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    Дарья Морозова

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 53
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    Пограничник на контрольно-пропускном пункте (КПП) в с. Гнутово (Донецкая обл.). Архивное фото
    Донбасс: массовые задержания на границе
    14:32 09.02.2018
    2572Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Согласно оперативным данным аппарата омбудсмена ДНР, украинской стороной удерживается 302 человека, в том числе: 84 – нахождение которых на территории Украины подтверждено, информация о 218 гражданах отсутствует или уточняется.
    Передача 15 пленных ДНР и ЛНР на окраине Горловки
    Киев – ЛДНР: обмен пленными застопорился
    09:48 18.12.2017
    1026Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Власти Донецкой народной республики заявляют, что полностью готовы к процедуре обмена пленными с Украиной, и согласны с тем, чтобы обмен состоялся до новогодних и рождественских праздников.
    Обмен пленными. Архивное фото
    ДНР обвиняет Киев в срыве подготовки к обмену пленными
    00:16 08.05.2017
    170Создание "Малороссии". Конец войне?.
    Стороны конфликта в Донбассе договорились, что, если пленные отказываются от обмена, то родственники пленных, представители омбудсмена, спецслужбы имеют возможность установить, добровольно ли принято это решение.
    Обмен пленными. Архивное фото
    В Донбассе началась подготовка к обмену пленными
    09:50 28.04.2017
    562
    Как заявила омбудсмен ДНР Дарья Морозова, на данный момент идет речь об обмене 42 военнослужащих. Также она уточнила, что надеется на результат с 15 мая.
    Уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова (слева) и внефракционный депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко
    В ДНР назвали неприемлемыми предложения Савченко
    01:42 26.02.2017
    962Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    По словам уполномоченной по правам человека ДНР Дарьи Морозовой, Украина готова передать самопровозглашенной республике 250 пленных, хотя по спискам, подтвержденным Киевом, их 475.
    Ситуация в Донецке
    Четыре мирных жителя погибли в Донецке с начала обострения
    20:00 10.02.2017
    121Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова сообщила, что во время обстрелов власти ДНР активно вывозили из города местных жителей.
    Передача 15 пленных ДНР и ЛНР на окраине Горловки
    Отдать всех и остаться ни с чем? Обмен пленными Донбасс - Украина
    16:36 30.01.2017
    2083Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    Одним из ключевых пунктов минских соглашений является обмен военнопленными в формате "всех на всех". Несмотря на достигнутые договоренности, в 2016-м году масштабный обмен так и не состоялся.
    Передача 15 пленных ДНР и ЛНР на окраине Горловки
    Омбудсмен: трем переданным ДНР пленным не вернули паспорта
    13:57 30.12.2016
    136
    Омбудсмен самопровозглашенной ДНР Дарья Морозова сообщила, что из тех десяти граждан, которых передали Донецкой народной республике, у троих нет паспортов.
    ВСУ передали пленных ДНР в районе Горловки. Видео
    ВСУ передали 15 пленных ДНР в районе Горловки 
    00:16 30.12.2016
    499Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце.
    Представители Украины передали в четверг самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам 15 пленных. Передача прошла в районе контрольно-пропускного пункта "Майорск" в пригороде Горловки.
    Омбудсмен самопровозглашенной ДНР Дарья Морозова (на переднем плане)
    В ДНР заявили, что социально-экономическая ситуация в Донбассе улучшилась
    05:10 17.12.2016
    1231Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    По словам омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой, за 2016 год поступило 6,8 тысячи обращений, что на 24% меньше по сравнению с 2015 годом. Анализируя данные, можно сделать вывод, что социально-экономическая ситуация в республике улучшилась.
    Обмен пленными в Донбассе. Архивное фото
    В ДНР призвали СБУ "трезво взглянуть" на данные об освобождении пленных
    03:46 29.09.2016
    277Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    Как заявила омбудсмен самопровозглашенной ДНР Дарья Морозова, за период конфликта в Донбассе из плена ополченцев были освобождены и переданы Киеве всего 629 человек.
    Обмен пленными. Архивное фото
    В ДНР ждут от Киева решения по обмену пленными по формуле "всех на всех"
    18:15 22.09.2016
    204Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    Омбудсмен самопровозглашенной ДНР Дарья Морозова сообщила, что "украинская сторона просила нас письменно выслать предложение по обмену пленными по формуле "всех на всех".
    Обмен пленными в Донецкой области. Архивное фото
    В ДНР заявили, что никаких переговоров с Савченко по пленным не было
    15:41 08.08.2016
    146
    Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что никаких переговоров с Надеждой Савченко не было, так как последняя на них не уполномочена.
    Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека Фиона Фрейзер
    Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека прибыла в Донецк
    12:56 06.08.2016
    1553АТО: в предчувствии военного положения.
    Сообщается, что глава мониторинговой миссии ООН по правам человека Фиона Фрейзер прибыла в Донецк, чтобы проверить условия содержания украинских военнопленных.
    Бойцы АТО показали фото задержанных ополченцев
    В ДНР заявили, что готовы к обмену пленными, но по формуле "всех на всех"
    20:14 30.06.2016
    458
    В Донецкой народной республике заявили, что выступают против "малых" обменов пленными и настаивают "на помиловании и запрещении преследования всех" ополченцев.
    Омбудсмен самопровозглашенной ДНР Дарья Морозова (на переднем плане). Архивное фото
    Совершено покушение на омбудсмена ДНР Морозову
    23:47 12.04.2016
    424Донбасс: мир или война.
    Как сообщается, инцидент произошел во вторник в 18.00. В настоящее время ведется следствие, однако каких-либо подробностей происшествия пока не сообщается.
    Обмен пленными. Архивное фото
    Украина подтвердила обмен пленными по формуле "три на шесть" в субботу
    20:39 18.02.2016
    755
    Как сообщила омбудсмен самопровозглашенной ДНР Дарья Морозова, представитель украинской стороны в рабочей группе по гуманитарным вопросам Виктор Медведчук подтвердил обмен пленными "три на шесть".
    Боец Вооруженных сил Украины во время обмена пленными возле города Счастье в Луганской области
    ДНР готова до конца февраля обменяться с Киевом пленными - омбудсмен
    12:42 14.02.2016
    513Бойко, Ахметов и план Порошенко по Донбассу.
    Омбудсмен самопровозглашенной ДНР Дарья Морозов сообщила, что вопрос количества пленных еще обсуждается, планируется провести обмен пленными до конца месяца.
    Обмен пленных. Архивное фото
    Власти ДНР готовят обмен пленными с Киевом - омбудсмен
    13:45 06.01.2016
    437Донбасс, мир и пролонгация Минских соглашений.
    Как сообщила омбудсмен самопровозглашенной ДНР Дарья Морозова, несмотря на сложности, связанные с обменом пленных, тем не менее, он состоится в ближайшее время.
    Боец Вооруженных сил Украины во время обмена пленными возле города Счастье в Луганской области
    Формула обмена пленными в Донбассе "всех на всех" не работает - ДНР
    15:33 18.12.2015
    165Восток Украины: обмен пленными
    Как заявили в самопровозглашенной республике, "у людей, которые были отпущены на свободу в течение всех обменов, не закрыты уголовные дела".
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    Пограничник на контрольно-пропускном пункте (КПП) в с. Гнутово (Донецкая обл.). Архивное фото
    Донбасс: массовые задержания на границе
    14:32 09.02.2018
    2572
    Согласно оперативным данным аппарата омбудсмена ДНР, украинской стороной удерживается 302 человека, в том числе: 84 – нахождение которых на территории Украины подтверждено, информация о 218 гражданах отсутствует или уточняется.
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