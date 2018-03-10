Согласно оперативным данным аппарата омбудсмена ДНР, украинской стороной удерживается 302 человека, в том числе: 84 – нахождение которых на территории Украины подтверждено, информация о 218 гражданах отсутствует или уточняется.
Стороны конфликта в Донбассе договорились, что, если пленные отказываются от обмена, то родственники пленных, представители омбудсмена, спецслужбы имеют возможность установить, добровольно ли принято это решение.
Представители Украины передали в четверг самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам 15 пленных. Передача прошла в районе контрольно-пропускного пункта "Майорск" в пригороде Горловки.
По словам омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой, за 2016 год поступило 6,8 тысячи обращений, что на 24% меньше по сравнению с 2015 годом. Анализируя данные, можно сделать вывод, что социально-экономическая ситуация в республике улучшилась.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Согласно оперативным данным аппарата омбудсмена ДНР, украинской стороной удерживается 302 человека, в том числе: 84 – нахождение которых на территории Украины подтверждено, информация о 218 гражданах отсутствует или уточняется.