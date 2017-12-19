Нужны ли Украине средства МВФ?

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Задержка предоставления Украине очередного транша макрофинансовой помощи от Международного валютного фонда угрожает финансовой стабильности в государстве. Об этом на пресс-брифинге Национального банка Украины сообщила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

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Кроме этого, регулятор констатирует, что Украина должна начать переговоры с МВФ о новой программе до завершения действующей. Мол, без поддержки международных институтов успешное рефинансирование 20 миллиардов долларов суверенного и гарантированного государством долга со сроком погашения в 2018-2020 годах маловероятно.

Подробнее эти проблемы в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал доктор экономических наук Алексей Плотников.



(текст публикуется на языке оригинала)



Наскільки нам конче необхідні кошти МВФ, чи сам факт продовження співпраці з Фондом? РИА Новости Украина Или газ подорожает, или деньги в кредит. Украина на растяжке МВФ

— На жаль, так трапилося, що дійсно в України дуже велика фінансова залежність від зовнішніх запозичень. В даному випадку, від грошей, що надходять від МВФ. І навіть сама заява представниці НБУ свідчить про те, що НБУ, як та установа, що повинна стримувати і гривню стабільно, й інші виконувати функції, навіть НБУ не бачить, як можна обійтися без МВФ. Якщо казати об'єктивно, то, в принципі, я не думаю, що це вже буде так фатально, якщо не будуть і надалі надходити гроші від МВФ. Але знову ж таки чинники того, що треба обслуговувати зовнішні борги, починаючи з 2018 року, а там буде майже сім мільярдів щорічно треба буде сплачувати, все це призведе до того, що Україні якщо не треба буде виходити кудись на комерційний ринок, на інших позичальників і брати гроші саме для того, щоб обслуговувати свою зовнішню заборгованість, починаючи з 2018 року. У цілому якщо характеризувати економічну політику, то політика, яка спрямована на зовнішні запозичення, вона, на жаль, не приводить до позитиву, вона не стимулює розвиток національної економіки, економічного зростання та інших речей.



Ви можете погодитися з тим, що фінансова стабільність держави наразі — під питанням через відсутність саме прогресу в перемовинах із МВФ?

— Це дуже така якась песимістична заява чи навіть драматична заява. Тому що фінансова стабільність в державі і зараз не дуже якась впевнена. Фінансова стабільність, час від часу лихоманить Україну, незважаючи на те, чи надходять гроші, чи не надходять. Але якщо гроші не прийдуть, дійсно буде погано і уряду, і НБУ, тому що треба буде вишукувати з дохідної частини бюджету гроші, які треба буде використовувати туди, куди планувалося використовувати гроші траншу, і багато чого іншого. Але сказати, що не прийшов транш, і в нас все зруйнувалося чи перестала бути Україна фінансово стабільною, я не можу, тому що вона і без цих грошей чи з грошима також не є взірцем стабільності.

Неофіційно повідомляють, що одна з причин відсутності руху у діалозі з МВФ — це крісло голови НБУ, яке все ще вільне. Чи багато в таких питаннях залежить від центрального банку?

— Я не думаю, що це саме від керівника НБУ, скоріше, тут є питання до боротьби з корупцією. Питання створення антикорупційних органів. Питання, які пов'язані з підприємницьким кліматом. Є багато речей, які випливають, скоріше, з позиції меморандуму з МВФ, тим, що радить місія МВФ, коли приїздить до України. А те, що вільне крісло чи не вільне… там є заступники. Заступники, до речі, працюють, немає в нас якихось особливих нарікань, чи є там керівник НБУ. Навіть склалася ситуація, що коли пішла Гонтарева, покращилася ситуація в банківській сфері. Тобто я думаю, що не в питання у керівникові НБУ. Скоріше, питання у виконанні положень меморандуму з МВФ.



Який ваш прогноз: якщо ми не отримаємо кредитних коштів в достатніх об'ємах, то ми зможемо погасити борг хоча б у наступному році?

— Скоріше за все, співробітництво буде продовжено. Питання в тому, що, можливо, не всі транші, можливо, не в той термін, але співробітництво буде продовжено. Тому що в першу чергу в МВФ розуміють, що якщо Україна стикнеться з питанням, що немає звідки платити сім мільярдів доларів зовнішніх боргів, скоріше за все, піде на якийсь дефолт чи повний чи частковий. Якщо дефолт в країні, це проблема для в тому числі для міжнародних валютно-фінансових інституцій. Це і багато інших проблем. Тому з точки зору мінімізації проблем для розвинутого світу, мінімізації проблем для того ж самого МВФ, легше МВФ продовжити співробітництво, ніж потім врегульовувати ті проблеми, які виникнуть внаслідок припинення співробітництва з Україною.

За таких умов — поки що без траншу, без позитиву у перемовинах, як ми можемо вийти на ті показники, які передбачені в бюджетній резолюції і бюджеті-2018?

— Так, дійсно, на них якось можна виходити, але, по-перше, там не зовсім коректні показники і зростання, і інфляції. Я можу наводити вам, наприклад, показники щорічника журналу «Економіст», який зараз вже перекладено навіть українською мовою. Там зростання лише 1,3%, а ніяк там не майже 3%, як планувалося при бюджеті. Там інфляція вище, ніж та, яка планується в нас зараз тощо. Тобто з точки зору коректності показників бюджету, це велике питання. З точки зору, як виходити, де знайти додатковий мільярд, умовно кажучи, треба щось зрізати буде з фінансування, зрізати з витратної частини, недофінансувати, можливо, навіть ту ж саму соціальну сферу. Тобто шляхом урізань, шляхом скорочень можна вийти на ситуацію, коли держава обійдеться і без грошей МВФ.



Яка ваша оцінка прийнятого на 2018 рік держбюджету? РИА Новости Украина Евгений Котенко Украина рискует остаться без финподдержки ЕС и МВФ - Толстов

— Це такий зручний бюджет для Кабміну, він не викликав до останнього якихось нарікань з боку міжнародних інституцій, у першу чергу, того ж МВФ. Але з точки зору коректності показників, він викликає великі сумніви. У першу чергу з точки зору коректності показника зростання, показника інфляції. Можливо, показника дефіциту бюджету. З точки зору інших статей, це окрема бесіда. Є багато речей, які викликають сумніви саме з точки зору, чи є бюджет стимулюючим, чи є бюджет таким, який розвиває національну економіку, чи просто легкий у виконанні Кабміном.



Це кошторис розвитку чи проїдання?

— Це кошторис ні розвитку, ні проїдання, це кошторис зручний для виконання Кабміном. Давайте введемо нову категорію. Це не розвиток, точно. Скоріше, це проїдання. Але знову ж таки — це просто зручний кошторис для виконання Кабміном.

К слову, экономический эксперт Борис Кушнирук считает, что закон о приватизации в какой-то степени — уступка МВФ, но требования фонда по борьбе с коррупцией власть игнорирует.