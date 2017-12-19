Зачем украинцам электронное гражданство Эстонии? Опрос экспертов

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Украинцы занимают третье место по количеству полученных карт е-резидента в Эстонии. Об этом говорится в статье «Зеркала недели». На сегодня в департаменте полиции и пограничной охраны Эстонии находится больше полутысячи заявлений с просьбой о е-резидентстве от граждан Украины. При этом именно украинцы находятся на первом месте по количеству зарегистрированных юридических лиц в Эстонии — это уже больше 300 украинских компаний, которые с помощью карты е-резидента изменили прописку на эстонскую.

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Также отмечается, что Эстония не является налоговым раем и не конкурирует с оффшорами. Бонус тут в том, что человек, у которого есть электронное гражданство, может беспрепятственно торговать со всеми странами Евросоюза на тех же условиях, что и европейские компании. И ставка налога на прибыль для электронных резидентов составляет 0%. Обработка заявки на гражданство стоит 100 евро.

Почему украинцы стремятся получить карту е-резидента Эстонии, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы глава комитета по электронной коммерции интернет-ассоциации Украины, президент компании «Интернет Инвест» Александр Ольшанский.



Чем электронное гражданство Эстонии настолько привлекательно? RIA News Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк Иллюзия стабильности: эстонцы бегут с пороховой бочки НАТО

— Во-первых, давайте к налогу на прибыль вернемся. Ставка налога на прибыль в Эстонии 0%, в Эстонии нет налога на прибыль. Есть налог на выведенный капитал. И это фундаментальная разница. Такая же инициатива была в Украине, но пока что мы к этому не дошли. Идея заключается в том, что до тех пор, пока предприятие оборачивает деньги внутри себя, оно не платит налогов. Налоги платят только тогда, когда собственники забрали эти деньги из бизнеса и взяли их для собственных нужд. И это единственная страна в Европе с таким режимом налогообложения. И на самом деле, это самый эффективный режим налогообложения по прибыли.



Если компания работает и на Украину, и на рынок ЕС, она избегает двойного налогообложения?

— Есть прибыль, а есть выведенный капитал. Вот прибыль — это компания за год заработала сто евро. По нашему закону, компания должна заплатить за это деньги. А по эстонскому закону, она ничего не заплатит. Она может заработать миллион, миллиард, неважно. До тех пор, пока собственник не заберет эти деньги себе, компания ничего не заплатит. Компания может на эти деньги еще купить оборудования, еще что-то проинвестировать, заработать еще больше, сделать с ними что угодно. Единственное, за что она заплатит налоги, это когда собственники возьмут деньги в руки. Если компания зарегистрирована в Эстонии, компания же не имеет двойного гражданства, компания платит деньги там, где она зарегистрирована, это не зависит от того, где находятся люди, которые создали эту компанию.



Насколько сложно получить это электронное гражданство Эстонии?

— Электронное гражданство не имеет отношения к компаниям, оно имеет отношение к людям. Это абсолютно несложная процедура. Эстония в какой-то момент поняла, что в современном мире государства конкурируют между собой за людей, способных в том числе создавать добавленную стоимость. И она предложила такой способ интеграции в Эстонию людям — если вы хотите, вы можете стать электронным резидентом, вы получите все те же права, что обычный резидент Эстонии, за исключением одного: вы там не сможете жить. И Эстония создала такой механизм, получить резидентство очень легко.



В Украине такой механизм возможен и нужен ли? REUTERS Marko Djurica Рай и ад. Что ждет мигрантов из ФРГ в Украине

— В итоге к этому механизму придут много стран. Потому что все страны заинтересованы в том, чтобы получать деньги с каких-то людей, которые что-то создают. Украина тоже могла бы это сделать, но для этого нужно быть привлекательной с точки зрения законодательства инвестиционного, с точки зрения законодательства корпоративного, и т.д. Украине сейчас очень далеко до такой привлекательности. Наша система налогообложения не лучшая, а худшая.

Юридическую оценку получению е-резидентства Эстонии дал старший партнер адвокатской компании «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец.



С нашей стороны законодательство никак не ограничивает украинцев получать электронное гражданство Эстонии?

— Это не столько электронное гражданство, как электронное резидентство называется. На самом деле, почему пошел такой наплыв украинцев в Эстонию, это все связано с администрированием налогов в первую очередь. А также с доступом к системе PayPal в электронном бизнесе, так как Эстония подключена к этой системе и возможно получать за предоставленные услуги через PayPal средства. Что касается администрирования, чем настолько привлекательно для украинцев это так называемое е-резидентство, получая эту карточку вы можете управлять всей своей налоговой базой, системой, общаться со всеми контролирующими госорганами исключительно в удаленном режиме, находясь в Украине.

Вы формально можете там иметь директора, даже сами можете стать директором компании, которая зарегистрирована в Эстонии. К слову хочу сказать, что сама регистрация довольно простая, не нужны апостили, значительно дешевле получается обслуживание этой компании, чем на Кипре, при этом каждый год, конечно, нужно проходить аудит, но с каждым годом Эстония размер оборота, который происходит в компании, значительно каждый год увеличивает, причем аудит стоит относительно дешевле, чем на том же Кипре.

И вот это е-резидентство дает возможность в электронном, телефонном режиме общаться с контролирующими органами. Вот у нас есть клиенты там, к примеру, с той же налоговой инспекцией вы можете по телефону даже объяснить им, что вы при сдаче отчетности где-то допустили ошибку. При этом с вас — в отличие от Украины — никто не будет требовать и взыскивать какие-то штрафы.

Вы сами исправили, они себе это отметили и все остаются счастливы. Кроме того, сама налоговая система Эстонии настолько удобна и прозрачна в части того, что там нет налога на прибыль и это освобождает громадные человеческие ресурсы, и административные ресурсы на администрирование этого налога. Там есть налог на выведенные дивиденды. То есть, вы можете работать хоть 20, хоть 30 лет, но если вы дивиденды не выводите, к вам налоговая вообще даже не приходит.

То же касается НДС, это там вообще отдельная история. То есть с НДС, во-первых, там нет налоговых накладных. Также там нет фискальных аппаратов и фискальных чеков. Вы можете чек напечатать даже просто на принтере и отправить его по электронной почте, выписать его как на юрлицо, так и на физлицо, с возвратом НДС. Внутри Эстонии, ЕС, вообще не возникает никаких вопросов. Предоставили документы, мгновенно в автоматическом режиме — в отличие от Украины. Поэтому именно такое прозрачное ведение бизнеса и уплаты налогов, хотя они не сильно меньше чем в Украине, и привлекает наших граждан, чтобы переводить свой бизнес в Эстонию и уплачивать налоги именно там.



Какой интерес Эстонии в этом? Prolviv.com Что моя жизнь? Душераздирающая исповедь украинки-заробитчанки в Италии

— Заводятся деньги в страну, идут обороты, все равно платится какой-то НДС. И не стоит забывать, что в Эстонии кредиты, в отличие от наших банков, которые грабят Украину, и то что 20 лет назад разрешили заходить сюда иностранным банкам, вместо того чтобы снизить процентную ставку, наши руководители НБУ видимо войдя с ними в сговор, вместе с правительством просто решили ограбить украинцев и процентные ставки не уменьшились. В Эстонии же, допустим, вы можете взять кредит, это нормальная ставка — 6% годовых. Но не стоит забывать, что Эстония реально к украинцам относится с большой опаской. Вы еще не в каждом банке сможете открыть счет и вас будут очень тщательно проверять на те обороты, и на то чем вы собираетесь заниматься. А также проверять из всех доступных источников вашу историю. Как кредитную, так и вообще историю. Несли вы хотите приобрести квартиру, там вообще ипотечные кредиты в размере 3%. При этом, покупка квартиры, инвестирование порядка 60 тысяч евро уже дает вам право на получение вида на жительство в Эстонии, и дальнейшего гражданства. И к примеру уставной фонд в компаниях в Эстонии порядка 2500 евро. При этом вы его может задекларировать, но не вносить. В отличие от Украины, у нас год ограничение есть, там вы можете не вносить вообще до момента, пока вы не соберетесь выводить средства. То есть эстонцам очень удобно, потому что идут новые инвестиции, создаются новые рабочие места, идет оборот и система работает. В Украине же наоборот все делается только для того, чтобы работал госаппарат.



Какие еще дает привилегии это е-резидентство? RIA News РИА Новости | Перейти в фотобанк Что потерял в краю родном? Украинские заробитчане покоряют Лондон

— Вы можете со всеми госорганами, это же не обязательно налоговая, общаться в электронном виде. И вы с помощью этой ID-карты полностью везде регистрируетесь, везде вы отражаетесь и получаете медицинскую помощь, и любую другую помощь, которая вам необходима. Вас полностью идентифицируют при наличии вот этого е-резидентства. И при этом вы пользуетесь большинством благ, которые предусмотрены для граждан Эстонии.



А есть ли перспектива получения гражданства?

— С гражданством Эстонии тяжелее, нужно внести определенные инвестиции, но при этом вы можете приобрести квартиру, взять на это кредит и это уже будет как бы одним из первых шагов получения вида на жительство. А в дальнейшем можно получить и гражданство, но вопрос тут довольно сложный и затянутый.

Ранее чрезвычайный и полномочный посол Эстонской Республики в Украине Герт Антсу сообщил, что Украина находится в Эстонии на пятом месте среди стран, куда идут инвестиции.

В свою очередь журналист из Таллина Владимир Барсегян отметил, что эстонцы не приветствуют мигрантов.