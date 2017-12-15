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16.12.201704:26
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    Аналитика и комментарии

    "Покращення" от Гройсмана: доллар 28 и больше

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    Курс гривны летит в пропасть (9)

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    Неприятный предновогодний "подарок" преподнесла гривна украинцам. Национальная валюта стремительно дешевеет. Всего за полтора месяца она на 5% подешевела к американскому доллару — с 26,5 грн до 28 грн. Что думают по этому поводу сами украинцы?
    Гривна и доллары
    Украинское фото

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Деньги
    torange.ru
    Тренд дня: у вас гривна упала. Да кому она нужна

    Несмотря на морозы в рост пошла украинская валюта. Всего недавно, в конце ноября, наличный доллар торговался по 26,8 грн… но уже в начале зимы он подорожал почти на полгривны, а в последние дни курс доллара вырос еще на 20-30 копеек. В четверг за один доллар в обменниках уже просили 28 грн. 

    По мнению экспертов экономических причин для внезапного роста курса доллара в последнее время не наблюдалось. А вот Национальный банк Украины с 15 декабря 2017 года повысил учетную ставку до 14,5% годовых в связи с усилением инфляционных рисков. Как отреагировали на валютные колебания сами украинцы в соцсетях? 

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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