Le Monde: Украина доигралась до жесткой позиции МВФ

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"В марте 2014 года, когда в центре Киева на Майдане еще дымились баррикады, Егор Соболев перебрался из них в наспех оборудованную под офис квартиру, где развернули кипучую деятельность молодые активисты. Этот бледный человек с залысинами и огромными мешками под глазами выглядел как тот, на кого внезапно свалилась ответственность (причем, он не отказывается от нее, хотя понимает, что та будет очень тяжелой)", — пишет обозреватель французского издания Le Monde Сильви Коффманн.

"Этот бывший журналист оказался одним из лидеров проевропейского народного восстания, которое привело к бегству президента Украины Виктора Януковича в Россию. В конце февраля 2014 года революция сделала Егора Соболева главой "люстрационного" комитета, которому было поручено отсеять коррумпированных чиновников старого режима. Сидя в своем импровизированном кабинете, он рассказывал нам о сложностях в его работе, у которой не было ни законодательной, ни организационной основы. Как бы то ни было, у них с друзьями не было и тени сомнения, что борьба с коррупцией имеет огромное значение для демократической Украины", — вспоминает журналистка.

"Три с половиной года спустя Егор Соболев продолжает борьбу, но уже в парламенте. Он стал депутатом от партии "Самопомич" и главой Комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции. Как бы то ни было, 7 декабря его противникам удалось заполучить его голову: по итогам голосования ему пришлось отказаться от поста председателя комитета, хотя он и остался его членом. Все это стало для него горьким поражением: на этом посту ему удалось заблокировать более 300 законопроектов, которые могли способствовать коррупции. Тем не менее удар мог бы быть еще более серьезным, но его удалось предотвратить благодаря совместным действиям местных молодых демократов и Запада, который осознал масштабы ведущейся в Киеве баталии", — говорится в статье.

Невероятная гонка-преследование

"Ничто так не иллюстрирует запоздалые конвульсии постсоветской системы, как последняя сюрреалистическая неделя в Украине. Ее видимой стороной была одновременно невероятная и постыдная гонка-преследование, которую устроила власть (президент, МВД, спецслужбы, прокуратура), чтобы заткнуть рот бывшему грузинскому лидеру Михаилу Саакашвили, герою "революции роз" в его собственной стране, откуда теперь его изгнали", — пишет Сильви Коффманн.

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"Два года назад президент Украины Петр Порошенко позвал его, чтобы тот помог ему с "уборкой", однако Саакашвили в скором времени стал политическим соперником и оппозиционером, во всеуслышание осудив засилье коррупции, с которой должен был покончить. Чтобы не дать тому вернуться в Украину после отъезда за границу, Порошенко лишил его украинского паспорта, что превратило Саакашвили в человека без гражданства (Грузия уже давно отреклась от него). Однако это не смогло остановить оппозиционера, который пересек границу пешком при поддержке сторонников", — напоминает автор статьи.

"Сейчас Порошенко обвиняет его в получении средств от пророссийских олигархов. 6 декабря домой к Саакашвили заявился отряд бойцов спецслужб в масках, чтобы его задержать. Он бежал на крышу, куда за ним отправились полицейские, оказавшись перед объективами камер. Собравшаяся толпа не дала отъехать фургону, в который усадили бывшего грузинского лидера, а потом освободила его. Затем тот отправился к зданию парламента и потребовал отставки Порошенко", — пишет обозреватель.

"Через два дня его вновь арестовали, на этот раз беспрепятственно. 11 декабря всех ждал очередной сюрприз: судья буквально воспринял независимость судебной системы и отпустил Саакашвили на свободу, а не отправил его под домашний арест, как того требовала прокуратура. Легко представить, как бушевал Порошенко в президентском дворце…", — пишет Сильви Коффманн.

"Но есть для гнева президента и другая, менее заметная, но еще более серьезная причина. Речь идет о скрытой стороне прошлой недели: провале начатой его сторонниками в парламенте кампании по захвату Национального антикоррупционного бюро Украины, которое стало очень неудобным для власти. Его глава может быть смещен только по итогам внешнего аудита. Поэтому на рассмотрение депутатов был предложен законопроект об изменении устава НАБУ, который должен был облегчить эту задачу", — продолжает автор публикации.

Предупреждение от МВФ

"Все это столкнулось с бдительностью оппозиционных депутатов, молодых политиков поколения Майдана вроде Мустафы Найема, Светланы Залищук и Егора Соболева. Они поставили об этом в известность СМИ и западных партнеров Украины, которые держат в руках нити финансовой помощи", — говорится в статье.

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"В первую очередь это касается Международного валютного фонда, который, транш за траншем, перечисляет кредит в 17,5 миллиарда долларов и блокирует очередной перевод до достижения прогресса по формированию особого антикоррупционного суда, который должен рассматривать представленные НАБУ дела", — напоминает обозреватель французской газеты.

6 декабря пресс-релиз от гендиректора МВФ Кристин Лагард прозвучал как открытое предупреждение: "Борьба с коррупцией — важнейшее требование украинского общества. Она необходима для устойчивого и справедливого экономического роста, а также входит в число обязательств украинского правительства в рамках программы МВФ".

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон тоже не остался в стороне: "Украине бессмысленно сражаться на Донбассе, если она откажется от своей души из-за коррупции. Антикоррупционные ведомства должны получать поддержку и финансирование". Того же мнения придерживаются и в Европейском Союзе.

"Послание было получено: пока Саакашвили отвлекал на себя все внимание на политической сцене, ограничительный законопроект по-тихому удалили. Егору Соболеву же пришлось за это расплачиваться: союзникам Порошенко нужен был хоть какой-то трофей. Только он не принес им славы. Борьба будет долгой, но жесткость позиции Запада — хорошая новость", — пишет Сильви Коффманн.