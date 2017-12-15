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    Аналитика и комментарии

    Перегибы на местах. Почему Порошенко — царственная особа

    (обновлено: )168193
    В регионах со всей ответственностью соблюдения совковых традиций подходят к визитам главы государства — в любую погоду латают дороги, закрывают "неугодные" надписи и даже бордюры моют вручную.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Украинское фото

    Оксана Максимова, РИА Новости Украина

    Очередной визит главы государства Петра Порошенко в Харьков не обошелся без подготовки в лучших традициях совка. К приезду президента и его польского коллеги Анджея Дуды на Мемориале жертвам тоталитаризма в Лесопарке белые бордюры вдоль дорожек решили вымыть вручную. Кадры мужчин с тряпками выложили в сеть возмущенные пользователи, напомнившие еще об оставшейся возможности покрасить траву в зеленый цвет.

    Вместе с тем такие "потемкинские деревни" для Порошенко в стране уже давно не редкость. Подробнее — в обзоре РИА Новости Украина.

    Красили асфальт

    В августе минувшего года все в том же Харькове к визиту Порошенко местные чиновники готовились, как могли. Поездка президента предусматривала посещение восстановленной филармонии, поэтому на Рымарской перед зданием решили покрасить асфальт в черный цвет, а плитку рядом — в красный.

    Рабочие, которые с помощью валика и эмали занимались покраской, на вопросы журналистов о причинах таких малярных работ ответили: "Нам сказали красить – и мы красим. Укрепляется асфальт". 

    Vgorode.ua
    Подготовка к визиту Порошенко

    Уже в этом году в Харькове произошел еще один инцидент. В сентябре спустя несколько дней после визита гаранта на перекрестке пр. Тракторостроителей и ул. Валентиновской дождь смыл приклеенную к асфальту к приезду Порошенко "зебру" для пешеходов.

    Главное
    Дождь смыл приклеенную к асфальту к приезду Порошенко "зебру" для пешеходов

    Пользователи соцсетей, комментируя уплывающую "зебру", шутили, что у президента "отклеилась одна из реформ".

    Прятали надписи

    Директор НТЦ Психея Геннадий Рябцев
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Дела НКРЭКУ. Порошенко закон не писан — эксперт

    В мае этого года в Одессе во время визита президента местные власти "прикрыли" недекоммунизированные памятники времен СССР в городе. Впрочем, досталось не только советским памятникам. 

    Так, на Думской площади около пушки на Приморском бульваре курсантов выстроили в ряд, чтобы закрыть надпись "Слава русскому оружию" на памятнике. 14 кадетов с флагами Украины образовали "живую стену", тщательно скрыв нерукопожатную надпись от глаз президента. Напомним, что пушка-памятник на Приморском бульваре Одессы, посвящена успешному отражению нападения англо-французской эскадры на Одессу во время Крымской войны 1854—1855 годов. Памятник открыт в 1904 году.

    Соцсети
    Пушка-памятник на Приморском бульваре Одессы и курсанты

    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    Jure MAKOVEC / AFP
    Frankfurter Rundschau: Порошенко наступает на грабли Януковича
    Также Стену Героев СССР на Театральной площади города завесили композициями из воздушных шаров с символикой Украины и Евросоюза. Однако и этим не ограничились: по периметру Приморского бульвара от мэрии и Оперного театра и до Екатеринской площади выставили забор и турникеты, а на огороженную территорию пускали только по "предварительным спискам".

    Отменяли занятия

    В октябре этого года во время визита президента в Чернигов в Черниговском педагогическом университете отменили занятия. Как сообщали местные СМИ, на время пребывания Порошенко в университете ввели специальный режим, согласно которому преподаватели могли зайти в помещение через боковые двери только по паспортам и с небольшими сумочками. Другие входы в учебное заведение закрыли.

    Президент Петр Порошенко
    Сайт президента Украины
    США и ЕС: Порошенко рубит сук, на котором сидит

    Смотрите также: Визит турецкого президента. Как Порошенко встречал Эрдогана

    Черниговские журналисты также отмечали, что такие меры безопасности применялись впервые. Раньше, когда в университет приезжали первые лица государства, учебный процесс не останавливали.

    Вырезали деревья

    В июне 2017-го Порошенко ездил на Закарпатье, где на украинско-словацкой границе торжественно "запустил" безвизовый режим. К приезду президента в Ужгородском аэропорту ремонтировали взлетную полосу, а в последнюю ночь перед визитом на дороге, которой должен был ехать Порошенко, спешно рисовали разметку. Местные жители в ответ шутили, что если бы не приезд гаранта, разметки бы они не увидели еще долгие годы.

    Центр Ужгорода также "подчистили" от стихийных торговцев и даже вырезали многолетние деревья по маршруту следования лидера страны. 

    7dniv.info
    В Ужгороде к приезду Порошенко вырезали многолетние деревья

    Одалживали новую форму

    В 2014 году к визиту Порошенко на Хортицу, где проходило награждение бойцов АТО, военных Запорожского 23 ТрО одели в новую форму, которую после встречи с главой государства им пришлось сдать обратно.

    Петр Порошенко. Архивное фото
    Украинское фото
    Павлив: Порошенко упустил шанс получить симпатии украинцев

    Как писали СМИ, одежду для "красивой картинки" президенту одолжили у 55-й бригады. Военным же пообещали, что новую форму выдадут на следующий день, однако этого не произошло.

    Ремонтировали дороги

    Распространенным атрибутом подготовки ко встрече президента в регионах остается и спешное латание асфальта, погода в процессе которого зачастую не имеет никакого значения. В январе 2015 года в Озерном под Житомиром рабочие укладывали асфальт прямо в лужи.

    В Одессе в октябре 2015-го даже перестарались с ремонтом дорог. Так, с благоустройством территории инфекционной больницы решили особо не возиться — ограничились только укладкой у старого здания нового асфальта.

    048.ua
    Для Порошенко бестолково положили асфальт в Одессе

    По данным открытых источников интернет

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