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    ВМС Украины провели совместные учения с кораблем ВМС США в Черном море

    (обновлено: )21314
    В ходе тренировок вертолеты украинских ВМС Ка-27пч и Ка-27пр в сложных метеоусловиях совершили более десяти посадок на борт американского корабля.
    Эсминец ВМС США Карни (Carney DDG64) в порту Одессы
    Думская.net

    КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Украинские военные провели совместные тренировки с кораблем ВМС США в Черном море, сообщили в пятницу в пресс-центре командования ВМС ВС Украины. 

    Эсминец ВМС США Карни (Carney DDG64) в порту Одессы
    Думская.net
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    "Морская авиация ВМС вооруженных сил Украины в Черном море провела совместные тренировки типа PASSEX с кораблем USS Carney (DDG 64) военно-морских сил Соединенных Штатов Америки. Целью мероприятия была отработка взаимодействия в соответствии со стандартами НАТО, повышение уровня взаимосовместимости", — говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.

    Сообщается, что в ходе тренировок вертолеты украинских ВМС Ка-27пч и Ка-27пр в сложных метеоусловиях совершили более десяти посадок на борт американского корабля, провели разведку и наблюдения за надводной обстановкой.

    По данным пресс-центра, корабль ВМС США 8 января прибыл в порт Одессы, где находился до 11 января.

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    Ранее сообщалось, что американский ракетный эскадренный миноносец Carney стал первым кораблем ВМС США, вошедшим в Черное море в 2018 году. Ранее данный эсминец посещал Украину в рамках учений "Морской бриз" (Sea Breeze) в июле 2017 года. Тогда на его борту побывал президент Петр Порошенко.

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