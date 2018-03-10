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    Военно-морские силы США

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 131
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    ВМС США
    В Черное море вошло судно ВМС США
    07:19 08.03.2018
    390
    На борту большого десантного корабля "Оук Хилл" находятся подразделения 26-го экспедиционного батальона морской пехоты в составе около 500 морпехов. Судно направляется к берегам Румынии.
    В Сети появилось видео с секретной американской ракетой. Видео
    Американские СМИ случайно сняли сверхсекретную ракету 
    09:39 20.02.2018
    967
    Вертолет американского новостного канала "случайно" пролетел над секретным объектом на базе морской авиации в Аламиде, который оказался сверхлегкой ракетой.
    Российская подлодка Ростов-на-Дону в Средиземном море. Архивное фото
    В США заявили о создании "идеального оружия" против российских подлодок
    01:19 11.02.2018
    843
    Военные полагают, что "Морской охотник" может стать первым образцом в новом классе судов, способных преодолевать огромные расстояния без единого члена экипажа на борту.
    Перехват российским Су-27 самолета ВМС США над Черным морем. Видео
    Перехват российским Су-27 самолета ВМС США над Черным морем 
    01:17 31.01.2018
    2193
    Официальный Вашингтон выразил глубокую озабоченность произошедшим над Черным морем "небезопасным сближением" российского самолета с самолетом США и призвал Москву прекратить подобные действия.
    Сближение российского Су-27 с самолетом-разведчиком США. Архивное фото
    ВМС США заявили о "небезопасном перехвате" Россией самолета-разведчика
    23:15 29.01.2018
    494
    В Минобороны РФ сообщили, что самолет радиоэлектронной разведки ЕР-3Е "Aries II" ВМС США, приближавшийся к границе воздушного пространства РФ, был перехвачен истребителем Су-27 над нейтральными водами Черного моря.
    Тренировочная посадка украинских вертолетов на борт американского эсминца
    Провокация в Черном море: как украинские вертолеты садились на борт корабля США 
    07:39 13.01.2018
    2913
    Военно-морские силы Украины опубликовали фотографии совместных тренировок с американским военным судном USS Carney. Украинские вертолеты Ка-27пч и Ка-27пр в сложных метеоусловиях совершили более десяти посадок на борт корабля ВМС США.
    Эсминец ВМС США Карни (Carney DDG64) в порту Одессы
    В России резко отреагировали на учения ВМС Украины и США в Черном море
    14:55 12.01.2018
    879
    По словам первого зампредседателя комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франца Клинцевича, совместные учения ВМС Украины с американским эсминцем в Черном море следует расценивать как провокацию по отношению к России.
    Секретное оружие США, соблазнительная сержант морской пехоты Шэнон
    Секретное оружие США, соблазнительная сержант морской пехоты Шэнон 
    05:25 07.01.2018
    5761
    Красавица 29-летняя Шэнон Ирке на протяжении нескольких лет была морским пехотинцем в армии США, но позднее девушка решила оставить службу и стать более женственной.
    Ракетный эсминец Stethem
    США, Япония и Южная Корея готовятся перехватывать ракеты КНДР
    06:51 11.12.2017
    279Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    В учениях в водах близ Японии и Корейского полуострова будут задействованы оснащенные системами раннего обнаружения американский эсминец Stethem и южнокорейский эсминец "Соэ Ю Соннён" (Ryu Seong-yong - DDG-993), а также японский конвойный корабль "Тёкай".
    Международные военные учения. Архивное фото
    Миром будет править хозяин гиперзвукового оружия
    17:17 09.12.2017
    9183
    Гиперзвуковое оружие является одной из многообещающих технологий, которая может повлиять в дальнейшем на стратегический баланс сил. По мнению экспертов, прогресс в области этого оружия потребует десятилетий технологического развития.
    Авианосец Теодор Рузвельт вышел на боевое дежурство. Видео
    Новое обострение на Корейском полуострове. США начали крупнейшие учения ВВС 
    04:54 04.12.2017
    694Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    США и Южная Корея на фоне ракетных испытаний в КНДР начинают в понедельник военные учения под кодовым названием Vigilant ACE, которые, по данным южнокорейских СМИ, станут самыми крупномасштабными в истории.
    Американский эсминец USS James E. Williams (DDG95) зашел в одесский порт
    Несмотря на шторм. Ракетный эсминец США зашел в одесский порт 
    13:17 29.11.2017
    656
    Украина расценивает визит американского эсминца в Одессу как продолжение поддержки со стороны ВМС США, сообщил пресс-центр командования ВМС ВС Украины.
    Ракетный эсминец ВМС США Джеймс Уильямс
    Ракетный эсминец США направляется в порт Одессы
    09:51 28.11.2017
    338
    Судно James E. Williams с 26 ноября находится в акватории Черного моря. Корабль примет участие в операциях ВМС США.
    Ракетный эсминец ВМС США Джеймс Уильямс
    Эсминец ВМС США с крылатыми ракетами на борту зашел в Черное море
    23:58 26.11.2017
    472
    Ракетный эсминец "Джеймс Уильямс" прошел через Босфор, направляясь в Черное море, спустя девять дней после захода в Джидду в Саудовской Аравии и патрулирования в Красном море.
    Арсений Яценюк посетил атомный авианосец ВМС США Гарри Трумэн
    В Тихий океан рухнуло воздушное судно с американскими военными
    10:32 22.11.2017
    834
    Воздушное судно упало на подлете к авианосцу в районе острова Окинава. Сейчас Седьмой флот США проводит спасательную операцию.
    Масштабные учения ВМС США и Японии в Юго-Восточной Азии. Видео
    Три авианосца, стратегические бомбардировщики: США показывают мускулы в Азии 
    00:54 13.11.2017
    524Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Японские силы самообороны проводят совместные учения с тремя американскими авианосцами в Японском море, сообщило Министерство обороны Японии.
    Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания в Токио
    Трамп приехал в Азию в окружении авианосцев
    08:26 08.11.2017
    273Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Американские авианосцы посылают недвусмысленный сигнал, ведь каждый несет по 70 самолетов, отметил эксперт базирующегося в Сингапуре Международного института стратегических исследований.
    Тихий океан
    Две женщины пять месяцев дрейфовали на яхте в Тихом океане
    06:36 27.10.2017
    5743
    Дженнифер Аппель и Таша Фуиаба (обе из Гонолулу) вместе с двумя собаками весной отплыли из порта на Гавайских островах, следуя на Таити. В Тихом океане женщины дрейфовали почти пять месяцев.
    Авианосей США Рональд Рейган. Архивное фото
    США и Южная Корея начали крупные военно-морские учения
    04:50 16.10.2017
    351Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    По информации СМИ, морские маневры в Японском море направлены на нанесение удара по ключевым военным объектам КНДР в случае "чрезвычайной ситуации" на Корейском полуострове.
    Авианосей США Рональд Рейган. Архивное фото
    Авианосец США "Рональд Рейган" вышел на патрулирование из базы в Японии
    05:10 09.09.2017
    114Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Маршрут патрулирования авианосца не уточняется, однако известно, что в зону ответственности 7-го флота США входит западная часть Тихого океана и восточная часть Индийского океана.
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    16:56 09.03.2018
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    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
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    В Сети появилось видео с секретной американской ракетой. Видео
    Американские СМИ случайно сняли сверхсекретную ракету 
    09:39 20.02.2018
    967
    Вертолет американского новостного канала "случайно" пролетел над секретным объектом на базе морской авиации в Аламиде, который оказался сверхлегкой ракетой.
    Российская подлодка Ростов-на-Дону в Средиземном море. Архивное фото
    В США заявили о создании "идеального оружия" против российских подлодок
    01:19 11.02.2018
    843
    Военные полагают, что "Морской охотник" может стать первым образцом в новом классе судов, способных преодолевать огромные расстояния без единого члена экипажа на борту.
    ВМС США
    В Черное море вошло судно ВМС США
    07:19 08.03.2018
    390
    На борту большого десантного корабля "Оук Хилл" находятся подразделения 26-го экспедиционного батальона морской пехоты в составе около 500 морпехов. Судно направляется к берегам Румынии.
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