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    Екатерина Рожкова

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 17
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    Вывеска на здании представительства Международного валютного фонда в Украине
    Нужны ли Украине средства МВФ?
    19:20 19.12.2017
    489
    Политика правительства направлена на внешние заимствования, она не стимулирует развитие национальной экономики или экономический рост, считает эксперт.
    Международный валютный фонд. Архивное фото
    Задержка транша МВФ несет риск для банковской системы Украины - НБУ
    13:14 18.12.2017
    658Курс гривны летит в пропасть
    Замглавы НБУ Екатерина Рожкова считает, что банковская система Украины стабильна и глобальных рисков для финансовой стабильности в 2018 году не ожидается.
    Александр Ярославский. Архивное фото
    НБУ вернет Ярославскому документы на покупку банка у россиян
    16:33 15.12.2017
    229Уход российских банков из Украины
    По словам заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой, в пакете документов на покупку ПИБ не было согласования от российского Внешэкономбанка.
    Национальный банк Украины
    Продажа "Сбербанка". Нацбанк сообщил о потенциальном покупателе
    14:29 12.09.2017
    486Уход российских банков из Украины
    По словам Екатерины Рожковой, потенциальный покупатель является нерезидентом Украины, полный пакет документов еще не подан. Она добавила, что есть только письмо о намерениях, состоялась встреча.
    Игорь Коломойский. Архивное фото
    Национализация "ПриватБанка". Коломойский пожаловался на рейдерство - НБУ
    20:58 22.06.2017
    1070Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    Замглавы НБУ Екатерина Рожкова напомнила, что закон о системе гарантирования содержит норму о том, что предыдущий владелец акций банка не имеет права требовать от инвестора возмещения убытков.
    Доллары и евро
    НБУ рекомендует бизнесу перейти на расчеты в евро
    12:44 23.05.2017
    1303
    Как заявила заместитель главы НБУ Катерина Рожкова, в Украине активно внедряются евродирективы, внесены изменения в нормативно-правовую базу, много изменений еще готовится.
    Флаги Европейского Союза и Украины на фоне здания Национального банка Украины
    НБУ предоставит свою позицию по покупке "дочки" "Сбербанка"
    13:39 22.05.2017
    386Уход российских банков из Украины
    Замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова сообщила, что документы по продаже "дочки" "Сбербанка" находятся в стадии изучения, регулятор скоро сможет сформулировать свою позицию по этому вопросу.
    Под стенами НБУ митингуют вкладчики
    У НБУ нет информации о возможных покупателях "дочек" банков РФ
    16:45 21.03.2017
    222Уход российских банков из Украины
    Как сообщила Екатерина Рожкова, как только процессы переговоров будут завершены, регулятор обязательно об этом узнает, потому что любой потенциальный инвестор должен согласовываться с Нацбанком.
    Нацбанк
    НБУ не имеет претензий к "дочкам" банков РФ
    17:46 15.03.2017
    425
    Как заявила заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова, с точки зрения надзорных требований у регулятора нет претензий к "дочкам" российских банков.
    Пресс-брифинг в НБУ по ПриватБанку. Прямая трансляция
    Пресс-брифинг в НБУ по "ПриватБанку" 
    15:32 20.12.2016
    438Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    Утром в среду, 21 декабря, "ПриватБанк" будет полностью в собственности государства, так как зарегистрирован новый устав финучреждения, заявила заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова.
    ПриватБанк
    "ПриватБанк" в среду утром будет полностью государственным - НБУ
    15:25 20.12.2016
    947Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    Заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова сообщила об регистрации нового устава "ПриватБанка", благодаря чему во вторник произойдет передача акций Министерству финансов.
    Национальный банк Украины
    Эксперт: обыск у замглавы НБУ – фарс недолгого действия
    10:50 28.10.2016
    422Перестановки в НБУ: что изменится после ухода Гонтаревой?
    Финансист Игорь Шевченко заявил, что обыск у замглавы Нацбанка Екатерины Рожковой закончится заявлением о том, что ничего обнаружено не было, поэтому дальнейших следственных действий ждать не стоит.
    Екатерина Рожкова
    У заместителя Гонтаревой обыскали квартиру в Киеве
    14:56 27.10.2016
    1633Перестановки в НБУ: что изменится после ухода Гонтаревой?
    Сообщается, что обыск по месту жительства Катерины Рожковой по делу банка "Михайловский" уже закончен, а зампред НБУ находится на рабочем месте и выполняет свои служебные обязанности.
    В НБУ прокомментировали информацию о национализации ПриватБанка. Видео
    В НБУ прокомментировали информацию о национализации "ПриватБанка" 
    01:07 22.10.2016
    3932Лопнуло терпение. Вкладчики банка "Михайловский" вышли на Майдан
    Исполняющая обязанности заместителя председателя НБУ Екатерина Рожкова прокомментировала опубликованную в СМИ информацию о предполагаемой национализации "ПриватБанка".
    Национальный банк Украины
    Нацбанк намерен отменить пенсионный сбор 2% при покупке валюты
    19:47 13.05.2016
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    По словам заместителя главы Национального банка Украины Екатерины Рожковой, регулятор поддерживает отмену 2% сбора в Пенсионный фонд с валютообменных операций.
    Ситуация у банка Хрещатик в Киеве
    В НБУ объяснили причины банкротства "Хрещатика"
    15:34 11.04.2016
    839Лопнуло терпение. Вкладчики банка "Михайловский" вышли на Майдан
    По словам и.о. замглавы НБУ Екатерины Рожковой, банк нередко кредитовал компании своих частных акционеров на заведомо невыгодных условиях и не зарабатывал денег, а также нуждался в изменении бизнес-модели.
    Гривны, доллары и евро
    НБУ объявил о росте гривневых вкладов в банки Украины
    13:27 22.02.2016
    874Заявления МВФ и экономический кризис в Украине.
    Замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова заявила, что просроченная задолженность кредита в украинских банках на сегодняшний день составляет 21%, в то время как в середине 2014 года этот показатель составлял 8%.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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