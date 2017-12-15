"Покращення" от Гройсмана: доллар 28 и больше

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Несмотря на морозы в рост пошла украинская валюта. Всего недавно, в конце ноября, наличный доллар торговался по 26,8 грн… но уже в начале зимы он подорожал почти на полгривны, а в последние дни курс доллара вырос еще на 20-30 копеек. В четверг за один доллар в обменниках уже просили 28 грн.

По мнению экспертов экономических причин для внезапного роста курса доллара в последнее время не наблюдалось. А вот Национальный банк Украины с 15 декабря 2017 года повысил учетную ставку до 14,5% годовых в связи с усилением инфляционных рисков. Как отреагировали на валютные колебания сами украинцы в соцсетях?

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook