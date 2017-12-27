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    СБУ могла предотвратить захват админзданий в Крыму за один день – главком ВМС

    Тема:

    Крымский вопрос. Компенсация или война? (243)

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    По словам командующего Военно-морских сил Игоря Воронченко, управление СБУ в Крыму было готово предотвратить захват административных зданий в Крыму в 2014 году, для этого "27 февраля был единственный шанс".
    Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко
    Фото BBC

    КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Спецназ Службы безопасности Украины в феврале 2014 года был готов предотвратить захват административных зданий в Крыму, но соответствующих указаний от властей страны не поступило, заявил в среду командующий Военно-морских сил Игорь Воронченко в ходе допроса в суде.

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    REUTERS Ruben Sprich
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    Суд в конце июня начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича приговора к пожизненному заключению. Экс-президент категорически отрицает свою вину.

    По словам Воронченко, управление СБУ в Крыму было готово предотвратить захват административных зданий в Крыму в 2014 году, для этого "27 февраля был единственный шанс".

    Воронченко отметил, что предоставил своему командованию план операции, но так и не получил соответствующего приказа. "Ни оперативных директив, ни приказов, ни распоряжений боевых (о деблокировании зданий – ред.) мне не поступало", — заявил он.

    Вместе с тем, по мнению Воронченко, именно экс-президент Виктор Янукович должен был 27 февраля отдать соответствующий приказ, однако ему не известно о таком указании. Он также сказал, что первый приказ уже от и.о. президента Александра Турчинова поступил уже после 8 марта, однако тогда уже было поздно.

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, назвав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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