Наш дивный мэр Кличко: что ни решение - чудо

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Под конец года мэр Киева Виталий Кличко развернул бурную деятельность. То он решил установить флаг за 47 млн и создать новый талисман Киева, теперь же — массово обучать киевлян английскому. Хотя еще весь прошлый год был объявлен президентом Петром Порошенко годом английского языка в Украине.

"Киев заговорит по-английски"

Мэр Виталий Кличко к концу года озаботился туристическим потенциалом столицы, который, по его мнению, сдерживается скудными познаниями киевлян в английском. В связи с этим киевский градоначальник предложил массового обучать киевлян английскому языку и инициировал программу "Киев заговорит по-английски".

Планируется, что обучение будет проводиться по инновационному методу "смешанного обучения" и будет бесплатным. Правда, кто именно сможет воспользоваться льготной программой – не понятно. Известно лишь, что кроме прочих, к обучению будут привлекать людей с инвалидностью, участников АТО и переселенцев.

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Кличко рассказал, что по оценкам специалистов, средний уровень владения английским языков среди жителей европейских столиц — не ниже 50%. А в столицах скандинавских стран этот показатель составляет 70%. При этом, по его данным, в Украине английский язык на должном уровне знают лишь 7% граждан.

"Ежегодно в Киев приезжают миллионы гостей. Киев имеет огромный туристический потенциал. Наша задача — увеличивать его. И знание английского поможет в этом", — подчеркнул киевский мэр.

При этом Кличко не обозначил стоимость программы для городской казны, но выразил уверенность, что после ее реализации можно будет утверждать, что "Киев говорит по-английски".

"Благодаря реализации этого проекта на протяжении 2018 года 10 тысяч киевлян смогут бесплатно изучать английский язык по инновационным методам смешанного обучения (blended learning). Метод, разработанный командой Социального проекта изучения иностранных языков "Lingva.Skills". Особое внимание будет уделено и обучению сотрудников Киевской городской и районных государственных администраций и коммунальных предприятий", — отметил мэр.

Флаг за 47 млн и новый талисман

Ранее Кличко решил установить в центре столицы "главный флаг страны". По данным системы публичных закупок "Prozorro", на строительство планируют потратить аж 47 миллионов гривен!

При этом киевский градоначальник призвал не спекулировать на эту тему и не придаваться размышлениям, нужен такой флаг или нет.

По мнению Кличко, флаг является одним из символов государства и способствует национальному единству.

"Я бы хотел бы, чтобы люди не спекулировали на эту тему. Государственный Флаг Украины является одним из символов государства, его оберегом, способствует национальному единству, консолидации общества, пробуждает чувство гордости за свою страну. Помним, как наши ребята устанавливали украинский флаг на горе Карачун, помним сине-желтые флаги, пробитые пулями и осколками, пропитанные кровью наших ребят. За государственный флаг и наше государство защитники Украины отдают свою жизнь сегодня на Востоке страны. Поэтому не надо спекулировать — нужен нам главный флаг нашего государства или нет. Мы должны установить в Киеве главный подержанный флаг Украины", — подчеркнул Кличко.

Установку главного флага власти планируют завершить к августу 2018 года. Стальной флагшток высотой 75 м и весом 85 тонн установят на территории Музея истории Украины во Второй мировой войне на улице Лаврской, 27. Сам флаг будет иметь размеры 12,5 м х 19 м.

Серьезно взялся киевский мэр и за создание талисмана украинской столицы. По его мнению, талисман поможет лучше презентовать Киев.

"Хочу воспользоваться возможностью и объявить о нашем намерении провести открытый публичный конкурс на создание талисмана города Киева. Я уверен, что такой талисман поможет лучше презентовать наш город, и первым событием, на котором будет использован такой талисман, станет финал Лиги чемпионов в 2018 году", — сказал он на церемонии презентации логотипов финалов мужской и женской ЛЧ-2018.

Взялся за биткоин

Не занимать у мэра и предприимчивости. В конце ноября 2017 года, на волне резкого роста курса биткоина, мэрия по инициативе Кличко обратилась к Раде, президенту Петру Порошенко и Нацбанку с просьбой создать национальную криптовалюту и условия для развития мировых электронных валют. За принятие соответствующего проекта решения проголосовали 84 депутата при минимально необходимом 61.

Борьбу с криптовалютами власти Киева назвали "бессмысленной тратой времени". А запуск криптовалюты, по их мнению, может заменить потребность в кредитовании и внешних инвестициях. Киевские депутаты просят узаконить процедуры блокчейна, краудфандинга и прочих технологий, создать нормативно-правовую базу для развития в Украине современных форм накопления и создания криптовалют.

Уже не впервой

Впрочем, чего не отнять у киевских мэров, так это умения удивлять жителей столицы.

Так, в прошлом году киевская мэрия решила под конец зимы бороться со снегом путем строительства снегоплавильных станций. По мнению Кличко, это позволило б экономить средства на вывозе снега. Хотя, по оценкам экспертов, снегоплавильная станция будет стоить Киеву от 0,5 млн долларов.

"Могу сказать, что будем делать все, чтобы закупить современную технику, чтобы ее было достаточно для более оперативного реагирования на вызовы зимней непогоды", — заверял Кличко.

То, в начале сентября 2017 года Кличко с директором коммунального предприятия "Киевавтодор" Александром Густелевым на мотоцикле инспектировали отремонтированные дороги столицы, то поздравлял киевлян с новогодними праздниками, проехавшись по Днепру на вейкборде в костюме Деда Мороза.

Время от времени, чтобы расслабиться, представители власти уходят в творчество.

В феврале 2017 года Кличко на канале NewsOne сыграл на гитаре и спел "Ваше благородие, Госпожа Удача" — по его словам, впервые за последние 20 лет.

Напомним, выступал с концертами и экс-мэр Киева Леонид Черновецкий.

В 2009 году он даже выпустил музыкальный диск "От Мэра. С любовью".

В декабре 2008 года Черновецкий по просьбе журналистов спел куплет песни "Рідна мати моя", которой собирался поздравить украинцев в Новогоднюю ночь.

По материалам из открытых источников интернет