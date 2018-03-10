С 23 марта 2017 года в Украине действуют санкции против всех пяти работающих структур российских госбанков, в числе которых и "Сбербанк". После одобрения НБУ украинская "дочка" крупнейшего российского банка сменит владельца.
Националисты ночью разбили окна и разрисовали стены в отделении украинской "дочки" российского "Сбербанка" во Львове. Правоохранители пытаются установить личности радикалов, решается вопрос об открытии уголовного дела.
Неизвестный мужчина подорвал гранату возле банкомата в Херсоне, никто не пострадал, сообщает полиция. По данным местных СМИ, взрыв произошел у отделения "Сбербанка". Об этом свидетельствуют и появившиеся фотографии с места происшествия.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".