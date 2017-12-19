Или газ подорожает, или деньги в кредит. Украина на растяжке МВФ

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Непростая "дружба" Украины и МВФ подверглась новым испытаниям.

Постпред МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил, что Украина должна поднять цены на газ до уровня импортного паритета. "В конце концов, окончательной целью является внедрение свободного газового рынка. На пути к нему важно продолжать корректировать цену на газ в соответствии с ценой импорта", — сказал Люнгман.

В соцсетях новые требования МВФ понравились далеко не всем: " Лохотрон от МВФ: 1. Поднимите цены на газ 2. Добейте ценами на газ свою экономику 3. Берите у МВФ новый кредит под проценты в валюте на "преодоление кризиса", который создан в том числе МВФ"; " А повысить пенсии и зарплаты до европейского уровня МВФ не советует, чем же платить будет народ за этот газ, если имеет африканские пенсии и зарплаты".

" Меморандум с МВФ это взятые на себя обязательства и его готовила украинская сторона. И он никак не может иметь силу выше Законов Украины", — напоминают украинцы в соцсетях.

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook