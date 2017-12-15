Ползучее наступление. Доллар уже по 28 грн, а когда будет обвал?

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Доллар бьет рекорды

Украинская валюта начала обваливаться еще в конце ноября, достигнув пика падения в середине декабря. Вначале курс стремительно рос на межбанке, потом подскочил в обменниках. Если 27 ноября наличный доллар торговался по 26,8 грн, то уже через два дня — по 27,1 грн. За первую декаду декабря "зеленый" подорожал аж на 40 копеек. В последние дни недели курс рос на 20-30 копеек, а в четверг за доллар уже просили 28 грн.

Подобный рывок не на шутку встревожил как бизнес, так и население. Всего пару недель назад доллар перешагнул отметку в 27 грн, а теперь уже достиг новой психологической отметки.

По мнению экспертов, рост курса доллара имеет психологический фактор. Бизнес не доверяет политикам, имеет пессимистические настроения на следующий год, поэтому пытается запастись валютой на черный день.

Экономических причин для внезапного роста курса доллара не наблюдалось. Дефицит торгового баланса пока незначительный — всего 200 млн долларов, а именно этот показатель напрямую влияет на курс валюты.

Гривну "опустили" чиновники

По мнению экспертов, основной причиной обвала гривны являются внутренние факторы, прежде всего действия власти. Вначале МВФ отказал правительству в выдаче очередного транша, что сильно подорвало финансовые позиции страны. Стало очевидно, что гривну будут спасать только золотовалютные резервы (ЗВР) Национального банка, которых может в следующем году и не хватить.

"По нашим подсчетам, в следующем году нам нужно будет вернуть 7 миллиардов долларов, НБУ в реальности располагает 6-7 млрд долларов золотовалютных резервов из официально заявленных 19 млрд. В таких условиях сложно предположить, что в НБУ будут выбрасывать их на аукционы и пытаться гасить курс. Курс доллара у нас обычно является индикатором успехов и ошибок власти. У нас слишком сильная девальвация с высоким уровнем неопределенности. В страну в этом году поступило 2,5 млрд долларов прямых иностранных инвестиций — это в 4 раза меньше чем было в докризисные годы, когда мы получали 10 млрд инвестиций в год. Я бы не рекомендовал руководству НБУ даже дотрагиваться до золотовалютных резервов, потому что катастрофические последствия будут только нарастать", — заявил исполнительный директор международного фонда Блейзера Олег Устенко.

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Украинская власть не только провалила программу сотрудничества с МВФ, но и пустила ситуацию с валютным рынком на тормоза.

Полгода не могут назначить нового главу НБУ. Нынешний официальный руководитель Центробанка Валерия Гонтарева находится в незаконном полугодовом отпуске, все предусмотренные законом сроки для назначения нового главы НБУ уже прошли. И.о. главы НБУ Яков Смолий ведет себя на посту крайне вяло, действуя по принципу "не навреди". НБУ редко продает на межбанке валюту из международных резервов, поэтому спекулянты чувствуют себя вольготно. В итоге, когда правительство решило резко погасить долги по НДС перед бизнесом, за неделю "выкинув" на рынок 10 млрд гривен, предприятия тут же конвертировали эти деньги в американскую валюту. Попытки чиновников в середине декабря освоить все бюджетные расходы за год негативно отразились на экономике. Бизнес просто вышел "в кэш" и купил валюту на "черный день".

"Идут бюджетные расходы в гривнах, и часть из этих расходов, к сожалению, оседает на наличном валютном рынке. Гривна сейчас штурмует этот наличный валютный рынок. И поэтому мы наблюдаем такое явление", — заявил в эфире радиостанции Голос Столицы финансовый эксперт Виталий Шапран.

Добавил дров в костер и Минфин, который в добровольно-принудительной форме разместил среди госбанков гособлигации на $575 млн. Когда же банки лишились полмиллиарда долларов, Нацбанк никак не компенсировал сложившийся валютный дефицит. В итоге, долларов стало резко не хватать.

В середине ноября иностранные инвесторы получили возможность выводить дивиденды в валюте по смягченным правилам, поскольку летом НБУ посчитал, что это никак не отразится на курсе.

"Указанные шаги не приведут к значительному росту спроса на иностранную валюту (покупка валюты с целью репатриации дивидендов, начисленных за 2014-2016 годы, составляет меньше 4% спроса на валюту на межбанковском рынке). Следовательно, они не повлекут дополнительного давления на межбанковском валютном рынке", — сообщили в НБУ.

Однако в реальности вывод иностранцами валюты спровоцировал дополнительную панику на межбанке. Импортеры в преддверии новогодних праздников вынуждены были покупать доллары по любой цене, дабы выполнить свои обязательства перед иностранными партнерами. В итоге, курс подскочил до 28 грн, однако власть это на беспокоит, поскольку дешевая гривна позволяет чиновником быстро наполнять казну.

"Дешевая гривна позволяет правительству выполнять бюджет на фоне слабо растущей экономики: выплачивать растущие зарплаты и пенсии. Если показатели бюджета постоянно растут, то этого можно достичь только с помощью двух инструментов: роста экономики или печатного станка и девальвации национальной валюты. У нас экономика растет в пределах 2% в год – на уровне статистической погрешности. Естественно, на 2% роста обеспечивать такое увеличение показателей бюджета невозможно. Поэтому включается печатный станок Нацбанка. Это так называемое перечисление прибыли НБУ в доходы бюджета и другие монетарные инструменты. Гривна обесценивается с тем, чтобы выручка наших экспортеров росла в гривневом эквиваленте, и в бюджет поступало больше доходов", — заявил финансовый эксперт Алексей Кущ.

Гривну спасут новогодние подарки?

Эксперты прогнозируют, что ближе к концу месяца курс должен откатится до уровня 27-27,5 грн. Однако валютный курс стабилизирует не Нацбанк, а приближение новогодних праздников. Население начнет массово извлекать из кубышек "зеленый", чтобы купить подарки, накрыть на стол и хорошо провести каникулы.

"По мере уменьшения расходов с казначейского счета, по мере уменьшения свободной гривны в обращении, курс будет стабилизироваться. Потому что на самом деле никаких фундаментальных причин для такого движения нет.

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Сезонный фактор, когда начинаются праздники, очень много обменивают валюту, чтобы купить подарки. Потому что все равно валютой платежа в стране остается гривна, к счастью. И поэтому это обычно положительно влияет на курс. Но этого времени нужно еще дождаться. Поэтому у нас на самом деле этот и следующая неделя будет очень-очень быстрым на валютном рынке", — считает Шапран.

После Нового года валютный рынок ожидает штиль, после чего доллар, вероятно, вновь начнет дорожать.