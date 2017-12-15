Национальный банк резко поднял курс евро и доллара

КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил официальные курсы валют на 15 декабря, которые значительно выше предыдущих.

Курс доллара достиг отметки 27,41 грн/долл — до такой отметки доллар в Украине не поднимался с января 2017 года.

Официальный курс евро за сутки вырос на 46 копеек — до 32,46 грн/евро

Курс российского рубля — 4,66 грн за 10 рублей.

Читайте также: Ползучее наступление. Доллар уже по 28 грн, а когда будет обвал?

Напомним, что накануне наличный курс американской валюты уже превысил отметку в 28 грн/доллар.

На фоне падения курса гривны НБУ принял решение с 14 декабря упростить порядок ввоза гражданами в Украину наличной иностранной валюты в наличной форме.