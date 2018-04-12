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    В МИД РФ заявили, что силовое решение сирийского конфликта недопустимо

    Тема:

    Сирия: в шаге от третьей мировой (59)

    (обновлено: )13940
    Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, любое силовое решение сирийского вопроса, сирийского конфликта недопустимо.
    Здание МИД РФ. Архивное фото
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    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Москва считает, что решать сирийский вопрос силовым путем недопустимо, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Огневая позиция сирийской армии. Архивное фото
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    "Мы считаем любое силовое решение сирийского вопроса, сирийского конфликта недопустимым", — сказала она на брифинге в Москве.

    Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия. Российские военные высказывали мнение, что эту провокацию США затем используют как повод для удара по Сирии.

    Министр обороны США Джеймс Мэттис в среду заявил, что США все еще оценивают доказательства предполагаемой химической атаки в Сирии, хотя и отметил, что американские военные готовы "предоставить военные варианты (действий), если они будут уместны, на усмотрение президента".

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