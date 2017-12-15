Перегибы на местах. Почему Порошенко — царственная особа

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Очередной визит главы государства Петра Порошенко в Харьков не обошелся без подготовки в лучших традициях совка. К приезду президента и его польского коллеги Анджея Дуды на Мемориале жертвам тоталитаризма в Лесопарке белые бордюры вдоль дорожек решили вымыть вручную. Кадры мужчин с тряпками выложили в сеть возмущенные пользователи, напомнившие еще об оставшейся возможности покрасить траву в зеленый цвет.

Вместе с тем такие "потемкинские деревни" для Порошенко в стране уже давно не редкость. Подробнее — в обзоре РИА Новости Украина.

Красили асфальт

В августе минувшего года все в том же Харькове к визиту Порошенко местные чиновники готовились, как могли. Поездка президента предусматривала посещение восстановленной филармонии, поэтому на Рымарской перед зданием решили покрасить асфальт в черный цвет, а плитку рядом — в красный.

Рабочие, которые с помощью валика и эмали занимались покраской, на вопросы журналистов о причинах таких малярных работ ответили: "Нам сказали красить – и мы красим. Укрепляется асфальт".

Vgorode.ua Подготовка к визиту Порошенко

Уже в этом году в Харькове произошел еще один инцидент. В сентябре спустя несколько дней после визита гаранта на перекрестке пр. Тракторостроителей и ул. Валентиновской дождь смыл приклеенную к асфальту к приезду Порошенко "зебру" для пешеходов.

Главное Дождь смыл приклеенную к асфальту к приезду Порошенко "зебру" для пешеходов

Пользователи соцсетей, комментируя уплывающую "зебру", шутили, что у президента "отклеилась одна из реформ".

Прятали надписи

В мае этого года в Одессе во время визита президента местные власти "прикрыли" недекоммунизированные памятники времен СССР в городе. Впрочем, досталось не только советским памятникам.

Так, на Думской площади около пушки на Приморском бульваре курсантов выстроили в ряд, чтобы закрыть надпись "Слава русскому оружию" на памятнике. 14 кадетов с флагами Украины образовали "живую стену", тщательно скрыв нерукопожатную надпись от глаз президента. Напомним, что пушка-памятник на Приморском бульваре Одессы, посвящена успешному отражению нападения англо-французской эскадры на Одессу во время Крымской войны 1854—1855 годов. Памятник открыт в 1904 году.

Соцсети Пушка-памятник на Приморском бульваре Одессы и курсанты

Также Стену Героев СССР на Театральной площади города завесили композициями из воздушных шаров с символикой Украины и Евросоюза. Однако и этим не ограничились: по периметру Приморского бульвара от мэрии и Оперного театра и до Екатеринской площади выставили забор и турникеты, а на огороженную территорию пускали только по "предварительным спискам".

Отменяли занятия

В октябре этого года во время визита президента в Чернигов в Черниговском педагогическом университете отменили занятия. Как сообщали местные СМИ, на время пребывания Порошенко в университете ввели специальный режим, согласно которому преподаватели могли зайти в помещение через боковые двери только по паспортам и с небольшими сумочками. Другие входы в учебное заведение закрыли.

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Черниговские журналисты также отмечали, что такие меры безопасности применялись впервые. Раньше, когда в университет приезжали первые лица государства, учебный процесс не останавливали.

Вырезали деревья

В июне 2017-го Порошенко ездил на Закарпатье, где на украинско-словацкой границе торжественно "запустил" безвизовый режим. К приезду президента в Ужгородском аэропорту ремонтировали взлетную полосу, а в последнюю ночь перед визитом на дороге, которой должен был ехать Порошенко, спешно рисовали разметку. Местные жители в ответ шутили, что если бы не приезд гаранта, разметки бы они не увидели еще долгие годы.

Центр Ужгорода также "подчистили" от стихийных торговцев и даже вырезали многолетние деревья по маршруту следования лидера страны.

7dniv.info В Ужгороде к приезду Порошенко вырезали многолетние деревья

Одалживали новую форму

В 2014 году к визиту Порошенко на Хортицу, где проходило награждение бойцов АТО, военных Запорожского 23 ТрО одели в новую форму, которую после встречи с главой государства им пришлось сдать обратно.

Как писали СМИ, одежду для "красивой картинки" президенту одолжили у 55-й бригады. Военным же пообещали, что новую форму выдадут на следующий день, однако этого не произошло.

Ремонтировали дороги

Распространенным атрибутом подготовки ко встрече президента в регионах остается и спешное латание асфальта, погода в процессе которого зачастую не имеет никакого значения. В январе 2015 года в Озерном под Житомиром рабочие укладывали асфальт прямо в лужи.

В Одессе в октябре 2015-го даже перестарались с ремонтом дорог. Так, с благоустройством территории инфекционной больницы решили особо не возиться — ограничились только укладкой у старого здания нового асфальта.

048.ua Для Порошенко бестолково положили асфальт в Одессе

По данным открытых источников интернет