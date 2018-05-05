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    Найем попросил госохрану из-за многочисленных угроз

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    Криминальные войны: дерзкое избиение нардепа (440)

    (обновлено: )161
    По информации СМИ, из-за многочисленных угроз, которые поступают на электронную почту депутату Верховной Рады Мустафе Найему и его близким, политик боится за свою жизнь.
    В центре Киева избили нардепа Мустафу Найема. Архивное фото
    "Информатор"

    КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Избитый нардеп Мустафа Найем находится в одной из киевских клиник с несколькими переломами лица. Он не встречается с журналистами и не афиширует название больницы, сообщает ТСН.

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    Из-за многочисленных угроз, которые поступают на электронную почту ему и его близким, политик боится за свою жизнь.

    По информации СМИ, Мустафа Найем попросил у правоохранителей предоставить ему государственную охрану. 

    Напомним, в центре Киева 30 апреля в ходе дорожного конфликта избили народного депутата Мустафу Найема. Инцидент, по словам самого парламентария, не связан с его политической деятельностью. Вскоре после происшествия правоохранители задержали троих человек. Найем был прооперирован, у него диагностированы перелом челюсти и сотрясение мозга. 

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    В среду, 2 мая, суд избрал меру пресечения троим подозреваемым в избиении Найема, не взяв ни одного из них под стражу, как об этом ходатайствовала прокуратура.

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