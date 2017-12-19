наверх
19.12.201718:20
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Или газ подорожает, или деньги в кредит. Украина на растяжке МВФ

    (обновлено: )85580
    Международный валютный фонд для продолжения сотрудничества требует от Украины повысить цены на газ для населения до уровня импортного паритета. Как отреагировали на такое предложение сами украинцы и что пишут об этом в соцсетях?
    Коллаж
    РИА Новости Украина

    Тимур Громов, РИА Новости Украина 

    Непростая "дружба" Украины и МВФ подверглась новым испытаниям.

    Международный валютный фонд
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Требования МВФ для Украины становятся тяжело выполнимыми - Якубин

    Постпред МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил, что Украина должна поднять цены на газ до уровня импортного паритета. "В конце концов, окончательной целью является внедрение свободного газового рынка. На пути к нему важно продолжать корректировать цену на газ в соответствии с ценой импорта", — сказал Люнгман.

    В соцсетях новые требования МВФ понравились далеко не всем: " Лохотрон от МВФ: 1. Поднимите цены на газ 2. Добейте ценами на газ свою экономику 3. Берите у МВФ новый кредит под проценты в валюте на "преодоление кризиса", который создан в том числе МВФ"; " А повысить пенсии и зарплаты до европейского уровня МВФ не советует, чем же платить будет народ за этот газ, если имеет африканские пенсии и зарплаты".

    " Меморандум с МВФ это взятые на себя обязательства и его готовила украинская сторона. И он никак не может иметь силу выше Законов Украины", — напоминают украинцы в соцсетях.

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Украина в тисках непогоды: ДТП, пробки, отмена рейсов
    Курт Волкер
    Миротворцы в Донбассе: РФ и Украина отозвали наблюдателей
    Гривна и доллары
    Курс гривны летит в пропасть
    СБУ пыталась вручить Саакашвили повестку на допрос. Видео
    Саакашвили на свободе. Штурм "Октябрьского" и марш за импичмент