Мемуары Байдена: Янукович и все, все, все

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Иногда они возвращаются, а иногда еще и вспоминают былые подвиги: экс-вице- президент США Джо Байден выпустил книгу мемуаров, где большое внимание уделено его украинскому периоду.

Яценюк — фаворит

Книга Байдена "Обещай мне, папа" вышла в ноябре: он посвятил издание своему сыну Бо, который в 2015 году скончался от рака мозга. В книге бывший вице-президент рассказывает о своей работе в администрации США и, в частности, о роли в событиях в Украине. Сам Байден однажды признавался, что общался с президентом Петром Порошенко чаще, чем с собственной женой.

Одно из ярких заявлений американского политика — что это именно он "приказал" экс-президенту Виктору Януковичу покинуть свой пост в 2014 году.

"Я несколько месяцев обращал его внимание на то, что он должен проявлять сдержанность в отношениях со своими гражданами, но в ту ночь, спустя три месяца после начала протестов, я сказал ему, что все кончено. Пришло время отзывать своих боевиков, и он ушел", — сообщил Байден.

По его словам, в том разговоре он предупредил Януковича о том, что "русские друзья" уже не смогут ему помочь.

"Униженный, Янукович бежал из Украины на следующий день…" — написал автор.

После бегства экс-главы государства власть перешла в руки "молодого патриота по имени Арсений Яценюк", сообщает Байден в книге, хотя фактически исполняющим обязанности президента тогда стал Александр Турчинов — Яценюк через несколько дней получил премьерский пост. К Яценюку Байден явно питает симпатию и не скрывает этого.

Разочарование в Европе

Байден регулярно уговаривал Порошенко и Яценюка действовать сообща, настаивает американский политик в своей книге. Он подчеркивает, что "президент Петр Порошенко и премьер-министр Яценюк представляли конкурирующие стороны, а недавние выборы оказались для них кровопролитными и разобщающими… Партии Порошенко и Яценюка теряли энергию и отдалялись друг от друга, когда они должны были создавать институты безопасности, способные защитить от Путина".

Также бывший вице-президент США признается, что был разочарован "из-за того, что европейские лидеры не хотели поддерживать Украину".

Байден пишет об инциденте с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая "не смогла осадить президента России Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2015 года". Также американец считает, что Европа недостаточно поддерживала Украину, а он лично добивался для нашей страны помощи и кредитов от МВФ.

"Никто из них (лидеров ЕС — Ред.) не горел желанием использовать свои политические возможности для того, чтобы спасти развивающуюся демократию, лидеры которой проявили склонность к коррупции, деятельности в личных интересах и саморазрушительному поведению", - отмечает Байден.

"Украина заслуживает большего"

Упомянул экс-вице-президент США и о позиции тогдашнего президента Барака Обамы. Тот фактически отказался передавать Украине летальное оружие.

"Он иногда предупреждал меня: „Мы не собираемся отправлять 82 воздушно-десантную (дивизию. — Ред.), Джо. Они должны это понимать". Мы согласились, что мы можем и должны убедить наших европейских союзников в поддержке и расширении серьезных экономических санкций против России", — вспоминает Байден.

Он убежден, что Украина "заслуживает более сильной помощи в защите со стороны Запада, включая щедрые поставки современного оружия".

Заканчивает "украинскую тему" политик вопросом: смогут ли украинские лидеры остановить коррупцию и сделать Украину демократической и законопослушной страной?

В целом мемуары содержат три основных сюжетных линии: непосредственно болезнь и смерть сына, решение Байдена не выдвигаться от Демократической партии на пост президента в 2016 году и его деятельность на посту вице-президента по урегулированию кризисов в Ираке, Центральной Америке и Украине.

Быть американской марионеткой — престижно

Откровения Байдена вряд ли существенно повлияют на позиции украинских политиков, о которых идет речь в книге, считает политолог, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков. В Украине уже давно уже никто не стесняется зависимости даже от средних американских чиновников — "это даже у нас уже не оскорбительно, быть марионеткой американской, а престижно", отмечает эксперт.

"Что касается моего впечатления… Это абсолютно не удивительно, поскольку я 15-20 лет назад наблюдал, как эти вещи делались на примере Югославии. Только в отставку уходит очередной американский чиновник, через полгода выходят его мемуары, где он рассказывает, как они потрошили страну… Всю эту грязь, диванные вещи, которые обычно хранились в архивах, американцы все это вываливали", — напомнил эксперт в комментарии РИА Новости Украина.

Хотя, по большому счету, Байден не сказал ничего нового, уверен Рудяков: "администрация того состава и лично Байден звонили, манипулировали, давали поручения", хотя "американская" история украинских событий написана еще не до конца.

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"Там еще кроме Байдена куча чиновников, которые дописывают свои книжки. Они все пишут, это у них так принято — это и паблисити, и заработок хороший. Потом рассказывать о своих победах и успехах. "Мы для них люди и страны не первого статуса, поэтому они рассказывают. Хотя имеют право, они действительно все это делали, руководили этим всем — чего тут стесняться?" — подытожил эксперт.