наверх
10.03.201810:54
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Анна Курбатова

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Национальный союз журналистов Украины
    Die Tageszeitung: патриотизм раскалывает журналистику Украины
    09:43 13.09.2017
    542Украина выдворила журналистку Первого канала РФ
    Наблюдатели отмечают в Украине рост "патриотической журналистики". Все чаще пишут о героях, когда публикуется статистика о павших украинцах. В то же время российские солдаты называются "рашистами", сообщает германское издание.
    Анна Курбатова
    Акциз, похищения и секретность - как защ(ч)ищают информпространство Украины
    18:28 05.09.2017
    570Украина выдворила журналистку Первого канала РФ
    С Россией у Киева благополучно действует Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, никто его не отменял. И войну России никто в Киеве пока официально не объявил, хотя власть преподносит населению такую "войну" как факт. Население верит...
    Human Rights Watch
    Human Rights Watch осудила Киев за выдворение журналистов
    15:53 04.09.2017
    7440Украина выдворила журналистку Первого канала РФ
    За выдворенных из Украины российских и испанских журналистов вступились ОБСЕ и правозащитная организация Human Rights Watch, представитель которой отметила нарушение Киевом международных обязательств в области прав человека.
    Российская журналистка Анна Курбатова, работавшая в Украине
    Депортированная из Украины журналистка Курбатова вернулась в Москву
    18:19 31.08.2017
    172Украина выдворила журналистку Первого канала РФ
    Рейс Минск-Москва приземлился в московском аэропорту "Шереметьево". Ведущая программы "Вечерние новости" Первого канала сообщила, что Курбатова вернулась в Москву.
    Анна Курбатова
    Журналистские организации призывают Киев снять запрет на въезд Курбатовой
    17:21 31.08.2017
    195Украина выдворила журналистку Первого канала РФ
    В заявлении Международной федерации журналистов и Европейской федерации журналистов отмечается, что они "присоединяются к своему партнеру Союзу журналистов России в осуждении высылки Курбатовой".
    Российская журналистка Анна Курбатова, работавшая в Украине
    В Москве назвали действия СБУ в отношении Курбатовой похищением
    15:57 31.08.2017
    253Украина выдворила журналистку Первого канала РФ
    Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, шокировало то, что в России не услышали ни от одного высокопоставленного представителя зарубежных стран какой-либо квалификации данных действий Киева.
    Российская журналистка Анна Курбатова, работавшая в Украине
    Хроника 30 августа: выдворение российской журналистки, обстрел в Днепре, досмотры в Одессе
    09:18 31.08.2017
    650Украина выдворила журналистку Первого канала РФ
    Накануне из Украины выдворили российскую журналистку Анну Курбатову, в Днепре обстреляли детскую больницу, армия Украины вошла в ТОП-30 армий мира, а в Одесской области ввели досмотр личных вещей и автомобилей.
    Российская журналистка Анна Курбатова, работавшая в Украине
    Комитет защиты журналистов осудил депортацию россиянки Курбатовой из Киева
    06:40 31.08.2017
    613Украина выдворила журналистку Первого канала РФ
    В КЗЖ заявили, что призывают украинские власти "позволить Анне Курбатовой и другим российским журналистам работать без страха похищения, депортации и других мер возмездия".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги