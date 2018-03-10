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    Мария Захарова

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 182
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    12:59 07.03.2018
    873
    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила о "забавной истории", когда Буш-младший во время заседания Совета безопасности ООН отпрашивался у Кондолизы Райс в туалет.
    Учебник украинского языка
    РФ об украинском законе о языковой политике: подыгрывание радикалам
    12:22 07.03.2018
    199
    Представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что Конституционный суд Украины своим решением начал подыгрывать националистам.
    Мария Захарова
    В МИД РФ отреагировали на заявления Британии о ЧМ-2018 по футболу
    03:31 07.03.2018
    781ЧМ-2018 по футболу. На низком старте
    Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, комментируя отравление экс-полковника ГРУ РФ Сергея Скрипаля, заявил, что Британия может пересмотреть уровень своего представительства на чемпионате мира по футболу в России.
    Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
    МИД РФ прокомментировал закупку газа в 4 раза дороже российского
    13:34 05.03.2018
    3922Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Мария Захарова заявила, что "Европа считает Россию надежным энергопартнером, а в охваченные стихийным бедствием районы США не так давно был поставлен российский сжиженный газ"
    Здание МИД РФ
    Москва о попытках Киева указывать, как организовать выборы в РФ: удивлены
    13:10 02.03.2018
    592
    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что нота МИД Украины от 21 февраля относительно президентских выборов в РФ 18 марта вызывает недоумение.
    Петр Порошенко выступает перед полупустым залом во время Мюнхенской конференции
    Во время выступления Порошенко в Мюнхене в зале целовались зрители - Захарова
    22:42 17.02.2018
    4166
    Представитель российского МИД Мария Захарова утверждает, что во время выступления президента Украины на Мюнхенской конференции по безопасности в зале были замечены целующиеся слушатели.
    Погром в киевском офисе Россотрудничества
    Россия обратится в ОБСЕ из-за нападения на Россотрудничество - МИД РФ
    18:31 17.02.2018
    1279Атака на Россотрудничество и "Сбербанк"
    Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что готовится официальное обращение в связи с нападением на офис Россотрудничества в Киеве, где был осуществлен погром.
    Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
    МИД РФ о польском законе: пересмотр итогов Второй мировой недопустим
    16:28 08.02.2018
    357Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что "любые попытки разделить историю Второй мировой войны на "свою" и "чужую" в корне неправильны, контрпродуктивны и будут иметь очень печальные последствия".
    Министерство иностранных дел РФ в Москве
    МИД РФ требует от США прекратить "охоту" на россиян по всему миру
    15:18 08.02.2018
    212
    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что число арестов российских граждан в третьих странах с подачи американцев и при их непосредственном участии продолжает расти.
    Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
    МИД РФ заявляет о "языковой инквизиции" в Латвии
    03:58 01.02.2018
    254
    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, Что Москва рассчитывает, что авторитетные международные организации дадут принципиальную оценку "этой провокационной затее".
    Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
    В России резко раскритиковали закон о реинтеграции Донбасса
    19:06 19.01.2018
    485Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    По мнению официального представителя внешнеполитического ведомства РФ Марии Захаровой, Киев "убивает минские договоренности, делает все, чтобы от них не осталось камня на камне".
    Здание министерства иностранных дел РФ в Москве
    МИД РФ возмущен латвийским законом о статусе участника Второй мировой
    17:57 09.01.2018
    257
    МИД РФ призывает соответствующие структуры ООН, ОБСЕ и СЕ дать оценку подписанию президентом Латвии закона "О статусе участника Второй мировой войны", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
    Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
    МИД РФ назвал ситуацию с Саакашвили "позором для Украины"
    15:27 29.12.2017
    182Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    По словам Марии Захаровой, "человек пришлый стоит у руля политических процессов и дестабилизирует ситуацию, занимается грязными играми, занимается только разрушением".
    Здание министерства иностранных дел РФ в Москве
    Процесс обмена пленными в Донбассе будет продолжен - МИД РФ
    15:14 28.12.2017
    115Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    То, что сотни человек в канун Нового года вернулись в свои семьи, "к своим близким людям, не может не радовать", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
    Российские военные в Сирии. Архивное фото
    Россия оставляет часть военных в Сирии в полной боевой готовности - МИД РФ
    13:58 21.12.2017
    116
    Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, часть военнослужащих остается в Сирии в состоянии полной боевой готовности с целью помочь сирийским военным в предотвращении опасных вылазок террористов.
    Здание Министерства иностранных дел РФ
    В МИД РФ спрогнозировали последствия предоставления Киеву оружия
    23:59 14.12.2017
    466Привет, оружие! Поставки из Канады и США
    По мнению официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, "накачивание" Украины американскими и канадскими средствами ведения войны толкает ее руководство на новые военные авантюры".
    Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ
    Захарова о решении МОК по российским спортсменам: нас не могут завалить
    23:56 05.12.2017
    1098Олимпиада-2018: с российскими спортсменами, но без флага РФ
    По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, России все время "пытаются доказать несуразность нашего всего", в том числе ее образа жизни, а теперь еще и спорта.
    Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
    МИД РФ анонсировал "сюрприз" для американских СМИ
    17:53 04.12.2017
    924
    МИД России не лишает аккредитации представителей американских СМИ, заявила на заседании комитета Госдумы по регламенту официальный представитель ведомства Мария Захарова.
    Память жертв Голодомора 1932-33 гг в Украине
    Россия прокомментировала резолюцию о Голодоморе в Украине
    16:06 23.11.2017
    973
    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва призывает американских коллег впредь более внимательно изучать исторические данные. Так она прокомментировала резолюцию по поводу 85 годовщины Голодомора в Украине.
    Здание министерства иностранных дел РФ в Москве
    Списки "Миротворца". Россия передала ноту США
    15:35 23.11.2017
    1008Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    По словам официального представителя российского дипломатического ведомства Марии Захаровой, МИД РФ передал ноту в госдеп США, в которой содержится требование отказать "Миротворцу" в "американской прописке".
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    Петр Порошенко выступает перед полупустым залом во время Мюнхенской конференции
    Во время выступления Порошенко в Мюнхене в зале целовались зрители - Захарова
    22:42 17.02.2018
    4166
    Представитель российского МИД Мария Захарова утверждает, что во время выступления президента Украины на Мюнхенской конференции по безопасности в зале были замечены целующиеся слушатели.
    Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
    МИД РФ прокомментировал закупку газа в 4 раза дороже российского
    13:34 05.03.2018
    3922
    Мария Захарова заявила, что "Европа считает Россию надежным энергопартнером, а в охваченные стихийным бедствием районы США не так давно был поставлен российский сжиженный газ"
    Погром в киевском офисе Россотрудничества
    Россия обратится в ОБСЕ из-за нападения на Россотрудничество - МИД РФ
    18:31 17.02.2018
    1279
    Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что готовится официальное обращение в связи с нападением на офис Россотрудничества в Киеве, где был осуществлен погром.
    Завершение реконструкции шпиля здания МИД РФ
    В российском МИД прокомментировали просьбу Собчак к Киеву из-за Крыма
    12:59 07.03.2018
    873
    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила о "забавной истории", когда Буш-младший во время заседания Совета безопасности ООН отпрашивался у Кондолизы Райс в туалет.
    Мария Захарова
    В МИД РФ отреагировали на заявления Британии о ЧМ-2018 по футболу
    03:31 07.03.2018
    781
    Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, комментируя отравление экс-полковника ГРУ РФ Сергея Скрипаля, заявил, что Британия может пересмотреть уровень своего представительства на чемпионате мира по футболу в России.
    Здание МИД РФ
    Москва о попытках Киева указывать, как организовать выборы в РФ: удивлены
    13:10 02.03.2018
    592
    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что нота МИД Украины от 21 февраля относительно президентских выборов в РФ 18 марта вызывает недоумение.
    Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
    МИД РФ о польском законе: пересмотр итогов Второй мировой недопустим
    16:28 08.02.2018
    357
    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что "любые попытки разделить историю Второй мировой войны на "свою" и "чужую" в корне неправильны, контрпродуктивны и будут иметь очень печальные последствия".
    Министерство иностранных дел РФ в Москве
    МИД РФ требует от США прекратить "охоту" на россиян по всему миру
    15:18 08.02.2018
    212
    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что число арестов российских граждан в третьих странах с подачи американцев и при их непосредственном участии продолжает расти.
    Учебник украинского языка
    РФ об украинском законе о языковой политике: подыгрывание радикалам
    12:22 07.03.2018
    199
    Представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что Конституционный суд Украины своим решением начал подыгрывать националистам.
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