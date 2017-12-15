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15.12.201712:31
Курсы валют НБУ
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    Экономика

    Национальный банк резко поднял курс евро и доллара

    (обновлено: )134883
    НБУ продолжил политику ослабления курса гривны по отношению к доллару и европейской валюте. Евро подорожал на 46 копеек за сутки.
    Евро и доллар
    REUTERS Dado Ruvic

    КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил официальные курсы валют на 15 декабря, которые значительно выше предыдущих.

    Курс доллара достиг отметки 27,41 грн/долл — до такой отметки доллар в Украине не поднимался с января 2017 года.

    Официальный курс евро за сутки вырос на 46 копеек  — до 32,46 грн/евро

    Курс российского рубля — 4,66 грн за 10 рублей.

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    Напомним, что накануне наличный курс американской валюты уже превысил отметку в 28 грн/доллар.

    На фоне падения курса гривны НБУ принял решение с 14 декабря упростить порядок ввоза гражданами в Украину наличной иностранной валюты в наличной форме.

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