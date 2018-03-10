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    Сбербанк России

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 321
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    Сбербанк в Одессе. Архивное фото
    Хорошковский передумал покупать "Сбербанк" - СМИ
    11:19 05.03.2018
    407Атака на Россотрудничество и "Сбербанк"
    По информации источника, для бизнесмена Валерия Хорошковского, который является резидентом Монако, вопрос санкций ЕС очень важен, поэтому он вышел из переговоров
    Погром здания Сбербанка в Киеве 18 февраля
    Россия обратилась к мировому сообществу в связи с нападениями радикалов в Киеве
    13:42 02.03.2018
    1592Радикальный экстремизм охватил Украину
    По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Москва призывает международные структуры потребовать от Киева соблюдать общепринятые международные нормы.
    Сбербанк России
    "Дочке" "Сбербанка" разрешили приобрести два отеля в Одессе
    14:17 20.02.2018
    462
    АМКУ разрешил украинской "дочке" "Сбербанка" приобрести два отеля сети "Черное море", которые находятся на улицах Пантелеймоновская и Ришельевская. Информация обнародована во вторник.
    Нападение радикалов на здание Сбербанка в Киеве
    Тренд дня, погромы радикалов: "Нацидеей Украины стала ненависть"
    13:14 19.02.2018
    1449Атака на Россотрудничество и "Сбербанк"
    Политические эксперты и блогеры прокомментировали нападения сторонников С14 и ОУН Николая Коханивского на здание Россотрудничества и "дочку" российского "Сбербанка".
    Атака националистов на здание Россотрудничества в Киеве
    Что скрывают балаклавы захватчиков Россотрудничества в Киеве?
    09:35 19.02.2018
    9958Атака на Россотрудничество и "Сбербанк"
    Кем проплачивается деятельность радикалов? Петру Порошенко, в эти дни представлявшему в Мюнхене Украину оплотом цивилизованного мира, такая "подстава" была совсем "не в тему".
    Активисты ОУН устроили погромы в Киеве
    Лидер ОУН пообещал продолжить погромы в Киеве
    01:54 19.02.2018
    875Атака на Россотрудничество и "Сбербанк"
    Воскресную акцию "Смерть России" лидер Организации украинских националистов Николай Коханивский назвал "удачным флешмобом", и добавил, что к нему присоединились 300-400 человек.
    Погром здания Сбербанка в Киеве 18 февраля
    В полиции заметили погромы "Сбербанка" и Россотрудничества в Киеве
    23:45 18.02.2018
    577Атака на Россотрудничество и "Сбербанк"
    По информации полиции, пока задержанных нет, данные о событии внесены в Журнал единого учета заявлений и сообщений Подольского управления полиции.
    Поджог отделения Сбербанка в Хмельницком
    В Хмельницком подожгли "Сбербанк"
    10:03 31.01.2018
    272Уход российских банков из Украины
    По данным местного издания, помощь пожарных не понадобилась, так как охраннику удалось потушить огонь самостоятельно. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
    Активисты блокируют отделение «Сбербанка» в центре Одессы
    Российский "Сбербанк" ждет одобрения НБУ для продажи украинской "дочки"
    11:28 25.01.2018
    223Уход российских банков из Украины
    С 23 марта 2017 года в Украине действуют санкции против всех пяти работающих структур российских госбанков, в числе которых и "Сбербанк". После одобрения НБУ украинская "дочка" крупнейшего российского банка сменит владельца.
    Последствия нападения радикалов на отделение украинской дочки Сбербанка во Львове
    Фото дня. Атака националистов на "Сбербанк" во Львове
    20:35 26.12.2017
    672
    Националисты ночью разбили окна и разрисовали стены в отделении украинской "дочки" российского "Сбербанка" во Львове. Правоохранители пытаются установить личности радикалов, решается вопрос об открытии уголовного дела.
    Во Львове разбили окна в отделении Сбербанка
    В "Сбербанке" во Львове разбили стекла и оставили неприятную надпись
    06:41 26.12.2017
    408Радикальный экстремизм охватил Украину
    Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич уточнил, что проникновения внутрь помещения не было. На месте происшествия работает полиция.
    Здание Сбербанка России в Киеве
    Белорусский госбанк подал заявку на покупку украинской "дочки" "Сбербанка"
    18:45 21.12.2017
    248
    В белорусском Паритетбанке сообщили, что финансовое учреждение направило пакет документов в Национальный банк Украины в целях согласования приобретения 100% акций ПАО "Сбербанк" (Украина).
    Неизвестные подорвали банкомат Сбербанка в Херсоне
    В Херсоне под отделением "Сбербанка" взорвали гранату. Кадры с места ЧП 
    11:53 07.12.2017
    214Днепр, Львов: взрывные события
    Неизвестный мужчина подорвал гранату возле банкомата в Херсоне, никто не пострадал, сообщает полиция. По данным местных СМИ, взрыв произошел у отделения "Сбербанка". Об этом свидетельствуют и появившиеся фотографии с места происшествия.
    Блокирование отделения Сбербанка в центре Одессы. Архивное фото
    СМИ назвали олигарха, покупающего "Сбербанк"
    10:38 29.11.2017
    1272Уход российских банков из Украины
    Предполагается, что покупатель сменит название финучреждения и головной офис. Сейчас он находится на улице Владимирской в Киеве, а будет перенесен на Печерск.
    Укрзализныця
    Суд отказал взыскать с "Укрзализныци" 1,5 млрд грн в пользу "Сбербанка"
    14:04 06.11.2017
    296
    Согласно решению суда, предотвращено взыскание с "Укрзализныци" почти 1,5 миллиарда гривен в пользу ОАО "Сбербанк".
    Пожар в отделении Сбербанка во Львове
    "Нацкорпус" обвинил руководство "Сбербанка" в поджоге своего здания
    18:03 03.10.2017
    339
    Согласно заявлению "Нацкорпуса", поджог центрального отделения банка связан исключительно с попытками сокрытия руководством документации, которая свидетельствует об антиукраинской деятельности.
    Пожар в отделении Сбербанка во Львове
    Пожар в отделении "Сбербанка" во Львове. Кадры с места ЧП 
    11:55 03.10.2017
    448
    Помещение "дочки" "Сбербанка" сгорело во Львове в ночь на вторник. По данным областного управления Нацполиции, пострадавших в результате пожара нет.
    Пожар в отделении Сбербанка России во Львове
    Полиция сообщила подробности пожара во львовском "Сбербанке"
    09:35 03.10.2017
    1010
    В результате пожара в помещении "дочки" "Сбербанка" были полностью уничтожены мебель и другое имущество банковского учреждения, сообщила пресс-служба полиции Львовской области.
    Пожар в отделении Сбербанка во Львове. Видео
    Пожар в отделении "Сбербанка" во Львове 
    06:53 03.10.2017
    670Уход российских банков из Украины
    Здание, в котором ранее находилось отделение российского банка, сильно повреждено в результате пожара. Подробности происшествия выясняются.
    Пожар в отделении Сбербанка России во Львове
    Во Львове ночью сгорел "Сбербанк"
    05:15 03.10.2017
    878
    Возгорание на Черновола, 2б произошло около 02.40. Пожарные оперативно прибыли на место происшествия, однако отделение банка серьезно пострадало в результате крупного пожара.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Атака националистов на здание Россотрудничества в Киеве
    Что скрывают балаклавы захватчиков Россотрудничества в Киеве?
    09:35 19.02.2018
    9958
    Кем проплачивается деятельность радикалов? Петру Порошенко, в эти дни представлявшему в Мюнхене Украину оплотом цивилизованного мира, такая "подстава" была совсем "не в тему".
    Погром здания Сбербанка в Киеве 18 февраля
    Россия обратилась к мировому сообществу в связи с нападениями радикалов в Киеве
    13:42 02.03.2018
    1592
    По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Москва призывает международные структуры потребовать от Киева соблюдать общепринятые международные нормы.
    Нападение радикалов на здание Сбербанка в Киеве
    Тренд дня, погромы радикалов: "Нацидеей Украины стала ненависть"
    13:14 19.02.2018
    1449
    Политические эксперты и блогеры прокомментировали нападения сторонников С14 и ОУН Николая Коханивского на здание Россотрудничества и "дочку" российского "Сбербанка".
    Активисты ОУН устроили погромы в Киеве
    Лидер ОУН пообещал продолжить погромы в Киеве
    01:54 19.02.2018
    875
    Воскресную акцию "Смерть России" лидер Организации украинских националистов Николай Коханивский назвал "удачным флешмобом", и добавил, что к нему присоединились 300-400 человек.
    Погром здания Сбербанка в Киеве 18 февраля
    В полиции заметили погромы "Сбербанка" и Россотрудничества в Киеве
    23:45 18.02.2018
    577
    По информации полиции, пока задержанных нет, данные о событии внесены в Журнал единого учета заявлений и сообщений Подольского управления полиции.
    Сбербанк России
    "Дочке" "Сбербанка" разрешили приобрести два отеля в Одессе
    14:17 20.02.2018
    462
    АМКУ разрешил украинской "дочке" "Сбербанка" приобрести два отеля сети "Черное море", которые находятся на улицах Пантелеймоновская и Ришельевская. Информация обнародована во вторник.
    Сбербанк в Одессе. Архивное фото
    Хорошковский передумал покупать "Сбербанк" - СМИ
    11:19 05.03.2018
    407
    По информации источника, для бизнесмена Валерия Хорошковского, который является резидентом Монако, вопрос санкций ЕС очень важен, поэтому он вышел из переговоров
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