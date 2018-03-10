Наблюдатели отмечают в Украине рост "патриотической журналистики". Все чаще пишут о героях, когда публикуется статистика о павших украинцах. В то же время российские солдаты называются "рашистами", сообщает германское издание.
С Россией у Киева благополучно действует Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, никто его не отменял. И войну России никто в Киеве пока официально не объявил, хотя власть преподносит населению такую "войну" как факт. Население верит...
За выдворенных из Украины российских и испанских журналистов вступились ОБСЕ и правозащитная организация Human Rights Watch, представитель которой отметила нарушение Киевом международных обязательств в области прав человека.
Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, шокировало то, что в России не услышали ни от одного высокопоставленного представителя зарубежных стран какой-либо квалификации данных действий Киева.
Накануне из Украины выдворили российскую журналистку Анну Курбатову, в Днепре обстреляли детскую больницу, армия Украины вошла в ТОП-30 армий мира, а в Одесской области ввели досмотр личных вещей и автомобилей.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".