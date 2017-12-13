Есть такая профессия – политику комментировать. Кто лучший?

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Политические профессии (политтехнологи, политконсультанты, политэксперты, политологи) становятся в силу ряда причин массовыми, отметил директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев во время состоявшейся в Киеве церемонии вручения наград Ассоциации профессиональных политических консультантов "Victoria-2017".

Награды вручались по результатам впервые составленного "Рейтинга политических профессий" в номинациях "Политтехнолог года", "Политический консультант года", "Политический эксперт года", "Политолог года".

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Вадим Карасев разделил первое место в рейтинге в категории "Политолог года" с Константином Бондаренко.

Но — кто первый, кто второй в политических профессиях — это все условно, отметил Карасев, приведя пример: ну вот кто первый — битлы или роллинги?

Много или мало

С этим согласился и Кость Бондаренко, напомнивший в присущей ему иронической манере о таком случае: "Как-то Растроповича спросили, кого он считает самым великим музыкантом, и тот скромно ответил: нас много…".

РИА Новости Украина Евгений Котенко Директор Фонда украинской политики Кость Бондаренко

На самом деле людей политических профессий на Украине не так уж много (в сравнении с масштабом страны) — счет в некоторых категориях рейтинга идет на десятки.

"Кроме рейтинга внешнего, есть еще как бы… мы друг друга знаем хорошо. Не важно, кто там первый, второй, третий…", — сказал Карасев. Он добавил, что хотел бы поблагодарить за верность профессии многих коллег, особенно Михаила Погребинского.

"Потому что меняются режимы, меняются политики, а Погребинский — остается", — сказал Карасев.

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Отметим, что Михаила Погребинского как "легенду украинской политологии" отметили практически все присутствовавшие политологи.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Михаил Погребинский

Понятно, что в силу известных всем причин, Михаил Погребинский с 2014 года не часто попадает на экраны украинских телеканалов — точнее, практически не попадает. Зато, как отметил представитель Ассоциации профессиональных политических консультантов Игорь Тенетко, на экранах каждый день много экспертов, выслушав которых, профессионалы спрашивают друг у друга: "кто это?"…

Игорь Тенетко/Facebook Представитель Ассоциации профессиональных политических консультантов Игорь Тенетко. Архивное фото

Новый класс — "экспертариат"

Что ж, массовизация профессии — процесс вполне естественный, считает Карасев.

"Знаете, мы переживаем время революции, демократизации, массовизации… Действительно, наша профессия — она стала массовой. Ничего не поделаешь! Когда-то раньше… были пять-шесть семь человек — политологов-аристократов, можно так сказать. Поэтому все было понятно. Сейчас поле расширилось, а главное, критерии вхождения в это поле размылись", — сказал политолог.

По его словам, это относится и к другим профессиям (например, к писательству), этому способствует технологическая революция — теперь есть блогосфера, соцсети…

"Можно не ждать, пока к тебе придут журналисты и возьмут интервью, самому можно написать, какую-то сенсацию сотворить… И ты уже, так сказать, непонятно кто — или простой блогер, или политический эксперт, политолог?" — сказал Карасев.

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Он добавил, что в таких условиях происходит неизбежный процесс "массовизации и даже — не побоимся такого слова — пролетариатизации экспертного политологического поля".

"Я это иногда называю — экспертариат", — отметил Карасев, подчеркнув, что именно в силу указанных причин "необходимы такие рейтинги, чтобы не забывали о профессиональных критериях".

РИА Новости Украина Евгений Котенко Вадим Карасев

"Потому что есть критерии массового мнения, (люди — Ред.) воспринимают "на ура", допустим, какую-то сенсацию или какой-то там блог. А есть профессиональные критерии. И важно в этих условиях соотнести вот эту массовую реакцию на те или иные заявления, блоги, посты, колонки и т.п., и профессиональные критерии — для того, чтобы все-таки сохранить авторитетность, позицию авторитета в том или ином поле…", — констатировал эксперт.

При этом, по словам Карасева, это не значит, что профессионалы должны замкнуться в своем узком кругу.

"Политология будет расширяться, посмотрите, сколько существует новых возможностей, интернет, телевидение, где постоянно требуются комментарии… Мы вообще превратились, может быть, в нацию экспертов и политологов… И народная политология — это явление, которое нельзя отрицать", — сказал Карасев, добавив, что "тем более, в условиях народовизациии… важны профессиональные рейтинги и уважение профессионалов друг к другу".

"У наших людей и так каша в голове…"

С этим согласился Вячеслав Пиховшек (занявший первое место в рейтинге в номинации "Политический эксперт года"). По его словам, телезритель получает мнение того эксперта, которого проще всего "достать" гостевому редактору, а зарплата последнего не зависит от "качества" гостя…

Пиховшек также отметил, что "профи" порой сложно уговорить прийти на эфир, в результате появилась группа людей, которых он называет "политологами по вызову".

"Они готовы комментировать что угодно, когда угодно, в любое время суток, в любом хронометраже", — сказал журналист и политэксперт.

Украинское фото Вячеслав Пиховшек. Архивное фото

"Новостийное телевидение будет развиваться и дальше. Будет возникать бесконечное количество новостийных каналов. Это не имеет какого-то общего отношения к рынку, это связано с процессами изменений… Такие же новостийные каналы существуют в ближайших двух типах телевидения, которые подходят Украине — это (телевидение — Ред.) Турции и Индии — по аналогичным системам это все построено, без особенного государственного влияния", — сделал прогноз Пиховшек.

Он призвал профессионалов "смелее предлагать себя" (на ТВ — ред.), доносить информацию о наличии специалистов по тому или иному вопросу…

"Нет ничего страшнее, чем если профессия "политологов по вызову размножится. У наших людей и так каша в голове сумасшедшая, понимаете? Они не видят никакой связи между тем, как они голосуют, и тем, как они живут", — резюмировал Пиховшек.

А а получивший награду в номинации "Политтехнолог года" Андрей Золотарев напомнил, что близится новый электоральный цикл, политики будут искать — "с кем работать?". Он посоветовав и политикам не забывать о профессиональных критериях при отборе — "для них же будет лучше".