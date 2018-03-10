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    Верховная Рада Украины

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7548
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    Нестор Шуфрич
    Нардеп предложил заменить слова гимна Украины, на что-то более позитивное
    21:44 08.03.2018
    912Политический кризис: страна в тупике
    По словам нардеп Нестор Шуфрича, слова "Еще не умерла Украины и слава, и воля" следует заменить на "Будет вечно Украина, ее слава и воля". Депутат пояснил, что после замены текста гимна он будет звучать более позитивно.
    Штурм палаточного городка под Радой
    Субботник Авакова и воскресение коалиции
    17:29 08.03.2018
    1062Зачистка палаточного городка под Радой
    Синхронность действий главы МВД и Генпрокуратуры косвенно подтверждают слух, что Порошенко, лидерам НФ и премьеру таки удалось договориться о единой коалиции и списке на предстоящих досрочных или назначенных в срок парламентских выборах.
    Бойцы АТО вернули Порошенко медали. Видео
    Ветераны АТО вернули Порошенко свои медали 
    15:51 08.03.2018
    14617Зачистка палаточного городка под Радой
    Двое участников операции в Донбассе Вильгельм Крой и Виктор Хомяк вернули президенту Петру Порошенко свои боевые награды, сообщается в посте на странице "Движения Освобождение Винница".
    Пострадавшие во время штурма палаточного городка под Радой
    Зачистка майдана. Накажут ли виновных в избиении протестующих?
    16:17 07.03.2018
    499Зачистка палаточного городка под Радой
    Количество пострадавших, оказавшихся в больницах с черепно-мозговыми травмами, говорит о чрезмерном применении силы правоохранителями. Об этом заявляет представитель уполномоченного ВР по правам человека Михаил Чаплыга.
    Марш националистов во Львове
    Тренд дня: "Антипольский марш насмешил Варшаву"
    13:08 05.03.2018
    2185Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Политические аналитики и блогеры прокомментировали зачистку палаточного городка под зданием парламента, а также факельный марш националистов под лозунгом "Львов не для польских панов".
    Петр Порошенко подписывает закон
    Закон о наказании за склонение к суициду подписан президентом
    12:49 05.03.2018
    105
    За доведение до самоубийства или до попытки самоубийства законом предусмотрена ответственность в виде ограничения свободы на срок до трех лет или лишения свободы на тот же срок.
    Последний рабочий день Валерии Гонтаревой на посту главы НБУ
    Поровну не делится. Судьба НБУ в руках нардепов
    16:59 04.03.2018
    418Перестановки в НБУ: что изменится после ухода Гонтаревой?
    О неспособности Верховной Рады в любых, даже самых рядовых вопросах впору слагать анекдоты. Желание поиметь выгоду всегда и везде уже не впервые делает работу парламента невозможной.
    Пострадавший при штурме палаточного лагеря у Рады
    Открыто дело из-за возможного превышения полномочий полицией под Радой
    19:23 03.03.2018
    148Зачистка палаточного городка под Радой
    Прокуратура Киева сообщает, что зарегистрировано уголовное производство с определением предварительной правовой квалификации по части второй статьи 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа).
    Вадим Новинский
    Рада приняла закон об антикоррупционном суде с нарушениями - Новинский
    19:02 03.03.2018
    241Политический кризис: страна в тупике
    признав закон об основах государственной языковой политики неконституционным, "Конституционный суд открыл ящик Пандоры". Суд принял решение из-за нарушения процедуры принятия закона и теперь можно отменить каждую инициативу Верховной Рады.
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    У Рады нашли "трон" Саакашвили
    16:32 03.03.2018
    541Зачистка палаточного городка под Радой
    В одной из палаток у Верховной Рады в ходе осмотра был обнаружен "трон" Михаила Саакашвили, сделанный по подобию оригинала из телесериала "Игры престолов", сообщил Антон Геращенко.
    Как проходит демонтаж палаточного городка у Рады. Видео
    Как проходит демонтаж палаточного городка у Рады 
    16:15 03.03.2018
    254Зачистка палаточного городка под Радой
    Украинский журналист Богдан Кутепов выложил видео, на котором зафиксирован демонтаж палаточного городка возле Верховной Рады. На кадрах видно, как сотрудники коммунальных служб убирают территорию.
    Из-под Рады грузовиками вывозят вещи митингующих
    Вещи митингующих из-под Рады вывозят на КАМАЗах - СМИ
    13:23 03.03.2018
    214Зачистка палаточного городка под Радой
    Сообщается, что из-под парламента выехали два трактора с прицепами и три КАМАЗа с вещами активистов палаточного городка.
    Штурм палаточного городка под Радой
    "Сработали на опережение". Геращенко о разгоне под Радой
    12:09 03.03.2018
    435Зачистка палаточного городка под Радой
    Антон Геращенко сообщил, что правоохранители не допустили трагедии 2015 года, когда в результате броска гранаты "экзальтированным молодым человеком уже погибли четверо национальных гвардейцев".
    Столкновения под Верховной Радой, 3 марта 2018
    Разгон сторонников Саакашвили: реакция полиции и кадры столкновений 
    09:43 03.03.2018
    2519Зачистка палаточного городка под Радой
    Сотрудники Нацгвардии и Нацполиции "зачистили" палаточный городок под зданием Верховной Рады. По последним данным полиции, задержаны 50 человек во время столкновений. Пострадали шесть протестующих и четверо полицейских.
    Штурм палаточного городка под Радой
    Под Радой горит палаточный городок, силовики начали штурм
    07:28 03.03.2018
    9326Зачистка палаточного городка под Радой
    На данный момент под Верховной Радой в центре Киева продолжается противостояние правоохранителей и активистов, которое возникло рано утром в субботу.
    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    Корнейчук: Порошенко снова на растяжке
    07:13 03.03.2018
    1532Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    Возможно, необходимые правки к закону об антикоррупционном суде внесут ко второму чтению. Но возможно, что Петр Порошенко сознательно срывает программу с МВФ, чтобы не повышать цену на газ и не потерять остатки рейтинга, предполагает Дмитрий Корнейчук.
    Андрей Парубий
    Украина может создать военную бригаду с Молдовой и Грузией - Парубий
    21:10 02.03.2018
    160
    Спикер Верховной Рады Андрей Парубий рассказал, что первое заседание Межпарламентской ассамблеи трех стран пройдет в Киеве.
    Надежда Савченко. Архивное фото
    Располневшая Савченко взорвала интернет
    16:59 02.03.2018
    8875
    Нардепа Надежду Савченко запечатлели в тот момент, когда у нее брали комментарий, поэтому она стоит в профиль, хотя на большинстве фотографий ее можно увидеть только анфас.
    Семенченко сообщил о сворачивании Михомайдана возле Рады
    Палаточный лагерь у Рады начал сворачиваться
    15:13 02.03.2018
    348Зачистка палаточного городка под Радой
    По словам нардепа Семена Семенченко, лагерь уменьшается в размерах, и это связано в том числе с тем, что накануне Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект о Высшем антикоррупционном суде.
    Вячеслав Кириленко. Архивное фото
    В Раде обсуждают новый налог на артистов, которые ездят на гастроли в Россию
    11:34 02.03.2018
    277Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    По информации вице-премьера Вячеслава Кириленко, "законопроект о внедрение целевого гастрольного сбора в поддержку ВСУ для украинских исполнителей, которые гастролируют в стране-агрессоре, зарегистрирован в ВР".
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Бойцы АТО вернули Порошенко медали. Видео
    Ветераны АТО вернули Порошенко свои медали 
    15:51 08.03.2018
    14617
    Двое участников операции в Донбассе Вильгельм Крой и Виктор Хомяк вернули президенту Петру Порошенко свои боевые награды, сообщается в посте на странице "Движения Освобождение Винница".
    Штурм палаточного городка под Радой
    Под Радой горит палаточный городок, силовики начали штурм
    07:28 03.03.2018
    9326
    На данный момент под Верховной Радой в центре Киева продолжается противостояние правоохранителей и активистов, которое возникло рано утром в субботу.
    Надежда Савченко. Архивное фото
    Располневшая Савченко взорвала интернет
    16:59 02.03.2018
    8875
    Нардепа Надежду Савченко запечатлели в тот момент, когда у нее брали комментарий, поэтому она стоит в профиль, хотя на большинстве фотографий ее можно увидеть только анфас.
    Депутат от БПП Андрей Немировский
    Город на ушах. Днепр погрузился в скандальный развод нардепа Немировского
    18:06 11.02.2018
    7116
    Депутат из Днепра от "Блока Петра Порошенко" Андрей Немировский скандально разводится со своей супругой, публикуя в социальных сетях подробности отношений. Этим не брезгует и его жена.
    Столкновения под Верховной Радой. Видео
    Под Радой произошли столкновения, 10 правоохранителей ранены 
    12:36 27.02.2018
    4104
    Народный депутат "Народного фронта" Антон Геращенко заявляет, что перед Верховной Радой устроили провокацию, в результате которой получили ранения полицейские. Об этом он заявил с трибуны парламента 27 февраля.
    Ситуация под Верховной Радой. Архивное фото
    Майдан под Радой: предстояние униженных и оскорбленных
    08:04 27.02.2018
    3738
    Палаточный городок под стенами ВР набил оскомину не только руководству страны, но и простым киевлянам, которые, объезжая лагерь, вынуждены выстаивать в огромных пробках. Но решится ли власть на ликвидацию оставшегося без лидера МихоМайдана?
    Валентин Наливайченко. Архивное фото
    Тенюх о Крыме и Наливайченко о Майдане: сеанс саморазоблачения для власти
    18:11 08.02.2018
    3655
    Новые показания в деле о суде над Януковичем разбивают прежнюю картину, которую почти четыре года старательно выстраивала постмайданная власть. Но остановиться они не могут.
    Ситуация в Авдеевке
    Закон о реинтеграции Донбасса опубликован и вступает в силу
    09:02 23.02.2018
    3355
    Закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" был опубликован спустя три дня после того, как его подписал президент Порошенко.
    Национальные дружины в Киеве
    Кто ваша крыша, ребята? Нацдружины оказались над законом
    17:09 08.02.2018
    2891
    Пока официальные лица говорят о незаконности деятельности "Национальных дружин", глава "Нацкорпуса" Андрей Билецкий поведал о неких "уважительных причинах" для действий дружинников вне правового поля.
    Леонид Кучма
    Кучма раскритиковал закон о реинтеграции Донбасса
    15:45 23.02.2018
    2855
    По словам Леонида Кучмы, закон о реинтеграции Донбасса - это политический документ, и "если бы под него был подложен фундамент, как это выполнить", то можно было бы сказать, "где он будет работать".
    Флаг Украины на фоне здания Верховной Рады
    Поход на Москву и освобождение Крыма. Новые праздники Украины
    10:13 09.02.2018
    2541
    Народные избранники утвердили торжественное празднование в 2018 году 189 памятных дат и юбилеев. Что будут отмечать украинцы — в обзоре РИА Новости Украина.
    Столкновения под Верховной Радой, 3 марта 2018
    Разгон сторонников Саакашвили: реакция полиции и кадры столкновений 
    09:43 03.03.2018
    2519
    Сотрудники Нацгвардии и Нацполиции "зачистили" палаточный городок под зданием Верховной Рады. По последним данным полиции, задержаны 50 человек во время столкновений. Пострадали шесть протестующих и четверо полицейских.
    Марш националистов во Львове
    Тренд дня: "Антипольский марш насмешил Варшаву"
    13:08 05.03.2018
    2185
    Политические аналитики и блогеры прокомментировали зачистку палаточного городка под зданием парламента, а также факельный марш националистов под лозунгом "Львов не для польских панов".
    Павел Рудяков
    Цель №1: вместо мира для Донбасса, консервация богатой "кормушки"
    08:50 26.02.2018
    2131
    Влиятельным группам из "партии войны" и "партии военных бенефициаров" не нужна "реинтеграция" Донбасса. Их интерес в том, чтобы кровоточащая рана на востоке страны, продолжая кровоточить, увеличивала их барыши.
    Столкновения под Радой
    Столкновения под Радой: в ход шли камни и бутылки 
    14:32 27.02.2018
    1996
    Столкновения между силовиками и митингующими из палаточного городка произошли во вторник у здания Верховной Рады, по последним данным, пострадали 14 правоохранителей.
    Презентация политической партии Общественно-политическая платформа Надежды Савченко
    Савченко сожалеет, что под Радой "ломали кости" полицейским, а не нардепам
    05:40 28.02.2018
    1969
    По словам скандального депутата, протестующие под парламентом были возмущены началом работы Верховной Рады после двухнедельных каникул и принесли шины.
    Погребинский рассказал, когда члены ЦИК кинут Порошенко. Видео
    Погребинский уточнил, в какой момент члены ЦИК "кинут" Порошенко 
    02:36 11.02.2018
    1963
    Директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский уверен, что "люди президента" будут контролировать ситуацию в ЦИК до тех пор, пока у самого Петра Порошенко есть шанс избраться на второй срок.
    Сергей Лещенко (слева в центре) и Мустафа Найем. Архивное фото
    Найем, Лещенко, Савченко. "Черный список" должников Минюста
    10:30 08.02.2018
    1935
    У украинцев появилась новая "забава" - заработал онлайн-реестр должников, в котором можно найти все данные о неплательщиках штрафов и алиментов. Как оказалось, в него входят небезызвестные депутаты Найем, Лещенко, сестра Савченко и не только.
    Андрей Парубий
    Парубий о последствиях досрочных выборов: страна остановится на год
    06:18 27.02.2018
    1889
    Спикер ВР подчеркнул, что досрочные выборы снимут с повестки дня вопрос создания Антикоррупционного суда, формирования нового состава Центризбиркома, снятие депутатской неприкосновенности и других реформ.
    Столкновения под Радой
    Парасюк и Семенченко сообщили свою версию столкновений у Рады
    16:41 27.02.2018
    1837
    По словам нардепа Владимира Парасюка, столкновения начались с того, что правоохранители "безо всяких причин начали бросаться на сетку, которая разделяла полицию от митингующих".
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