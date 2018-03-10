В российском Ставрополе прошел рейд, в рамках которого казаки призывали жителей города отказаться от игры в Pokemon Go. В ходе рейда казаки рассказали горожанам о пагубном, по их мнению, влиянии игры и опасности игромании.
Одна из главных целей игры — поймать покемона — заставила выйти на улицы, парки, пляжи многих людей, полностью поглощенных этим процессом. Социальные сети продолжают полниться фотожабами на "взорвавшую" мир игру.
Сообщается, что приложение Pokemon Go обогнало топовые приложения, такие как Candy Crush and Clash Royale. Для сравнения, игра Clash Royale за первые 30 дней с момента выхода заработала менее 125 миллионов долларов.
Художник Андрей Тарусов опубликовал в социальных сетях Instagram и "ВКонтакте" картинки в стиле Pin-Up, которые показывают, как могли бы выглядеть карманные монстры, если бы создавались с прицелом на взрослую аудиторию.
Пока тысячи интернет-пользователей "сходят с ума" от игры Pokemon Go, сеть наполняется сотнями демотиваторов, высмеивающими чрезмерную увлеченность "ловлей покемонов". Не стала исключением и Верховная Рада Украины.
Нападение произошло в городе Чикимула, на месте атаки обнаружены 17 гильз. Погибшему ловцу покемонов было 18 лет, его раненому товарищу – 17. Игроки были обстреляны из проезжавшего джипа, мотивы нападения не установлены.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".