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    Human Rights Watch

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 51
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    Флаг Украины
    HRW раскритиковала власти Украины в новом отчете
    15:32 18.01.2018
    185
    В частности, в новом отчете HRW говорится, что перспективы правосудия в уголовных делах о беспорядках в Киеве в 2014 году и о трагедии в мае 2014 года в Одессе остаются туманными.
    Human Rights Watch
    Human Rights Watch осудила Киев за выдворение журналистов
    15:53 04.09.2017
    7440Украина выдворила журналистку Первого канала РФ
    За выдворенных из Украины российских и испанских журналистов вступились ОБСЕ и правозащитная организация Human Rights Watch, представитель которой отметила нарушение Киевом международных обязательств в области прав человека.
    Human Rights Watch
    Human Rights Watch о санкциях: Порошенко нанес удар по свободе слова
    09:49 17.05.2017
    1124Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Как сообщила Таня Купер, Евросоюз и другие международные партнеры Украины должны немедленно призвать Киев отменить запрет на российские социальные сети и медиа.
    Разрушенные зданий ударами с воздуха в городе Идлиб, Сирия
    МИД РФ: доклад HRW о применении химоружия в Сирии не выдерживает критики
    23:33 06.05.2017
    315Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    Согласно заявлению МИД РФ, все заключения доклада международной правозащитной организации Human Rights Watch строятся в основном на показаниях свидетелей, собранных практически полностью дистанционно и свидетели принадлежат лишь к сирийской оппозиции.
    Избранный президент США Дональд Трамп
    Human Rights назвала Трампа главной угрозой для прав человека
    22:40 14.01.2017
    135Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    Как заявил исполнительный директор Human Rights Watch Кеннет Рот, речь Трампа может привести к массовой депортации мигрантов, ущемлению прав женщин и свободы СМИ и даже применению пыток.
    Российские летчики готовятся к посадке в истребитель Су-30 перед вылетом с аэродрома Хмеймим в Сирии
    МО РФ: обвинения России в обстреле школы в Идлибе - информационный вброс
    04:16 07.11.2016
    308РФ и США: железный занавес
    По заявлению представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, публикация Human Rights Watch очередных обвинений в "военном преступлении", где в качестве новых "доказательств" фигурируют некие телефонные "интервью" семи пострадавших, не выдерживает никакой критики.
    Иракские силы безопасности задерживают юного террориста-смертника
    Ополченцы в Ираке вербуют детей беженцев для участия в боях против ИГ
    00:01 31.08.2016
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    Согласно отчету международной правозащитной организации Human Rights Watch, вербовка детей в качестве бойцов для операции в Мосуле должна быть тревожным знаком для правительства Ирака.
    СИЗО СБУ в Киеве
    Правозащитники заявили о существовании тайных тюрем СБУ
    05:41 30.08.2016
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    Правозащитники утверждают, что в управлении СБУ в Киеве до сих пор тайно содержат, по меньшей мере, пять человек, среди которых двое граждан РФ, два украинца и один человек неустановленной национальности.
    Служба безопасности Украины СБУ
    Эксперт: инцидент с "тайными тюрьмами" СБУ вызван противостоянием силовиков
    22:48 29.08.2016
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    Политолог Руслан Бортник в эфире ГС заявил, что ситуацию вокруг так называемых тайных тюрем СБУ можно рассматривать как элемент внутренней конкуренции между правоохранительными органами.
    Руслан Бортник
    Жертвой "тайной тюрьмы" спецслужб может стать каждый - Бортник
    22:11 29.08.2016
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    По словам политолога Руслана Бортника, практика работы международных правозащитных организаций подтверждает, что в Украине тоже существуют места незаконного содержания людей: задержания происходят вне рамок правого процесса, без предоставления адвокатов и доступа родственников.
    Amnesty International в Украине
    Международные организации освободили 13 человек из "тайной тюрьмы" СБУ
    08:54 29.08.2016
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    Шесть человек были освобождены 25 июля, еще семь человек, в том числе одна женщина – 2 августа. 12 из этих освобожденных были в списке, который правозащитники ранее передали главному военному прокурору Анатолию Матиосу.
    Human Rights Watch
    HRW призвала Киев снять санкции против 17 российских журналистов
    13:21 01.06.2016
    162Санкции Порошенко против журналистов
    Исследователь Европы и Центральной Азии из Human Rights Watch Таня Купер считает, что принимать "резкие меры против свободы слова в СМИ – это неправильный, неприемлемый ответ на любые несогласия".
    Юрий Грабовский
    HRW призвала власти беспристрастно расследовать убийство Грабовского
    23:56 28.03.2016
    96Снова стреляли: огнестрельные ранения в Киеве.
    Согласно заявлению правозащитников, власти должны рассматривать все возможные версии, особенно учитывая противоречивые обстоятельства убийства Грабовского и тот факт, что ранее он получал угрозы.
    Последствия обстрела школы в Донецке
    Школьники Донбасса не могут продолжить обучение из-за сотен разрушенных школ - HRW
    23:44 12.02.2016
    51Донбасс: мир или война.
    Обе стороны конфликта неоднократно организовывали нападения на здания школ и детских садов, которые впоследствии использовались для военных нужд, говорится в докладе правозащитной организации Human Rights Watch.
    Обстрел Донецка, 01.10.2014
    Правозащитники обвинили стороны конфликта на Донбассе в обстреле школ
    04:09 12.02.2016
    893Донбасс: мир или война.
    Доклад был подготовлен на основании 62 интервью с учениками, учителями, директорами школ и другими очевидцами событий, которые провели сотрудники по обе стороны линии соприкосновения.
    Human Rights Watch
    Действия украинских властей создали угрозу жизни больных в Донбассе - HRW
    16:06 27.01.2016
    1465Донбасс, мир и пролонгация Минских соглашений.
    Сообщается, что "ограничения на поездки, введенные украинским правительством в январе 2015 года, значительно затруднили доставку гуманитарной помощи (в ДНР и ЛНР) и создали недостаток лекарств и медицинских препаратов на этих территориях".
    Николай Левченко. Архивное фото
    Экс-нардеп Левченко пожаловался в Human Rights Watch на уголовное дело
    20:01 27.10.2015
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    Экс-депутат Верховной Рады Николай Левченко заявил, что использует международные правозащитные организации, чтобы защитить свои права и репутацию, поскольку это не только угрожает свободе передвижения и наносит ущерб репутации.
    Последствия авиаударов по Йемену
    Коалиция применяла кассетные бомбы во время авиаударов по Йемену - HRW
    10:05 03.05.2015
    218Военная кампания в Йемене
    В заявлении, опубликованном на официальном сайте организации по защите прав человека Human Rights Watch сообщается, что коалиция использовала запрещенные кассетные бомбы при нанесении авиаударов по позициям хуситов в Йемене.
    На месте гибели ребенка в результате ДТП в Константиновке
    За что им это? Преступления военных против жителей зоны АТО
    16:55 18.03.2015
    1801Трагедия в Константиновке
    Произошедшая накануне в Константиновке трагедия заставляет вспомнить другие преступления военного времени последнего года, в которых от рук одной из конфликтующих сторон пострадали мирные жители.
    Мюнхенская конференция по безопасности
    Мюнхенская конференция по безопасности 
    14:10 07.02.2015
    453Мюнхенская конференция по безопасности-2015
    В Мюнхене проходит второй день конференции по вопросам безопасности. В конференции принимают участие более 400 человек, среди них — 20 глав государств.
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
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    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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