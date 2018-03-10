За выдворенных из Украины российских и испанских журналистов вступились ОБСЕ и правозащитная организация Human Rights Watch, представитель которой отметила нарушение Киевом международных обязательств в области прав человека.
Согласно заявлению МИД РФ, все заключения доклада международной правозащитной организации Human Rights Watch строятся в основном на показаниях свидетелей, собранных практически полностью дистанционно и свидетели принадлежат лишь к сирийской оппозиции.
По заявлению представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, публикация Human Rights Watch очередных обвинений в "военном преступлении", где в качестве новых "доказательств" фигурируют некие телефонные "интервью" семи пострадавших, не выдерживает никакой критики.
Правозащитники утверждают, что в управлении СБУ в Киеве до сих пор тайно содержат, по меньшей мере, пять человек, среди которых двое граждан РФ, два украинца и один человек неустановленной национальности.
По словам политолога Руслана Бортника, практика работы международных правозащитных организаций подтверждает, что в Украине тоже существуют места незаконного содержания людей: задержания происходят вне рамок правого процесса, без предоставления адвокатов и доступа родственников.
Шесть человек были освобождены 25 июля, еще семь человек, в том числе одна женщина – 2 августа. 12 из этих освобожденных были в списке, который правозащитники ранее передали главному военному прокурору Анатолию Матиосу.
Обе стороны конфликта неоднократно организовывали нападения на здания школ и детских садов, которые впоследствии использовались для военных нужд, говорится в докладе правозащитной организации Human Rights Watch.
Сообщается, что "ограничения на поездки, введенные украинским правительством в январе 2015 года, значительно затруднили доставку гуманитарной помощи (в ДНР и ЛНР) и создали недостаток лекарств и медицинских препаратов на этих территориях".
Экс-депутат Верховной Рады Николай Левченко заявил, что использует международные правозащитные организации, чтобы защитить свои права и репутацию, поскольку это не только угрожает свободе передвижения и наносит ущерб репутации.
В заявлении, опубликованном на официальном сайте организации по защите прав человека Human Rights Watch сообщается, что коалиция использовала запрещенные кассетные бомбы при нанесении авиаударов по позициям хуситов в Йемене.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".