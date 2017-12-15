Констатируем крах режима Порошенко. Эксперты подвели итоги недели

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Власть проиграла в деле Саакашвили, суд над Виктором Януковичем может превратить обвинителей в обвиняемых, а США просто так не отпустят ситуацию в Украине – слишком много ресурсов уже вложено. Об этом и многом другом говорили во время традиционного пятничного заседания клуба политологов в пресс-центре РИА Новости Украина.

Украина-Польша: временное затишье

Встреча двух президентов, Украины и Польши – Петра Порошенко с Анджеем Дудой, на фоне кризиса отношений двух стран все же состоялась. По ее итогам стало известно, что стороны договорились повысить уровень комиссии по спорным историческим вопросам до вице-премьеров, а совместная украинско-польская комиссия по спорным историческим вопросам займется изучением роли в истории лидера украинских националистов времен Второй мировой войны Степана Бандеры.

В целом, общение двух глав государств прорыва не принесло.

"Позитивные сигналы есть – о нерасширении черных списков, снятие моратория на эксгумацию поляков, погибших во время Второй мировой войны, Волынской резни. Но по большому счету это временное затишье и конфликты в украино-польских отношениях продолжатся. Поскольку и там, и там – очень мощный националистический тренд во внутренней политике", – уверен руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

"Разговор был пустым"

Руководитель Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко вспомнил, что 20 лет назад, в 1997 году, уже создавалась комиссия по вопросам исторической памяти на уровне президентов Украины и Польши. Бондаренко принимал участие в ее работе – как историк. Всего было наработано около 20 томов, которые сейчас, очевидно, пылятся в парламентской библиотеке.

Теперь же эту "историческую песню" решили завести с начала.

"Разговор был абсолютно пустым. Для Дуды было важно возложить венки, поучаствовать в траурной церемонии. А для Порошенко – показать, что он встретился с президентом Польши. Было важно поговорить каждый о своем…. Президенты встретились, разъехались, а проблемы остались", – сказал политолог.

Он отметил, что у Польши и Украины стало гораздо меньше общих экономических интересов, а раньше эти две страны были мостом между РФ и Евросоюзом. Сейчас же эти потоки – транспортные, энергоносители – пошли через территорию Беларуси – и сейчас для Польши гораздо интереснее Беларусь.

"Украинско-польский диалог оставляет желать лучшего в ближайшее время. … Наша официальная идеология сводится к тому – "ты за Бандеру или против", – сообщил Бондаренко, отметив, что в Польше это неприемлимо.

Еще категоричнее директор "Фонда гуманитарных стратегий" Михаил Павлив. Говоря о встрече Дуды и Порошенко, он заявил, что "каждый кричал то, что ему нужно выкричать, и не очень слышал, что кричит другой".

"Пока есть действующая коалиция, нынешний парламент, эта власть – выстраивание более комфортных отношений с Польшей невозможно", – уверен политолог.

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Саакашвили как инструмент принуждения власти

На неделе по-прежнему широко обсуждалась судьба экс-президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Печерский районный суд Киева в понедельник вечером, 11 декабря, отклонил ходатайство прокуратуры об избрании для Саакашвили меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, политик остался на свободе.

По мнению Андрея Золотарева, власти нужно было показать свою силу, показать, что она контролирует ситуацию. Но ситуация с арестом наглядно показала слабость власти.

"Что дальше будет делать Саакашвили? Ничего не будет. У него нет такой задачи – свалить Порошенко. Саакашвили не будет использован как терминатор, разрушитель, а будет использован как инструмент принуждения власти к принятию реформ в американском их прочтении", – заявил политолог.

Порошенко, продолжил эксперт, за год пытался добиться большей самостоятельности, автономности, но США, которые вложились в проект "Украина" – финансово, имиджево, геополитически, – просто так тут все не сдадут – и будут дожимать.

"США крайне необходимо увенчать антикоррупционную вертикаль административно-независимым и контролируемым внешними партнерами судом. Потому что иначе антикоррупционная система, основная задача которой – зачистка нынешней бизнес- и политической элиты, не будет полноценна", – сообщил Золотарев.

Поражение власти

Кость Бондаренко подчеркнул, что Саакашвили – условно на свободе, потому что дело по нему не закрыто: политик и дальше на крючке. Но началась примирительная риторика с обеих сторон, градус напряженности с обеих сторон значительно упал. При этом возможная экстрадиция Саакашвили в Грузию – это такая же боль для Тбилиси, как и для Украины, уверен политолог.

"Порошенко уже наделал огромное количество глупостей в связи с Саакашвили. Лишил его гражданства, начал против него целую кампанию. А если бы он игнорировал Саакашвили, тот бы находился в своей нише 1,3-1,5% сторонников. А так он подпитывается за счет того, что команда Порошенко уделяет ему слишком много внимания", – рассказал эксперт.

В вопросе преследования Саакашвили произошло крушение власти, считает Михаил Павлив, что говорит о разрушении института государства.

"Нелепая линия атаки на Саакашвили со стороны ГПУ. Они были потешны", – отметил политолог, добавив, что генпрокурора Юрия Луценко наверняка отправят в отставку в ближайшие полгода, поскольку "у Банковой очень велико искушение сделать его козлом отпущения во всех своих грехах".

В целом же, уверен Павлив, элиты увидели, что власть способна проигрывать – "это однозначно начало конца режима Порошенко".

Метаморфозы Януковича

Еще одним громким "судебным" делом недели стал возобновшийся процесс по делу об госизмене экс-президента Виктора Януковича. Возвращение Виталия Сердюка, опытного и цепкого адвоката, сразу же поставило сторону обвинения в сложную ситуацию, отметил Андрей Золотарев.

"Вроде бы договорились о третьем государственном адвокате, более-менее комфортном для стороны обвинения, но тут появляется Сердюк, который на допросе свидетелей Яценюка и Авакова выводит их на противоречия в показаниях…. Видно, что дело шито белыми нитками", – сказал политолог.

Он добавил, что надо отдать должное адвокатом "беркутовцев", которые вталкивают в процесс тему с "грузинскими снайперами", и "эти показания могут кардинально изменить ход процесса и поставить сторону обвинения в очень сложную ситуацию".

О путанице в показаниях Яценюка говорил и Кость Бондаренко. Он же назвал неожиданным поворотом в деле заявление стороны защиты, что "грузинские снайперы" готовы давать свидетельские показания и просят, чтобы им дали возможность дать свидетельские показания по расстрелам на Майдане.

"Это может изменить суть дела, повернуть его в другое русло", – считает эксперт, отметив, что для власти возникает достаточно серьезный конфуз, потому что дело о госизмене Януковича разваливается.

Силовики дерутся

Продолжается также противостояние Генпрокуратуры и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Андрей Золотарев назвал эту схватку "большой борьбой за Украину". Он напомнил, что Украины несколько лет читали мантру, что нам нужны цивилизованные правоохранители, но само НАБУ нарушает закон – в частности, провоцирует преступления.

При этом интересы рядовых украинцев в этой борьбе – ГПУ с НАБУ – не учитываются, уверен политолог.

Такая схватка силовиков будет продолжаться еще минимум год, прогнозирует Кость Бондаренко: вся проблема в том, что НАБУ – структура, во главе которой фактически стоит американское посольство в Украине.

"Сейчас через тему борьбы с коррупцией пытаются сильнее контролировать политическую ситуацию в целом. Если кто-то выбивается из контроля, его сразу же обвинят в том, что он является коррупционером или подозревается в коррупционных действиях. … Борьба с коррупцией стала универсальной схемой для политического контроля из-за океана за деятельностью режима. Но это – удел любого марионеточного режима", – заявил политолог.

А Михаил Павлив назвал противостояние НАБУ с ГПУ "борьбой не на жизнь, а на смерть между кураторами марионеточного режима".