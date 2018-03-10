Утром в среду, 21 декабря, "ПриватБанк" будет полностью в собственности государства, так как зарегистрирован новый устав финучреждения, заявила заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова.
По словам и.о. замглавы НБУ Екатерины Рожковой, банк нередко кредитовал компании своих частных акционеров на заведомо невыгодных условиях и не зарабатывал денег, а также нуждался в изменении бизнес-модели.
Замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова заявила, что просроченная задолженность кредита в украинских банках на сегодняшний день составляет 21%, в то время как в середине 2014 года этот показатель составлял 8%.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".