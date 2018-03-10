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    Егор Соболев

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 134
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    Столкновения возле Соломенского райсуда в Киеве
    Всех задержанных под Соломенским судом отпустили на поруки депутатов
    22:15 17.02.2018
    334Суд отпустил Труханова, радикалы против
    Народные депутаты Егор Соболев, Семен Семенченко и Владимир Парасюк выступили поручителями за членов радикальных организаций, которых ранее полиция задержала за массовые беспорядки под Соломенским райсудом Киева.
    Народный депутат Егор Соболев в Верховной Раде
    Жена Егора Соболева заявила об угрозах неизвестного облить кислотой их детей
    09:28 22.12.2017
    358
    Телеведущая Маричка Падалка заявила, что неизвестный прислал письмо с угрозами в адрес ее мужа Егора Соболева и их детей.
    Международный валютный фонд
    Le Monde: Украина доигралась до жесткой позиции МВФ
    14:58 16.12.2017
    4252Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    Ничто так не иллюстрирует запоздалые конвульсии постсоветской системы, как последняя сюрреалистическая неделя в Украине, пишут мировые СМИ. И только МВФ, ЕС и США "помешали" Киеву нанести роковой удар по борьбе с коррупцией.
    Президент Петр Порошенко
    США и ЕС: Порошенко рубит сук, на котором сидит
    07:47 14.12.2017
    22622Политический кризис: страна в тупике
    Киев утратит поддержку МВФ, если не достигнет прогресса в области стратегически важных реформ, а Европарламент призывает украинские власти продолжать программу реформ в соответствии с обязательствами.
    Марш в Киеве
    На митинге в Киеве призвали создать комитет национального спасения
    14:56 10.12.2017
    1212
    Депутат Верховной Рады Украины от фракции "Самопомич" Егор Соболев отметил, что в комитет нужно избрать людей с кристальной репутацией.
    Вывеска НАБУ
    Взрыв (не)минуем. Чем закончится война власти с НАБУ?
    07:55 09.12.2017
    2999Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    Украина находится под внешним управлением, и антикоррупционные органы являются инструментами этого управления. Поэтому попытки украинской власти "убить НАБУ" вызвали такую резкую реакцию со стороны западных партнеров.
    Николай Спиридонов. Архивное фото
    Спиридонов: увольнение Соболева — открытое предупреждение нардепам
    18:20 08.12.2017
    602Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    Политический эксперт Николай Спиридонов считает, что смещение с поста главы антикоррупционного комитета Егора Соболева — сигнал ряду депутатов, что вскоре власти возьмутся и за них.
    Член правления Центра противодействия коррупции Александра Устинова
    Последствия увольнения Соболева из комитета ВР. Мнение эксперта
    17:27 08.12.2017
    331Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    По словам члена правления Центра противодействия коррупции Александры Устиновой, говорить о том, что Егор Соболев не справился с работой главы комитета ВР, просто смешно.
    Егор Соболев в Верховной Раде
    Неужели власть пошла в наступление? Соцсети об отставке Соболева
    16:52 08.12.2017
    808Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    Егор Соболев больше не глава парламентского комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции. Парламент отозвал нардепа с этой должности. Что стало причиной такого решения и как отреагировали на него сами украинцы в соцсетях?
    Тарас Чорновил. Архивное фото
    Тарас Чорновил: расскажу, за что уволили Соболева
    16:17 08.12.2017
    3653Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    Соболева уволили правильно, потому что было за что, но сделали это в самое неподходящее время, считает политический аналитик.
    Егор Соболев. Архивное фото
    США об отставке Соболева. Комитет должен продолжить работу
    16:12 08.12.2017
    110
    Как заявили в посольстве США в Киеве, председатель и антикоррупционный комитет совместно будут бороться с коррупцией ради новой Украины.
    Егор Соболев. Архивное фото
    Не по Егорке шапка? За что Рада "ушла" Соболева с главы комитета?
    15:32 08.12.2017
    696Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    Верховная Рада сместила с должности главы парламентского комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Егора Соболева. О причинах и версиях такого решения — в обзоре РИА Новости Украина.
    Егор Соболев. Архивное фото
    Увольнение Соболева развалит стабильность в Раде - Павловский
    03:57 08.12.2017
    417
    Оппозиционеру Егору Соболеву и лидерам фракции «Самопомич», а также другим фракциям, власть показала, что бывает за неготовность идти к диалогу, считает эксперт.
    Егор Соболев. Архивное фото
    Рада отозвала Соболева с поста главы антикоррупционного комитета
    16:51 07.12.2017
    1879Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    За проект постановления об отзыве народного депутата Егора Соболева с должности главы парламентского комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции проголосовали 256 депутатов.
    Михаил Саакашвили возле Верховной Рады, 6 декабря 2017
    Хроника 6 декабря: "новая Сечь" Саакашвили, отставка Соболева, конец блокады NewsOne
    09:19 07.12.2017
    1187Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Накануне Кабмин создал монополиста по управлению шахтами, Егора Соболева отзывают с поста главы парламентского комитета, Венгрия обрушилась с новыми обвинениями в адрес Украины, а журнал Time назвал "человека года".
    Егор Соболев. Архивное фото
    Соболев о своей отставке: значит, я боролся с коррупцией
    19:25 06.12.2017
    706
    глава парламентского комитета по противодействию коррупции Егор Соболев заявил, что ему с марта угрожали снять с должности руководителя комитета, поэтому был готов к этому.
    Егор Соболев
    Егора Соболева отзывают с поста главы парламентского комитета
    17:29 06.12.2017
    543Политический кризис: страна в тупике
    Инициативу об его отзыве поддержали 12 членов комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.
    Ситуация на Майдане Незалежности
    После задержания добровольцев на Майдане назначили общий сбор - нардеп
    02:59 27.11.2017
    1308Расследование убийств на Майдане. Медленно и скрытно
    По информации нардепа Егора Соболева, обоих задержанных добровольцев везут в Мариуполь, обоим инкриминируют какое-то нападение в Кировоградской области, но везут проверенным маршрутом - к следователю донецкой полиции Артему Подвигу.
    Наручники
    Полиция сообщила подробности задержания бойца "Донбасса" в Киеве
    01:48 25.11.2017
    439Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Как отмечается, по поручению прокуратуры во исполнение решения суда в Соломенскому районе Киева работники полиции задержали гражданина, подозреваемого в похищении человека.
    Егор Соболев. Архивное фото
    СМИ сделали больно Соболеву, проигнорировав его пресс-конференцию
    03:19 18.11.2017
    461Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Участники протестной акции под Верховной Рады анонсировали ранее пресс-конференцию в палаточной городке на Грушевского. По словам нардепа Егора Соболева ни один журналист не пришел на это мероприятие.
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    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
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    Столкновения возле Соломенского райсуда в Киеве
    Всех задержанных под Соломенским судом отпустили на поруки депутатов
    22:15 17.02.2018
    334
    Народные депутаты Егор Соболев, Семен Семенченко и Владимир Парасюк выступили поручителями за членов радикальных организаций, которых ранее полиция задержала за массовые беспорядки под Соломенским райсудом Киева.
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