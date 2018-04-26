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    Россия

    Москва потребовала вернуть захваченную дипсобственность в США

    (обновлено: )115
    По мнению официального представителя внешнеполитического ведомства РФ Марии Захаровой, здание российского генконсульства в Сиэтле "не было освобождено, оно было ими захвачено".
    Резиденция генконсула России в Сиэтле
    © Sputnik / Людмила Чернова

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Государственный департамент США заявляет, что его чиновники зашли в здание российского генконсульства в Сиэтле, чтобы подтвердить, что оно было освобождено, однако здание, напротив, было захвачено, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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    "Завершая эту тему, хотела бы остановиться на комментарии, который в своих интернет-ресурсах оставили наши американские коллеги. В частности, они написали, что чиновники Госдепартамента прошлись по зданию генконсульства, чтобы подтвердить, что оно было освобождено. Да нет, оно не было освобождено, оно было ими захвачено", — цитирует Захарову РИА Новости.

    В среду представители властей США прибыли к закрытой резиденции генконсула России в Сиэтле, открыли ворота и вошли в здание. Позже официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт объяснила проникновение американских сотрудников в здание российского генконсула в Сиэтле "ответными мерами" на политику властей РФ.

    "У меня два вопроса, если речь идет о законности, как нам было сказано, то предъявите закон. На основании какого закона произошел захват чужой собственности? Если вы о том, что Россия себя возмутительно ведет, то тоже хотелось бы получить какие-то факты. Пока на сегодняшний день мы имеем дело с подтасовкой данных относительно своих незаконных ударов по суверенному государству. И если наши коллеги в Госдепартаменте публикуют эти материалы и говорят о том, что это нормально и законно, так может к ним прийти? Тогда мы посмотрим на их реакцию — законны такие действия или незаконны", — добавила Захарова.

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