О политическом лидерстве и политических пристрастиях украинцев

Анна Лаба, РИА Новости Украина

До президентских выборов в Украине остается по сути не так уж много времени, а данные социологического исследования, которое провел Центр Разумкова, свидетельствуют о том, что почти половина (45,5%) украинцев уверены, что на данный момент в Украине отсутствуют политические лидеры, которые могли бы эффективно руководить страной.

Не знают, чего хотят

По мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, украинцы не могут четко сформулировать, каким хотели бы видеть национального лидера, и это проблема нашей ментальности.

"Кроме того, если сиюминутно народу покажется, что лидером может быть Кучма, Ющенко, Янукович и Порошенко, то вскоре они в них разочаровываются и испытывают ненависть. Почему? Во-первых, народ у нас в основном голосует на протесте, а не за. Во-вторых,люди постоянно пытаются снять с себя отвнтственность. Мол, нас обманули, а мы не так и хотели за этого человека голосовать. Поэтому не стоит ожидать именно лидера в политике. Народ сам не может сформулировать критерии такого лидера. Те критерии, которым готов соответствовать сам народ", — считает Корнейчук.

Все разговоры о лидерстве или о лидере — это все разговоры не про украинцев и не для украинцев, считает политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

"Нам нужны сильные работающие институты. Суды, например, — не фальшивые, не фасадные, а реальные, независимые. Партии нужны неподкупные, а не покупаемые. Нужны политики, которые работают на интересы людей и общества, а не на своих спонсоров и патронов. Нужна Верховная Рада, которая показывала бы примеры рациональных законодательных решений, а не принятия популистских законов и так далее. Потому что такого рода опросы — это ложная мишень. Они уводят в ложную сторону, сбивают с правильного пути. Понятно, что сильные институты сразу не построишь, но если вы поставите цель, то вы найдете средства ее решения. Сильные институты, работающие, эффективные институты, прежде всего экономические, правовые, которые обеспечат верховенство права и справедливость людям — это главная цель, которая должны быть в качестве путеводной, руководящей идеи для правящих групп и для людей. А не подкидывать им обманки, что придет какой-то сильный достойный лидер и наведет порядок. Проблема в том, что часто сильная рука оказывалась и грабящей рукой, она умела всегда хорошо залезать в карман простому человеку", — сказал Карасев.

Кризис доверия к власти

По мнению социолога, председателя правления Украинского института социальных исследований им. Александра Яременко Ольги Балакиревой, результаты опроса показывают, что в Украине действительно нет лидера, которому люди бы верили, как лидеру, который декларирует и готов действовать в интересах простых людей.

"Исходя из настроения общественности, речь идет не о каком-то конкретном лидере. На самом деле это говорит о том, что сейчас огромный кризис доверия вообще к тем людям, которые находятся на вершине власти и должны принимать решения и руководить в интересах людей. Фактически то, что никого не видят сегодня из существующих на "Олимпе", говорит о том, что там нет ротации, там не появляются новые лица. И у людей очень быстро приходит разочарование даже теми, за кого они голосовали, кого они поддерживали. Происходит так (и это не секрет, об этом говорят сегодня и социологи, многие политологи и политтехнологи, и по-моему, большинство лидеров тех же политических сил) потому, что на сегодняшний ситуация развивается в интересах узкого круга людей, которые получают высокие уровни доходов и высокие политические дивиденды, а жизнь украинцев не становится лучше. И разговоры о том, что сегодня повышается минимальная заработная плата, повышаются пенсии, хороши с точки зрения абстрактного мышления. Как только мы говорим о конкретном уровне жизни человека, то для двух третей украинцев — это сегодня фактически выживание", — сказала Балакирева.

Читайте также: Перегибы на местах. Почему Порошенко — царственная особа

Кроме того, все это усугубляется еще и тем, что сегодня украинцам не предложено какое-то стратегическое видение будущего.

"Что будет происходить через десять лет? Какова будет ситуация в отношении детей? У нас по-прежнему высокий уровень коррупции, и фактически можно говорить о том, что сегодня тот огромный отъезд людей в другие страны в основном с целью работы и заработка. Как раз говорит о том, что работать и получать достойную заработную плату в Украине могут далеко не все, а многие этого не могут. При этом разрыв между группой высокодоходных и малодоходных увеличивается. Кроме того, стоит заметить, что люди, получающие высокие доходы, хоть и находятся в рамках писанных правил, но есть еще и то, что называется общественным договором: не нормально в стране иметь премии, которые измеряются миллионами, и иметь выживание людей, у которых гарантированный государством уровень доходов в три раза ниже того, что признается сегодня нормальной нормой питания. Буквально на днях в Министерстве здравоохранения была презентация о том, сколько сегодня стоит нормальная продуктовая корзина, и выходит так, что на одного члена семьи, чтобы иметь сбалансированное питание, нужно в месяц тратить 4 тысячи гривен. Это значит, что наша минимальная заработная плата в 3200 гривен не позволит человеку даже только питаться в соответствии с теми стандартами, которые сегодня будут говорить о здоровом питании, не говоря о необходимости других трат", — пояснила Балакирева.

Чем чревата политическая апатия

При этом другое социсследование Центра Разумкова показало, что большая часть граждан Украины (60,3%) не интересуются политикой.

Как пояснила Балакирева, то, что только треть населения интересуется политическими событиями, не внушает опасений. И нельзя говорить, что у украинцев наступила политическая апатия.

"И по данным опросов нашего Института, около 40% населения интересуются политическими событиями. Для нормального общества — это нормально. Потому что политические процессы — это процессы, которые должны интересовать только ту часть общества, которая в этих политических процессах в какой-то степени участвует. Это могут быть руководители и участники каких-то политических партий, а их не может быть много ни в одной стране. Если бы у людей спросили, интересуются ли они новостями и другими событиями, мы получаем более высокий процент — выше 90%. Но люди в этих новостях ищут не политические вопросы, а то, что их интересует. Так что 60% — нормальная цифра, и даже чуть-чуть маловато. Когда не интересующихся политикой будет около 70%, будет хорошо", — пояснила Балакирева.

При этом социолог отметила, что динамика протестных настроений в Украине свидетельствует, что они начинают смещаться в сторону экономических, а не политических требований, что тоже характеризует уровень жизни.

"И также звучат требования подотчетности власти. Это — организационно-технологическое устройство государства. Мы привыкли называть эти вещи политическими в нашей традиции, но это не политика", — считает Балакирева.

По мнению Корнейчука, одна из главных проблем общества — именно нежелание вникать в политический процесс и хотя бы анализировать действия наших политиков, не говоря уже о контроле.

"Собственно, в этом и причина того, что одни и те же политики приходят к власти и грабят народ, поскольку на выборах люди раз за разом опять приводят их к власти. Кроме того, общество совершенно не хочет думать и анализировать. Предпочитают разжеванную и выгодную политикам пропаганду в СМИ. Поэтому в итоге мы имеем ту власть, которую и заслуживаем. И никаких перспектив изменения подхода людей к политике, к сожалению, не наблюдается. Наоборот — с годами становится только хуже. То есть — запросы общества на политиков упали ниже плинтуса", — считает Корнейчук.

В свою очередь Карасев напомнил, что достаточно часто, когда в обществе наступало разочарование в политике, этим пользовались антидемократические силы.

"Часто диктатуры приходили в условиях разочарования политическими институтами — это называется "веймарский синдром", как в Германии. Так что эта ситуация опасна. И часто в условиях разочарования классическими политиками верх одерживали политики-демагоги, популисты, проходимцы и авантюристы. Эта цифра должна тревожить власть, общество, общественность, поскольку недоверие к политикам может обернуться ситуативным, единовременным, но тем не менее доверием к разного рода демагогам и шарлатанам от политики", — предупредил политолог.

Читайте также: Ползучее наступление. Доллар уже по 28 грн, а когда будет обвал?