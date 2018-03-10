В Минобороны РФ сообщили, что самолет радиоэлектронной разведки ЕР-3Е "Aries II" ВМС США, приближавшийся к границе воздушного пространства РФ, был перехвачен истребителем Су-27 над нейтральными водами Черного моря.
Военно-морские силы Украины опубликовали фотографии совместных тренировок с американским военным судном USS Carney. Украинские вертолеты Ка-27пч и Ка-27пр в сложных метеоусловиях совершили более десяти посадок на борт корабля ВМС США.
По словам первого зампредседателя комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франца Клинцевича, совместные учения ВМС Украины с американским эсминцем в Черном море следует расценивать как провокацию по отношению к России.
В учениях в водах близ Японии и Корейского полуострова будут задействованы оснащенные системами раннего обнаружения американский эсминец Stethem и южнокорейский эсминец "Соэ Ю Соннён" (Ryu Seong-yong - DDG-993), а также японский конвойный корабль "Тёкай".
Гиперзвуковое оружие является одной из многообещающих технологий, которая может повлиять в дальнейшем на стратегический баланс сил. По мнению экспертов, прогресс в области этого оружия потребует десятилетий технологического развития.
США и Южная Корея на фоне ракетных испытаний в КНДР начинают в понедельник военные учения под кодовым названием Vigilant ACE, которые, по данным южнокорейских СМИ, станут самыми крупномасштабными в истории.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Военно-морские силы Украины опубликовали фотографии совместных тренировок с американским военным судном USS Carney. Украинские вертолеты Ка-27пч и Ка-27пр в сложных метеоусловиях совершили более десяти посадок на борт корабля ВМС США.
Военно-морские силы Украины опубликовали фотографии совместных тренировок с американским военным судном USS Carney. Украинские вертолеты Ка-27пч и Ка-27пр в сложных метеоусловиях совершили более десяти посадок на борт корабля ВМС США.
Флагманский корабль шестого флота США Mount Whitney в четверг прибыл в Таллин для участия в начинающихся в пятницу международных учениях ВМС НАТО Baltops (Exercise Baltic Operations), сообщил Главный штаб Сил обороны Эстонии.
Премьер-министр Арсений Яценюк официально открыл многонациональные военные учения Sea Breeze-2015 в Одессе, заявив, что Украина намерена работать с США по одним стандартам, сообщает пресс-служба Кабмина Украины.
США и Южная Корея на фоне ракетных испытаний в КНДР начинают в понедельник военные учения под кодовым названием Vigilant ACE, которые, по данным южнокорейских СМИ, станут самыми крупномасштабными в истории.
У эсминца ВМС США USS Fitzgerald, который столкнулся с филиппинским судном близ Японии, повреждены внутренние помещения, включая машинное отделение и радиорубку, сообщается в заявлении 7-го флота ВМС США.
Пентагон разрабатывает новый тип оружия, представляющий собой электромагнитную пушку. Орудие разгоняет снаряд с помощью электромагнитных рельсов, а скорость боеприпаса может достигать более 1,5 км в секунду.
По предварительным данным рядом с американским кораблем несколько раз пролетал и российский вертолет Kа-27, который мог вести наблюдение. При этом в сообщении отмечается, что самолеты, вероятно, были без вооружений.
Авианосец "США" в Южно-Китайском море преследовала китайская подводная лодка. Также стало известно, что глава Пентагона Эштон Картер намерен посетить авианосец США "Теодор Рузвельт" в Южно-Китайском море.
В ходе учений с ракетного полигона на Гебридских островах была выпущена баллистическая ракета малой дальности Terrier Orion. Одновременно с ней в воздухе находились еще две противокорабельные крылатые ракеты.
В США на выставке вооружения The Naval Future Force Science & Technology EXPO было продемонстрировано оружие нового поколения. Электромагнитная пушка "Рельсотрон" (Railgun) способна выпускать снаряд со скоростью в 7 раз превышающую скорость звука.