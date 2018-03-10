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    Pokemon GO

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 13
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    Министерство внутренних дел Украины
    МВД обеспокоено увлечением украинцев игрой Pokemon GO
    11:28 23.08.2016
    246
    Как сообщается, МВД готово инициировать рассмотрение на заседании Кабинета министров Украины и СНБО вопрос регулирования работы на территории Украины сервиса Pokemon GO.
    Мобильное приложение Pokémon Go
    Французская коммуна Брессоль первой в стране запретила ловлю покемонов
    13:20 17.08.2016
    93
    Мэр французской коммуны Фабрис Бовуа принял решение запретить ловлю покемонов из-за соображений безопасности - для того, чтобы избежать аварий и иных инцидентов.
    Игровое приложение Pokemon Go от компании Nintendo
    Казаки Ставрополья вышли на борьбу с Pokemon Go
    13:17 15.08.2016
    179
    В российском Ставрополе прошел рейд, в рамках которого казаки призывали жителей города отказаться от игры в Pokemon Go. В ходе рейда казаки рассказали горожанам о пагубном, по их мнению, влиянии игры и опасности игромании.
    Поймай, если сможешь. Покемономания в фотожабах
    Поймай, если сможешь. Покемономания в фотожабах 
    15:31 13.08.2016
    655
    Одна из главных целей игры — поймать покемона — заставила выйти на улицы, парки, пляжи многих людей, полностью поглощенных этим процессом. Социальные сети продолжают полниться фотожабами на "взорвавшую" мир игру.
    Ловля покемонов за рулем. Архивное фото
    На Тайване массово штрафуют людей за нарушение ПДД при игре в Pokemon
    09:51 09.08.2016
    76
    Власти Тайваня отмечают, что во время игры в Pokemon GO необходимо помнить о правилах безопасности, а также обращает внимание, что во многих заведениях на игру наложен запрет.
    Мобильное приложение Pokémon Go
    Игра Pokemon Go заработала рекордную сумму с момента выхода
    14:57 08.08.2016
    152
    Сообщается, что приложение Pokemon Go обогнало топовые приложения, такие как Candy Crush and Clash Royale. Для сравнения, игра Clash Royale за первые 30 дней с момента выхода заработала менее 125 миллионов долларов.
    Мобильное приложение Pokémon Go
    Памятник покемону Пикачу возвели в парке Нового Орлеана
    00:58 04.08.2016
    281
    Как сообщают местные СМИ, памятник разместили на месте неработающего фонтана в парке на бетонном постаменте с изображением так называемого покебола - предмета, похожего на бейсбольный мячик.
    Мобильное приложение Pokémon Go
    В игре Pokemon Go появились предупреждения после серии инцидентов
    05:14 01.08.2016
    1051
    Как сообщает Independent, теперь в популярной игре Pokemon Go появились предупреждения, в том числе "Не играйте за рулем" и "Не входите на территорию".
    Художник превратил покемонов в голых соблазнительниц
    Художник превратил героев Pokemon Go в голых соблазнительниц 
    10:45 22.07.2016
    721
    Художник Андрей Тарусов опубликовал в социальных сетях Instagram и "ВКонтакте" картинки в стиле Pin-Up, которые показывают, как могли бы выглядеть карманные монстры, если бы создавались с прицелом на взрослую аудиторию.
    Покемономания в украинской политике
    Покемономания в Верховной Раде. Лучшие фотожабы 
    06:10 22.07.2016
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    Пока тысячи интернет-пользователей "сходят с ума" от игры Pokemon Go, сеть наполняется сотнями демотиваторов, высмеивающими чрезмерную увлеченность "ловлей покемонов". Не стала исключением и Верховная Рада Украины.
    Полиция Гватемалы на месте преступления
    Подросток был застрелен в Гватемале во время ловли покемонов
    05:58 20.07.2016
    401
    Нападение произошло в городе Чикимула, на месте атаки обнаружены 17 гильз. Погибшему ловцу покемонов было 18 лет, его раненому товарищу – 17. Игроки были обстреляны из проезжавшего джипа, мотивы нападения не установлены.
    Министр культуры РФ Владимир Мединский
    Глава Минкульта РФ раскритиковал ловлю покемонов
    05:24 20.07.2016
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    Министр культуры РФ Владимир Мединский высказал мнение, что компьютерные игры за редким исключением вредны, поэтому он не играет в них сам и запрещает детям.
    Сергей Шнуров спел про покемона. Видео
    Шнуров посвятил песню "редкому покемону" 
    05:11 19.07.2016
    888
    За последние дни игра Pokemon Go обрела вирусную популярность. Разработчики Pokemon Go предупреждают, что необходимо выполнять задания так, чтобы не подвергать себя рискам.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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