Документ еще должен подписать президент Украины. Он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе.
Ситуация в палаточном городке сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили возле Верховной Рады днем в четверг спокойная. Как живется в лагере протестующих - в фоторепортаже РИА Новости Украина.
Митингующие возле здания Верховной Рады Украины установили на площади Конституции памятник погибшим в ходе Евромайдана в Киеве в феврале 2014 года. Митингующие сообщили, что киевские власти запретили им устанавливать памятник возле парламента.
Участники вече у здания Верховной Рады в Киеве вывели на сцену ряженого в костюме президента Украины Петра Порошенко, который сидит на плечах у украинского казака, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Около сотни человек продолжают акцию протеста у здания Верховной Рады, обстановка на месте спокойная, передает корреспондент РИА Новости. Митингующие готовят еду на полевой кухне, собираются группами, беседуют, некоторые из них поют песни.
Верховная Рада в четверг приняла в целом закон, который позволит дать старт медицинской реформе в Украине. Документ поддержали 240 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Сеть отреагировала фотожабами.
В результате столкновений в центре Киева пострадали несколько человек, в том числе двое правоохранителей. По факту травмирования бойца Нацгвардии и сотрудника Нацполиции открыто уголовное производство.
В Верховной Раде в пятницу возле трибуны подрались народные депутаты. Как отмечается, нардеп от "Свободы" Юрий Левченко бросался на спикера ВР Андрея Парубия, чтобы сорвать голосование законопроектов по Донбассу.
Попрощаться с Бережной пришли Дмитрий Добкин, Нестор Шуфрич, бывший ректор Национального университета государственной налоговой службы Петр Мельник, главред издания "Страна.uа" Игорь Гужва, режиссер Алан Бадоев.
Депутат Верховной рады от "Оппозиционного блока" Михаил Добкин, которого парламент разрешил привлечь к уголовной ответственности, пришел в пятницу на допрос в генпрокуратуру и заявил журналистам, что "готов уехать в СИЗО и какое-то время побыть за решеткой".
"Нацкорпус" и другие активисты общественных организаций, которые собрали в четверг на акцию протеста, блокировали выходы из Верховной Рады. Активисты требовали от парламента проголосовать законопроект о снятии неприкосновенности со всех народных депутатов.
Под зданием Верховной Рады в четверг снова неспокойно. Несмотря на жаркую погоду, "Нацкорпус", собравшийся на акцию протеста, жжет файеры и бросает дымовые шашки. Активисты также бросают петарды в правоохранителей.
Не успели в интернете обсудить изменившийся стиль политика, как нардеп показала главе правительства неприличный жест. В сетях активно начали представлять насколько интенсивно проходит рабочий день Надежды Савченко.
Сотрудники Нацгвардии и Нацполиции "зачистили" палаточный городок под зданием Верховной Рады. По последним данным полиции, задержаны 50 человек во время столкновений. Пострадали шесть протестующих и четверо полицейских.
Народный депутат "Народного фронта" Антон Геращенко заявляет, что перед Верховной Радой устроили провокацию, в результате которой получили ранения полицейские. Об этом он заявил с трибуны парламента 27 февраля.
По словам директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, спускание всех собак на парламент был бы очень важным выпуском пара, который может добавить рейтингов президента и вывести его во второй тур.
По словам директора Института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, власть достигла ключевого для себя момента – выиграла время, в лучшем случае антикоррупционный суд начнет функционировать в 2020 году.
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что закон об Антикоррупционном суде могут принять в начале весны, в законопроект между первым и вторым чтениями должны включить все рекомендации Венецианской комиссии.
Директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский уверен, что "люди президента" будут контролировать ситуацию в ЦИК до тех пор, пока у самого Петра Порошенко есть шанс избраться на второй срок.
Лидер партии "Народный фронт", экс-премьер Арсений Яценюк считает, что принятие Верховной Радой закона о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором", откроет путь к принятию решения СБ ООН о введении миротворцев.
Принятый Верховной Радой закон о реинтеграции не предусматривает торговли между подконтрольной и неподконтрольной территорией, в нем разрешено лишь перемещение товаров, заявил секретарь комитета по нацбезопасности и обороне ВР, нардеп Иван Винник.
Верховная Рада в четверг продолжила рассмотрение законопроекта "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях".
В городке протестующих под Верховной Радой произошли столкновения с полицией. Протестующие под Радой подожгли шины, в свою очередь сотрудники полиции пытались потушить огонь. В результате происшествий произошла драка.
По словам представителя президента в Раде, "чтобы мобилизовать депутатов, надо придумать им какие-то наказания, например, отлучить от голосования, иметь возможность фракции, партии отозвать этих депутатов".
По словам директора Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, электорально пока нет ни одной политической силы, которая соответствует мнениям значительного числа украинских граждан и предложила бы выход из ситуации.
По словам директора консалтинговой компании "Партия власти" Елены Дьяченко, у экс-президента Грузии Михаила Саакашвили нет шансов прийти к власти, но попить крови и множить на ноль рейтинги президента и его соратников он вполне способен.
По словам политолога Алексея Якубина, медицинская реформа - это дальнейшая декоммунизация украинского социального законодательства. Медицинские изменения - это де-факто узаконивание платной медицины даже в государственных учреждениях.
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов назвала лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко "чихуахуа", "бобиком" и "балаболом".
На видео, которое обнародовала депутат от фракции "Батькивщна" Алена Шкрум слышно, как Ирана Луценко кричит, обращаясь к члену БПП Олегу Недаве, чтобы тот выдавил из президиума Верховной Рады "свободовца" Юрия Левченко.
По словам политолога, директора Украинской политконсалтинговой группы Дмитрия Разумкова, если Украина признает Россию страной-агрессором, не совсем корректно будет осуществлять любые финансово-экономические операции с фактически государством-врагом.
Момент, как народный депутат от "Самопомичи" Семен Семенченко и внефракционный Юрий Левченко "проводят испытания" дымовой шашки в туалете Верховной Рады, попал на видео. На кадрах видно, что они сдерживают охрану и спасателей возле двери.
Фантазии депутатам не занимать. В Раде взялись за котов и собак: хотят ввести их платную регистрацию, штрафы за отказ от стерилизации, неуборку экскрементов, а также за разведение дворняжек. Подробнее - в инфографике РИА Новости Украина.
Зарегистрированный в Верховной Раде проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно введения временного ограничения права граждан Украины на выезд из Украины в государство-агрессор)" касается только государственных служащих.
Украинский центр политических и экономических исследований имени Александра Разумкова провел опрос, по результатам которого президенту Петру Порошенко доверяет лишь каждый пятый украинец. Подробнее - в инфографике РИА Новости Украина.
Верховная Рада утром в среду приняла в целом проект госбюджета Украины на 2017 год, предусматривающий дефицит на уровне 3% ВВП. Законопроект №5000 поддержали 274 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов. Итоги голосования - в инфографике.
Верховная Рада, рассматривая проект государственного бюджета на 2017 год, приняла постановление, которым почти вдвое увеличила должностные оклады парламентариев. Больше о зарплатах народных избранников смотрите в инфографике РИА Новости Украина.
Промежуточные выборы депутатов в Верховную Раду Украины прошли в семи мажоритарных округах в воскресенье, 17 июля. На семь вакантных мест в парламенте претендовали 376 кандидатов. Кто победил, смотрите в инфографике РИА Новости Украина.
Согласно данным ЦИК, из 378 кандидатов в народные депутаты, зарегистрировавшихся на промежуточные выборы 17 июля, 133 временно не работают. Больше о фаворитах по всем 7 округам смотрите в инфографике РИА Новости Украина.
Верховная Рада 5 июля дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Александра Онищенко, подозреваемого в хищении госимущества в "газовом деле". Как голосовали депутаты - в инфографике РИА Новости Украина.
Верховная Рада приняла законопроект о возможности занимать пост генерального прокурора в Украине лицам без высшего юридического образования. Как голосовали народные депутаты, смотрите в инфографике РИА Новости Украина.
Верховная Рада Украины во вторник одобрила отставку генпрокурора Виктора Шокина. Такое решение поддержали 289 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Подробнее - в инфографике РИА Новости Украина.
Парламент Украины не смог принять резолюцию о недоверии Кабмину, которая влечет за собой его отставку. Такое решение поддержали 194 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. О том, как голосовали депутаты, смотрите в инфографике РИА Новости Украина.
По оценкам директора Института национальной памяти Владимира Вятровича, более 900 населенных пунктов должны быть переименованы в рамках закона о декоммунизации. Из этого числа — около сорока крупных городов Украины.
Верховная Рада восьмого созыва, представленная украинскому обществу чуть более года назад, имела все шансы, чтобы стать лучшей в новейшей истории, однако этого не произошло. Подробнее - в инфографике РИА Новости Украина.
В движении "Честно" напомнили, что в рядах "кнопкодавов" оказалась и журналистка и активистка Татьяна Чорновол, которая ранее заявила, что "кнопкодавство" не является существенной проблемой нынешнего парламента.
После обработки 98,31% протоколов по партийным спискам на выборах в Верховную Раду Украины лидируют "Народный фронт" премьер-министра Арсения Яценюка и "Блок Петра Порошенко". Подробнее, смотрите в инфографике РИА Новости.
Президент Петр Порошенко 27 августа подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады седьмого созыва и назначении на 26 октября внеочередных выборов. Как будут избираться парламентарии, смотрите в инфографике РИА Новости.
Политические партии провели съезды, на которых стали известны списки кандидатов в народные депутаты. Среди потенциальных парламентариев немало командиров добровольческих батальонов, есть также представители шоу-бизнеса и спорта. Подробнее - в инфографике РИА Новости Украина.
Сотрудники Нацгвардии и Нацполиции "зачистили" палаточный городок под зданием Верховной Рады. По последним данным полиции, задержаны 50 человек во время столкновений. Пострадали шесть протестующих и четверо полицейских.
Народный депутат "Народного фронта" Антон Геращенко заявляет, что перед Верховной Радой устроили провокацию, в результате которой получили ранения полицейские. Об этом он заявил с трибуны парламента 27 февраля.
По словам директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, спускание всех собак на парламент был бы очень важным выпуском пара, который может добавить рейтингов президента и вывести его во второй тур.