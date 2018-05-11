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    Украина находится под внешним управлением - нардеп

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    Политический кризис: страна в тупике (206)

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    По словам нардепа Евгения Мураева, Украина находится под внешним управлением, и это сказывается на внутренней и внешней политике Украины.
    Внефракционный нардеп Евгений Мураев
    facebook.com/yevgeniy.murayev

    КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Украина находится под внешним управлением, политики ориентируются на американских чиновников, заявил депутат Верховной Рады Евгений Мураев в эфире телеканала "112 Украина".

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    Парламентарий рассказал в телефонном разговоре с журналистами, что под контролем американских высокопоставленных лиц на Украине принимаются и законы, и кадровые решения.

    "К сожалению, наши политики ориентируются на американских чиновников. Вы помните, что были приняты и кадровые решения касательно генпрокуроров и принимались те законопроекты, за которые фракции обещали не голосовать, но по приезду Байдена (бышего вице-президента США Джозефа Байдена. — Прим. ред.) в парламент голосовали все как зайцы", — посетовал Мураев.

    Депутат также отметил, что страна находится под внешним управлением, и это сказывается на внутренней и внешней политике Украины.

    "Страна, к сожалению, находится под внешним управлением, и, действительно, внешний фактор играет существенную роль как во внешней, так и во внутренней политике, которую проводят и президент, и правительство. Поэтому, безусловно, это давление и влияние отрицать невозможно, и это действенный механизм в руках, к сожалению, не наших граждан и даже не власти, которой делегировали права на управление страной", — заключил политик.

    Ранее Мураев заявил, что в Украине будет происходить "геноцид", пока власти страны принимают законы, посоветовавшись не с профильными специалистами, а с Вашингтоном или МВФ.

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