Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, комментируя отравление экс-полковника ГРУ РФ Сергея Скрипаля, заявил, что Британия может пересмотреть уровень своего представительства на чемпионате мира по футболу в России.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что "любые попытки разделить историю Второй мировой войны на "свою" и "чужую" в корне неправильны, контрпродуктивны и будут иметь очень печальные последствия".
МИД РФ призывает соответствующие структуры ООН, ОБСЕ и СЕ дать оценку подписанию президентом Латвии закона "О статусе участника Второй мировой войны", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, часть военнослужащих остается в Сирии в состоянии полной боевой готовности с целью помочь сирийским военным в предотвращении опасных вылазок террористов.
По мнению официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, "накачивание" Украины американскими и канадскими средствами ведения войны толкает ее руководство на новые военные авантюры".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва призывает американских коллег впредь более внимательно изучать исторические данные. Так она прокомментировала резолюцию по поводу 85 годовщины Голодомора в Украине.
По словам официального представителя российского дипломатического ведомства Марии Захаровой, МИД РФ передал ноту в госдеп США, в которой содержится требование отказать "Миротворцу" в "американской прописке".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, комментируя отравление экс-полковника ГРУ РФ Сергея Скрипаля, заявил, что Британия может пересмотреть уровень своего представительства на чемпионате мира по футболу в России.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что "любые попытки разделить историю Второй мировой войны на "свою" и "чужую" в корне неправильны, контрпродуктивны и будут иметь очень печальные последствия".