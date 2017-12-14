Нацбанк прокомментировал угрозу срыва получения очередного транша МВФ

MANDEL NGAN/AFP

КИЕВ, 14 дек — РИА Новости Украина. Риски отсрочки получения Украиной следующего кредитного транша по программе сотрудничества с Международным валютным фондом усилились, сообщает в четверг пресс-служба Национального банка Украины.

"Усилились риски отсрочки следующего кредитного транша по программе сотрудничества с Международным валютным фондом", — сообщает пресс-служба регулятора на официальном сайте. По данным Нацбанка Украины, это может "сдержать снижение инфляции в следующем году".

Кроме того, негативно на инфляции в 2018 году может сказаться, по мнению регулятора, риск более существенного повышения соцстандартов, дальнейшее подорожание сырых продуктов питания, а также существенный рост мировой экономики, который может стимулировать трудовую миграцию и, соответственно, повышение заработных плат.

По словам и.о. главы Нацбанка Украины Якова Смолия, Украина может получить очередной транш от Международного валютного фонда во втором квартале 2018 года.

"Мы ожидаем, что приезд миссии (МВФ – ред.) может быть под конец января и, соответственно, пересмотр программы февраль-январь и транш возможен во втором квартале", — сказал Смолий на брифинге.

По его словам, Киев в следующем году рассчитывает получить от МВФ два кредитных транша на общую сумму 3-3,5 миллиарда долларов.

Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В сентябре 2016 года фонд перевел третий транш кредита Украине на сумму 1 миллиард долларов. В 2017 году Украина пока получила только один транш в 1 миллиард долларов. Он поступил в апреле.