Украина находится под внешним управлением - нардеп

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КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Украина находится под внешним управлением, политики ориентируются на американских чиновников, заявил депутат Верховной Рады Евгений Мураев в эфире телеканала "112 Украина".

Парламентарий рассказал в телефонном разговоре с журналистами, что под контролем американских высокопоставленных лиц на Украине принимаются и законы, и кадровые решения.

"К сожалению, наши политики ориентируются на американских чиновников. Вы помните, что были приняты и кадровые решения касательно генпрокуроров и принимались те законопроекты, за которые фракции обещали не голосовать, но по приезду Байдена (бышего вице-президента США Джозефа Байдена. — Прим. ред.) в парламент голосовали все как зайцы", — посетовал Мураев.

Депутат также отметил, что страна находится под внешним управлением, и это сказывается на внутренней и внешней политике Украины.

"Страна, к сожалению, находится под внешним управлением, и, действительно, внешний фактор играет существенную роль как во внешней, так и во внутренней политике, которую проводят и президент, и правительство. Поэтому, безусловно, это давление и влияние отрицать невозможно, и это действенный механизм в руках, к сожалению, не наших граждан и даже не власти, которой делегировали права на управление страной", — заключил политик.

Ранее Мураев заявил, что в Украине будет происходить "геноцид", пока власти страны принимают законы, посоветовавшись не с профильными специалистами, а с Вашингтоном или МВФ.