В России резко отреагировали на учения ВМС Украины и США в Черном море

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Совместные учения ВМС Украины и США в Черном море следует расценивать как провокацию по отношению к России, заявил РИА Новости в пятницу первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Ранее в пятницу в пресс-центре командования ВМС ВС Украины сообщили, что морская авиация ВМС Вооруженных сил Украины в Черном море провела совместные тренировки типа PASSEX с кораблем USS Carney (DDG 64) военно-морских сил США. Как отмечалось, целью мероприятия была отработка взаимодействия в соответствии со стандартами НАТО, повышение уровня взаимосовместимости.

"Совместные учения ВМС Украины с американским эсминцем в Черном море следует расценивать как провокацию по отношению к России. Это своего рода политическая демонстрация гегемонистских устремлений США: "мы везде и всюду, и нам есть до всего дело", сказал сенатор.

Что касается военной составляющей, то никакой угрозы этот эсминец для России не несет, уверен парламентарий. "Он, что называется, постоянно находится на мушке и в случае каких-либо агрессивных действий будет нейтрализован", — отметил Клинцевич.

По словам законодателя, понятно, что подобные действия не улучшают российско-американских отношений.

"Пожалуй, лишь Киев может считать себя стороной, набравшей очки по результатам этого визита. Я имею в виду получение им очередного американского "одобрямса" своего курса. Но это выигрыш исключительно тактический, который неизбежно обернется стратегическим поражением", — заключил сенатор.