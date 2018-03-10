Народные депутаты Егор Соболев, Семен Семенченко и Владимир Парасюк выступили поручителями за членов радикальных организаций, которых ранее полиция задержала за массовые беспорядки под Соломенским райсудом Киева.
Ничто так не иллюстрирует запоздалые конвульсии постсоветской системы, как последняя сюрреалистическая неделя в Украине, пишут мировые СМИ. И только МВФ, ЕС и США "помешали" Киеву нанести роковой удар по борьбе с коррупцией.
Украина находится под внешним управлением, и антикоррупционные органы являются инструментами этого управления. Поэтому попытки украинской власти "убить НАБУ" вызвали такую резкую реакцию со стороны западных партнеров.
Егор Соболев больше не глава парламентского комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции. Парламент отозвал нардепа с этой должности. Что стало причиной такого решения и как отреагировали на него сами украинцы в соцсетях?
Верховная Рада сместила с должности главы парламентского комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Егора Соболева. О причинах и версиях такого решения — в обзоре РИА Новости Украина.
Накануне Кабмин создал монополиста по управлению шахтами, Егора Соболева отзывают с поста главы парламентского комитета, Венгрия обрушилась с новыми обвинениями в адрес Украины, а журнал Time назвал "человека года".
По информации нардепа Егора Соболева, обоих задержанных добровольцев везут в Мариуполь, обоим инкриминируют какое-то нападение в Кировоградской области, но везут проверенным маршрутом - к следователю донецкой полиции Артему Подвигу.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Народные депутаты Егор Соболев, Семен Семенченко и Владимир Парасюк выступили поручителями за членов радикальных организаций, которых ранее полиция задержала за массовые беспорядки под Соломенским райсудом Киева.